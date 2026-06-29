Premierul demisionar al Marii Britanii, Keir Starmer, ar lua în calcul candidatura pentru funcția de secretar general al NATO

Prim-ministrul britanic Kir Starmer, care și-a anunțat recent demisia, este interesat de funcția de secretar general al NATO după retragerea sa din fruntea guvernului britanic, relatează publicația The Observer.

Potrivit sursei citate, mandatul actualului secretar general al Alianței, Mark Rutte, este programat să se încheie în 2028, iar Starmer ar fi interesat să îi succeadă în funcție.

Publicația notează însă că o eventuală candidatură ar depinde de sprijinul guvernului britanic, considerat esențial pentru obținerea funcției. În același timp, The Observer apreciază că abilitatea lui Starmer de a construi alianțe politice nu a fost întotdeauna unul dintre punctele sale forte.

Susținătorii fostului premier afirmă că acesta continuă să se bucure de o imagine favorabilă în rândul liderilor europeni. Ei invocă summitul G7 desfășurat la începutul lunii iunie, despre care spun că a evidențiat relațiile apropiate pe care Starmer le-a construit cu partenerii occidentali, inclusiv cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al Regatului Unit pe 22 iunie, în urma presiunilor venite din interiorul Partidului Laburist. El urmează să rămână în funcție până la desemnarea unui nou lider al formațiunii.

Demisia sa a fost primită diferit în Marea Britanie și pe plan internațional. În timp ce pe plan intern decizia a venit după o perioadă de scădere a popularității și tensiuni politice, mai mulți lideri europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au elogiat contribuția lui Starmer la consolidarea relațiilor dintre Regatul Unit și aliații săi, precum și sprijinul acordat Ucrainei.