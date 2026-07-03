O pensionară de 79 de ani, interzisă pe viață într-un lanț de magazine: „Nu am făcut nimic rău aici”

O pensionară de 79 de ani din Marea Britanie a primit interdicție pe viață de a mai face cumpărături într-un lanț de magazine, după un conflict cu angajații unui supermarket. Femeia susține că nu a făcut nimic greșit și încearcă acum să obțină anularea măsurii.

Povestea unei britanice de aproape 80 de ani, care a primit interdicție pe viață de a mai face cumpărături în magazinele lanțului Sainsbury’s, a devenit virală în Marea Britanie.

Cearta cu angajata magazinului a degenerat

Rita Seymour, o pensionară din Hook, o localitate din comitatul Hampshire, în sudul Angliei, susține că sancțiunea a fost luată după un conflict petrecut la casa de marcat, în timp ce încerca să cumpere un bilet la loteria Euromillions. Publicația The Independent a intervievat-o pe femeie, care spune că a rămas distrusă de decizie și că se simte ca o infractoare, în timp ce reprezentanții companiei afirmă că măsura a fost luată după mai multe incidente de comportament considerat inadecvat.

„M-a afectat enorm, pentru că nu am făcut nimic rău. Este un sentiment îngrozitor, nu mai pot intra acolo, e ca și cum aș fi o infractoare. Nu eu sunt partea vinovată, nu am fost răutăcioasă cu angajata. Am aproape 80 de ani și nu aș porni un conflict cu nimeni. Am lucrat toată viața cu clienții și nu am fost niciodată tratată astfel”, a declarat Rita Seymour.

Potrivit The Independent, femeia a mers în iunie la magazinul din Hook pentru cumpărăturile săptămânale, apoi a încercat să cumpere un bilet la loteria Euromillions. Ea susține că angajata a ignorat-o, iar apoi a acuzat-o prin stația radio că ar fi nepoliticoasă. Rita Seymour afirmă că managerii au intervenit, au început să țipe și au încercat să pornească o cameră video purtată pe corp. Pensionara a recunoscut că a împins camera din mâna unei angajate, însă spune că nu a agresat pe nimeni.

„I-am spus: «Nu am făcut nimic rău aici, nu aveți voie să mă fotografiați». Ea gesticula energic, fluturând din brațe”, a relatat ea.

Interdicție pe viață în magazinele companiei

După incident, i s-a cerut să plece, deși le-ar fi arătat angajaților bonul pentru cumpărături, după ce aceștia au întrebat-o dacă nu cumva și le-a însușit fără să plătească.

„Am rămas uluită. Tremuram când am plecat de acolo și îmi venea să plâng. Mi-au distrus încrederea, simțeam că vreau să mă ascund și nu știam cui să mă adresez pentru a îndrepta lucrurile. Nu sunt o persoană conflictuală, însă nu voi renunța. De ce ar trebui să accept așa ceva?”, a mai spus vârstnica, citată de publicație.

Rita Seymour a relatat că a primit o scrisoare prin care era anunțată că dreptul său de a intra și a face cumpărături în toate magazinele Sainsbury’s și Argos, inclusiv în benzinării, parcări și pe terenurile aparținând companiei, i-a fost retras definitiv.

Pensionara a reclamat situația la conducerea regională a companiei, însă reprezentanții lanțului comercial au dat dreptate angajaților. Femeia, care are probleme cardiace și un soț cu dizabilități, afirmă că interdicția îi complică inclusiv cumpărăturile obișnuite: cel mai apropiat magazin Tesco se află la aproximativ 30 de minute de mers pe jos, în timp ce Sainsbury’s era la circa opt minute de locuința ei.

Lanțul de magazine se apără

Reprezentanții Sainsbury’s au transmis, potrivit publicației britanice, că își doresc ca toți clienții să se simtă bineveniți în magazine, însă iau în serios orice comportament abuziv sau inadecvat.

Compania a precizat că decizia de a-i retrage dreptul de a face cumpărături a fost luată după o serie de incidente petrecute de-a lungul timpului.

„Această măsură nu a fost luată cu ușurință, însă siguranța și bunăstarea angajaților și a clienților rămân întotdeauna pe primul loc”, au mai transmis reprezentanții Sainsbury’s.

Rita Seymour a respins acuzațiile companiei și a declarat că nu a fost implicată în alte incidente la magazinul din Hook.