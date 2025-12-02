Detalii după demisia lui Andrii Ermak, principalul consilier al lui Zelenski. De ce a refuzat negocierile cu ginerele lui Donald Trump

Administrația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi ales, în 2024, o strategie diferită de dialog cu echipa lui Donald Trump, respingând o propunere de a stabili contacte directe cu Jared Kushner, ginerele președintelui american și una dintre actualele persoane influente în negocierile privind încheierea războiului din Ucraina.

Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat într-un interviu că în primăvara anului 2024 a sugerat Biroului Președintelui deschiderea unei linii de comunicare cu Kushner. Kuleba afirmă că s-a întâlnit personal cu acesta la un eveniment internațional, au făcut schimb de contacte, iar ulterior a mers la Kiev cu dorința de a dezvolta relația, considerând-o promițătoare pentru viitoarele negocieri, potrivit focus.ua.

Potrivit lui Kuleba, ideea a fost respinsă de șeful de atunci al administrației prezidențiale, Andrii Ermak, recent demisionat, care ar fi transmis că Jared Kushner este „inutil” și că dialogul cu echipa lui Trump trebuie purtat prin fostul secretar de stat american Mike Pompeo, considerat în acel moment principalul canal de comunicare.

Președintele Zelenski a susținut poziția lui Ermak, optând pentru această direcție diplomatică.

„Timpul a arătat însă că atât Ermak, cât și Zelenski s-ar putea să se fi înșelat”, a spus Kuleba, subliniind că Jared Kushner este acum văzut drept unul dintre cei mai influenți participanți în procesul de negociere privind războiul.

Despre Jared Kushner

Jared Corey Kushner este fiul cel mare al omului de afaceri Charles Kushner, un antreprenor imobiliar din New York, de origine evreiască. Familia Kushner aparține comunității evreiești „modern ortodoxe” din New York. Wikipedia notează că strămoșii familiei au reușit să supraviețuiască Holocaustului în Belarus.

În 2009, Jared Kushner s-a căsătorit cu Ivanka Trump, fiica lui Trump. Cuplul are trei copii. Kushner s-a implicat activ în campania electorală a lui Trump pentru alegerile prezidențiale din 2016.

Pe 30 noiembrie și 1 decembrie, Kushner a făcut parte din echipa de negociere a Statelor Unite, din care au mai făcut parte reprezentantul special al lui Donald Trump, Steve Whitkoff, și secretarul de stat Marco Rubio.