search
Vineri, 3 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

O pensionară de 79 de ani, interzisă pe viață într-un lanț de magazine: „Nu am făcut nimic rău aici”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O pensionară de 79 de ani din Marea Britanie a primit interdicție pe viață de a mai face cumpărături într-un lanț de magazine, după un conflict cu angajații unui supermarket. Femeia susține că nu a făcut nimic greșit și încearcă acum să obțină anularea măsurii.

Rita Seymour, pensionara din Marea Britanie. Sursa: SWNS
Rita Seymour este faimoasă după conflictul cu angajații lanțului de magazine. Sursa: SWNS

Povestea unei britanice de aproape 80 de ani, care a primit interdicție pe viață de a mai face cumpărături în magazinele lanțului Sainsbury’s, a devenit virală în Marea Britanie.

Cearta cu angajata magazinului a degenerat

Rita Seymour, o pensionară din Hook, o localitate din comitatul Hampshire, în sudul Angliei, susține că sancțiunea a fost luată după un conflict petrecut la casa de marcat, în timp ce încerca să cumpere un bilet la loteria Euromillions. Publicația The Independent a intervievat-o pe femeie, care spune că a rămas distrusă de decizie și că se simte ca o infractoare, în timp ce reprezentanții companiei afirmă că măsura a fost luată după mai multe incidente de comportament considerat inadecvat.

„M-a afectat enorm, pentru că nu am făcut nimic rău. Este un sentiment îngrozitor, nu mai pot intra acolo, e ca și cum aș fi o infractoare. Nu eu sunt partea vinovată, nu am fost răutăcioasă cu angajata. Am aproape 80 de ani și nu aș porni un conflict cu nimeni. Am lucrat toată viața cu clienții și nu am fost niciodată tratată astfel”, a declarat Rita Seymour.

Potrivit The Independent, femeia a mers în iunie la magazinul din Hook pentru cumpărăturile săptămânale, apoi a încercat să cumpere un bilet la loteria Euromillions. Ea susține că angajata a ignorat-o, iar apoi a acuzat-o prin stația radio că ar fi nepoliticoasă. Rita Seymour afirmă că managerii au intervenit, au început să țipe și au încercat să pornească o cameră video purtată pe corp. Pensionara a recunoscut că a împins camera din mâna unei angajate, însă spune că nu a agresat pe nimeni.

„I-am spus: «Nu am făcut nimic rău aici, nu aveți voie să mă fotografiați». Ea gesticula energic, fluturând din brațe”, a relatat ea.

Interdicție pe viață în magazinele companiei

După incident, i s-a cerut să plece, deși le-ar fi arătat angajaților bonul pentru cumpărături, după ce aceștia au întrebat-o dacă nu cumva și le-a însușit fără să plătească.

„Am rămas uluită. Tremuram când am plecat de acolo și îmi venea să plâng. Mi-au distrus încrederea, simțeam că vreau să mă ascund și nu știam cui să mă adresez pentru a îndrepta lucrurile. Nu sunt o persoană conflictuală, însă nu voi renunța. De ce ar trebui să accept așa ceva?”, a mai spus vârstnica, citată de publicație.

Rita Seymour a relatat că a primit o scrisoare prin care era anunțată că dreptul său de a intra și a face cumpărături în toate magazinele Sainsbury’s și Argos, inclusiv în benzinării, parcări și pe terenurile aparținând companiei, i-a fost retras definitiv.

Pensionara a reclamat situația la conducerea regională a companiei, însă reprezentanții lanțului comercial au dat dreptate angajaților. Femeia, care are probleme cardiace și un soț cu dizabilități, afirmă că interdicția îi complică inclusiv cumpărăturile obișnuite: cel mai apropiat magazin Tesco se află la aproximativ 30 de minute de mers pe jos, în timp ce Sainsbury’s era la circa opt minute de locuința ei.

Lanțul de magazine se apără

Reprezentanții Sainsbury’s au transmis, potrivit publicației britanice, că își doresc ca toți clienții să se simtă bineveniți în magazine, însă iau în serios orice comportament abuziv sau inadecvat.

