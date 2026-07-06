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Video „Am crezut că lumea va aprecia”. Coșmarul trăit de doi pensionari care au amenajat un spațiu verde

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Un cuplu din Marea Britanie riscă să plătească aproape 1.000 de lire sterline după ce un vecin s-a plâns că a plantat flori și arbuști pe un teren aflat lângă locuința lor.

Hilary Garner, în vârstă de 82 de ani, și soțul ei, Christopher, de 84 de ani, au cheltuit peste 700 de lire sterline pentru a amenaja o porțiune de teren din satul Hallow, comitatul Worcestershire, potrivit Express.

Pasionați de grădinărit, cei doi au plantat flori de aubrieta, eucalipt, cireși și un arțar japonez pentru a înfrumuseța zona. Însă au fost surprinși când compania Ground Solutions UK Ltd, care acționează în numele dezvoltatorului imobiliar, le-a trimis o notificare prin care le interzice să mai „ocupe abuziv” terenul.

Cuplului i s-a cerut acum să readucă terenul la starea inițială. În caz contrar ar trebui să plătească 953,40 lire sterline, reprezentând costul lucrărilor ce ar urma să fie efectuate de o firmă contractată.

Hilary, fost lector universitar, a declarat: „Se simte ca o vânătoare de vrăjitoare. Nu înțelegem ce se întâmplă. Casa noastră a fost ultima construită și ni s-a spus că de-a lungul acelei zone vor fi flori sălbatice și plante.

Nu s-a făcut nimic, așa că ne-am gândit să amenajăm noi locul. Această mică bucată de teren ar trebui să fie un spațiu comun, care se întinde de-a lungul gardului împreună cu proprietățile vecinilor.”

Cuplul a decis să transforme terenul într-o mică grădină comunitară după ce s-a mutat în cartier, în august 2024.

Hilary spune că ea și soțul ei, care plătesc anual 320 de lire sterline pentru întreținerea spațiului comun, sunt de părere că unul dintre vecini a depus o plângere.

„Nu încurcă pe nimeni, așa că am fost absolut uimiți când am primit scrisori în care ni se spune că, dacă nu îndepărtăm toate plantele, o vor face ei, iar noi vom fi obligați să plătim aproape 1.000 de lire”, a declarat femeia.

Cei doi au primit termen până la 22 iunie să înlăture plantele, însă au refuzat. Christopher, fost specialist în soluționarea dosarelor de despăgubiri pentru o companie de asigurări, a spus:

„Deocamdată ne menținem poziția. Va fi interesant să vedem dacă vor avea curajul să vină și să le scoată. Am crezut că toată lumea va aprecia ce am făcut – vecinii, cu siguranță, o fac –, însă nu și compania contractată să se ocupe de întreținerea spațiilor verzi.”

Fiul lor, Nathan Garner, în vârstă de 54 de ani, a adăugat: „Unde este bunul-simț? Părinții mei înțeleg că terenul nu le aparține și că trebuie să existe acces pentru lucrări de întreținere sau la rețeaua de canalizare. Eu văd asta ca pe o formă de grădinărit urban neautorizat, care ar trebui încurajată. Ajută fauna și înfrumusețează un colț de iarbă lipsit de viață. Lumea a înnebunit.”

Ce spune compania

Directorul companiei Ground Solutions, Mike Pett, a declarat că soții Garner au primit cinci notificări după ce mai mulți locuitori ai cartierului s-au plâns de amenajarea terenului.

Potrivit acestuia, spațiul aparține în continuare dezvoltatorului imobiliar, iar regulile ansamblului interzic plantarea fără autorizație. Compania susține că încearcă să rezolve situația pe cale amiabilă și le propune celor doi să mute plantele pe propria proprietate.

„Preferăm să evităm să apelăm la firme care să îndepărteze copacii și plantele, ceea ce ar genera costuri suplimentare. Problema poate fi rezolvată simplu, prin mutarea plantelor de pe terenul administrat pe proprietatea lor.

În ciuda încercărilor noastre de a discuta atât prin corespondență, cât și telefonic, nu am reușit încă să ajungem la o soluție.

Cu toate acestea, rămânem deschiși găsirii unei soluții practice și amiabile și ne-am bucura să discutăm în continuare cu domnul și doamna Garner”, a declarat directorul companiei.

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