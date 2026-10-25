Germania trimite militari și avioane la un exercițiu pentru Ucraina. Manevre și în spațiul aerian al României

Forțele armate germane vor participa la primul exercițiu militar al Coaliției de Voință pentru Ucraina, programat în noiembrie în Polonia, în spațiul aerian al României și în vestul Mării Negre.

Forțele armate germane vor participa la primul exercițiu militar al Coaliției de Voință. Foto: Facebook

Germania va contribui cu zece ofițeri, două aeronave A400M pentru alimentarea în zbor și sprijin logistic, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării de la Berlin pentru agenția germană de presă dpa, citată de Agerpres. Cele două aeronave vor opera de pe teritoriul german, iar aliații vor beneficia de asistență pentru deplasările prin Germania.

Participarea la manevrele denumite „Koalicja 2026” reprezintă, potrivit oficialului german, „un semn de unitate cu partenerii noștri”.

Primul test pentru forța multinațională destinată Ucrainei

Exercițiul va reprezenta primul test al pregătirii operaționale a forței multinaționale constituite de aliații Ucrainei, sub conducerea Franței și a Regatului Unit. Aceasta este destinată să contribuie la garantarea unui eventual acord de pace cu Rusia.

Coaliția de Voință a fost convenită în decembrie anul trecut, în cadrul unui summit dedicat Ucrainei, desfășurat la Berlin, și reunește aproximativ 35 de state. În iulie, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că forța militară aliată este operațională și că primele exerciții urmau să aibă loc în 2026, în țări vecine cu Ucraina.

Până în prezent, nu a fost anunțat oficial numărul total al militarilor care vor participa la manevrele din noiembrie.

În octombrie, ministrul britanic al Apărării, Wes Sterling, a vorbit despre participarea a „mii” de soldați, în timpul unei vizite la Washington. Ulterior, cotidianul britanic The Times a relatat că exercițiul ar urma să implice aproximativ 1.500 de militari francezi, britanici și germani. Acest efectiv nu a fost confirmat oficial.