Compania a precizat că decizia de a-i retrage dreptul de a face cumpărături a fost luată după o serie de incidente petrecute de-a lungul timpului.

„Această măsură nu a fost luată cu ușurință, însă siguranța și bunăstarea angajaților și a clienților rămân întotdeauna pe primul loc”, au mai transmis reprezentanții Sainsbury’s.

Rita Seymour a respins acuzațiile companiei și a declarat că nu a fost implicată în alte incidente la magazinul din Hook.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO
digi24.ro
image
În ciuda acuzațiilor aduse familiei Pașca din Bihor, alți pacienți au venit să stea în cămin, trimiși de angajați din spitale
stirileprotv.ro
image
Primul eșec SAFE. Șantierul Naval Mangalia, scos din nou la vânzare după ce prima licitație nu a interesat pe nimeni. Nici măcar pe Rheinmetall, pentru care autoritățile române, în frunte cu ministrul Radu Miruță, au girat public. La Mangalia ar urma să fie construite mai multe nave prin programul SAFE
gandul.ro
image
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
mediafax.ro
image
Mihai Stoica a anunțat un nou transfer la FCSB: ”În seara asta închidem”
fanatik.ro
image
„Haos total! Tremură casa când trec utilajele”. Am mers pe șantierul STB să vedem cum se lucrează la schimbarea liniilor de tramvai
libertatea.ro
image
L-ar mai propune AUR pe Călin Georgescu premier? Răspunsul lui George Simion
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Zodiile care se vor bucura de succes pe toate planurile până pe 9 iulie. Nativul care se află în centrul atenției și atrage toate oportunitățile
click.ro
image
Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Meseria riscantă şi neobişnuită care îţi aduce 90.000 de euro pe an şi mese gratuite. Care este secretul
observatornews.ro
image
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză
cancan.ro
image
Avocat: Creșterea vârstei de pensionare reprezintă un furt din pensie. Eliminarea pensiei anticipate, la fel
newsweek.ro
image
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
prosport.ro
image
Semnele care arată că pepenii din supermarket sunt copţi şi proaspeţi. La ce să fii atent când îi alegi
playtech.ro
image
Record negativ la Australia – Egipt! E prima dată în istoria Cupei Mondiale când se întâmplă asta
fanatik.ro
image
PNL a făcut degeaba Congres pentru excluderea „trădătorilor” din partid. „În momentul de față, avem două conduceri care funcționează simultan”
ziare.com
image
E gata: Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Poate ajunge la 12.000.000 de euro
digisport.ro
image
Ceaiurile reci păstrează proprietățile plantelor? Ce spun specialiștii despre infuzia la rece și beneficiile ei pentru sănătate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia plănuiește un atac asupra Poloniei pentru a testa hotărârea NATO! Avertisment venit din SUA
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Ce destinație de vis au ales doi vloggeri români pentru a scăpa de canicula din România: „Când o să ne fie cald, o să ne amintim de perioada asta”
click.ro
image
Prințesa Kate a surprins la Wimbledon! Accesoriul celebru la care a renunțat fără explicații
click.ro
image
Cătălin Bordea îi răspunde lui Spike după declarațiile recente. Cum și-a ironizat comediantul fostul prieten
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Monedă Moskon (© Gabriel Talmatchi / Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța)
Cine a fost enigmaticul rege antic Moskon, ale cărui monede de argint au fost descoperite în Dobrogea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Confesiunea neașteptată a lui Dani Oțil despre Anna Lesko. Când i s-a pus pata pe cântăreață: „Nu aveam nicio șansă”
image
Ce destinație de vis au ales doi vloggeri români pentru a scăpa de canicula din România: „Când o să ne fie cald, o să ne amintim de perioada asta”

OK! Magazine

image
Prințesa fugară a reapărut. După o lungă absență și un divorț dureros, Prințesa Haya a Iordaniei se afișează alături de fiica ei de 18 ani

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza