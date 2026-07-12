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Video Ambasadorul Germaniei la Chişinău, acuzat că neagă identitatea românească a Basarabiei. Rareș Bogdan: „Doar geopolitica ne-a separat, interesele mizerabile”

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Declaraţiile făcute de ambasadorul Germaniei la Chişinău, Hubert Knirsch, care a spus că ar pune sub semnul întrebării afirmaţiile potrivit cărora moldovenii şi românii au aceeaşi limbă şi aceeaşi religie, au provocat critici vehemente din partea politicienilor care susțin unirea.

Ambasadorul Germaniei la Chişinău, Hubert Knirsch
Ambasadorul Germaniei la Chişinău, Hubert Knirsch FOTO chisinau.diplo.de

Afirmațiile făcute de ambasador au fost făcute într-un interviu acordat în 7 iulie la Jurnal TV. În cadrul interviului, jurnalistul Vitalie Călugăreanu l-a întrebat pe diplomat dacă Unirea cu România ar fi o soluție în cazul în care parcursul european al Republicii Moldova este blocat.

„Noi vorbim tot mai des în Republica Moldova despre Unirea cu România în ultimii ani, mai ales în ultimele luni, inclusiv președinta Maia Sandu. Noi am fost la un moment dat aceeași țară, vorbim aceeași limbă, avem aceeași cultură, aceleași tradiții și aceeași religie cu românii din România. Ați văzut probabil declarațiile Maiei Sandu despre un posibil plan B pentru Moldova în cazul în care negocierile de aderare la Uniunea Europeană se blochează și zice că Unirea cu România, care este deja membră a Uniunii Europene, ar fi o soluție la care Republica Moldova sau cele două state ar putea să apeleze la un moment dat, dacă se blochează parcursul european. Cum vi se pare această idee?”, a întrebat Vitalie Călugăreanu.

Knirsch a afirmat inițial că este o alegere pe care poate să o facă doar cetățenii Moldovei și ai României. Ulterior, însă, el a declarat că ar „pune sub semnul întrebării” afirmațiile făcute de jurnalist, că România și Republica Moldova au aceeași religie și limbă.

„Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeași limbă, dar alții poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială dar sigur au oameni de diferite etnii și valorile europene și drepturile europene sunt că acești oameni trebuie să fie respectați în toate aceste sensuri”, a continuat ambasadorul.

Reacții de la Chișinău și București

În urma afirmațiilor făcute de ambasador, Dragoş Galbur, preşedintele Partidului Naţional Moldovenesc (PNM), o formaţiune care îşi propune drept obiectiv major „unirea Republicii Moldova cu România şi integrarea europeană ireversibilă”, a publicat pe Facebook o opinie în care critică poziția diplomatului.

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„Când un ambasador german repetă tezele identitare fabricate de URSS, se simte ecoul cinic al vechii complicităţi dintre Germania nazistă şi Uniunea Sovietică, în urma căreia Basarabia a fost lăsată pe mâna lui Stalin. Astăzi nu se mai semnează protocoale secrete (ne prefacem că nu ştim că se semnează), dar se rostesc fraze elegante despre «popoare diferite», «stabilitate» şi «integrare europeană separată». Domnule Knirsch, identitatea noastră nu este un dosar diplomatic, iar Unirea cu România nu este un proiect pentru care trebuie să cerem aprobarea Germaniei”, a comentat Galbur într-un mesaj postat pe Facebook.

Și europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a reacționat. El i-a cerut ambasadorului Germaniei „să nu se atingă de identitatea noastră”, afirmând că pe ambele maluri ale Prutului sunt români.

„Ambasadorul Germaniei la Chişinău pretinde că românii şi moldovenii nu sunt acelaşi popor. Deşi istoricii, inclusiv cei din perioada Imperiului Ţarist, susţin că pe ambele maluri ale Prutului trăieşte acelaşi neam. Identitate etnică (...) Doar geopolitica ne-a separat, interesele mizerabile, herr!”, a scris, duminică, pe Facebook, europarlamentarul PNL Rareş Bogdan.

Acesta adaugă că Pavel Svinin, cronicar şi diplomat rus, trimis de ţarul Alexandru I să cerceteze realitatea etnică din teren, a scris în raportul său că moldovenii sunt de acelaşi neam şi de origine cu muntenii (valahii): „Ei vorbesc aceeaşi limbă, au aceleaşi obiceiuri şi o istorie comună, fiind despărţiţi doar de vicisitudinile politice”.

„Nu vă atingeţi de identitatea noastră, herr! Ştiu, Germania este foarte mare, dar aţi auzit de David şi Goliath? Noi nu suntem de vânzare, aşa cum credeţi, acţionând prin interpuşii voştri din România şi Republica Moldova! Cheia? Strângerea relaţiilor cu SUA. Dimensionarea politicii externe a României în această direcţie generează, iată, reacţii incalificabile. Ce înseamnă asta? Că suntem pe drumul cel bun”, a adăugat el.

În septembrie 2025, Knirsch a fost numit în funcţia de ambasador al Germaniei la Chişinău.

În perioada 2018–2022, când a fost ambasador al Germaniei în Georgia, Hubert Knirsch a fost acuzat în mai multe rânduri de opoziţia georgiană pro-europeană că a susţinut interesele Rusiei şi ale puterii pro-ruse de la Tbilisi, mai notează cotidianul.md.

Potrivit publicației, liderii opoziției pro-europene au solicitat expulzarea lui Knirsch din Georgia pentru că acesta a încercat să justifice public agresiunea rusească, totodată fiind mult prea îngăduitor cu partidul pro-rus de guvernământ.

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