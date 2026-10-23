 Îngrijorare legată de harta „Germaniei Mari” publicată de un membru al AfD. Opt teritorii vecine apar în ea | adevarul.ro
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Îngrijorare legată de harta „Germaniei Mari” publicată de un membru al AfD. Opt teritorii vecine apar în ea

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Un membru al partidului extremist AfD din Germania a provocat îngrijorări și dezbateri pe rețelele sociale după ce a publicat o hartă în care numeroase teritorii din țări vecine apar ca făcând parte din Germania.

Hartă
Harta publicată de membrul AfD Foto: X/Helmut Strauf

 Pe harta publicată de tânăr apar ca aparținând Germaniei întreg teritoriul Austriei și al Luxemburgului, o mare parte din Elveția, fosta provincie Alsacia-Moselle (Franța) care a făcut parte din Imperiul German (1871-1918), dar și bucăți din Belgia, Olanda, Italia și Cehia.

„Unitatea germană înseamnă o Germanie care reunește întregul popor german într-un singur stat. Astăzi comemorăm o victorie importantă pe drumul către acest obiectiv”. Acesta este mesajul publicat pe platformele sociale, pe 3 octombrie, de un tânăr membru al partidului german de extremă dreapta AfD, scrie Antena 3 CNN.

Un detaliu amuzant: textul este semnat Helmut Strauf, deși autorul său, originar din Saarland, în apropierea regiunii franceze Lorena, se numește de fapt Luca Maurice. Probabil a considerat că numele său nu suna suficient de german.

Pe 3 octombrie, Germania sărbătorește Ziua Unității Germane, care marchează reunificarea Germaniei de Vest cu Germania de Est după căderea Zidului Berlinului, în urma unei perioade de aproape jumătate de secol în care Războiul Rece împărțise țara în două.

Un tânăr membru AfD include pe o hartă toate teritoriile germanofone din Europa

Controversa este provocată de harta care însoțește mesajul. Potrivit lui Helmut sau, mai exact, Luca Maurice Strauf, poporul german se întinde dincolo de frontierele Germaniei.

Harta transmite ideea că toți vorbitorii de limbă germană ar fi germani. Astfel, sunt incluse Austria și regiunile germanofone ale Elveției, dar și comunitatea germanofonă din Belgia.

Același lucru este valabil pentru Luxemburg, unde germana este limbă oficială alături de franceză și luxemburgheză, precum și pentru Tirolul de Sud, din nordul Italiei, unde germana are statut de limbă oficială alături de italiană. Tirolul de Sud a aparținut, înainte de Primul Război Mondial, fostului Imperiu Habsburgic.

Un alt simbol cu o puternică încărcătură istorică este includerea teritoriului Alsacia-Moselle (cunoscută și cu numele de Alsacia-Lorena - denumirea pe care o avea în cadrul fostului Imperiu German) în Germania, deși franceza este singura limbă oficială a acestor regiuni, iar dialectul germanic alsacian, încă vorbit în unele zone, este în declin, asemenea majorității dialectelor regionale.

Prin urmare, harta ignoră realitățile lingvistice și politice pentru a readuce la viață visul unei Germanii mari.

O hartă imaginară a „Germaniei mari” care readuce în actualitate pangermanismul

Este, desigur, doar o hartă imaginară realizată de un tânăr naționalist de extremă dreapta, care nu se reprezintă decât pe sine.

Dar asta nu înseamnă că este lipsită de semnificație. Ea ilustrează ceea ce se întâmplă astăzi în Germania, odată cu ascensiunea extremei drepte, care a ratat la limită obținerea majorității absolute într-un land din fosta Germanie de Est, Saxonia-Anhalt.

Această hartă readuce în actualitate pangermanismul, un curent de gândire influent în Germania înaintea Primului Război Mondial.

Pangermanismul urmărea reunirea tuturor vorbitorilor de limbă germană în cadrul Imperiului German de atunci.

Pe baza acestui curent de gândire aveau să se dezvolte ulterior nazismul și proiectul lui Adolf Hitler. Consecințele sunt bine cunoscute.

O nouă modalitate de a rescrie istoria și de a amenința țările vecine

După Al Doilea Război Mondial, Germania și-a asumat procesul de denazificare și responsabilitatea istorică pentru agresiunile comise împotriva vecinilor săi, precum și pentru crimele de război și genocid.

Astăzi, extrema dreaptă germană încearcă să minimalizeze importanța datoriei de a păstra vie memoria trecutului și, mai grav, urmărește să reînvie mitul Germaniei Mari.

Harta publicată de Luca Maurice Strauf se înscrie în această tendință.

După Al Doilea Război Mondial, unele state s-au destrămat, așa cum s-a întâmplat cu fosta Iugoslavie, dar până acum niciun stat nu a încercat să anexeze o parte din teritoriul altuia.

Cu excepția, desigur, a Rusiei lui Vladimir Putin în Ucraina, probabil pentru că și el are în minte o hartă imaginară: cea a fostei URSS.

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