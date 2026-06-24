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Dimineața sau seara? Când și cum se udă grădina de legume sau flori pe timpul verii

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În timpul verii, stropitul grădinii poate deveni un test de răbdare și cunoștințe pentru toți gospodarii.

agricultor stropeste cu apa in gradina
Reguli pentru stropitul grădinii pe timp de vară. FOTO: Pexels

Dilema este adesea dacă stropitul ar trebui realizat dimineața, înainte ca soarele să apese prea puternic, sau seara, după ce căldura zilei s-a stins. Fiecare opțiune vine cu un set de argumente științifice și practice, iar decizia corectă poate influența nu doar sănătatea plantelor, ci și cantitatea de apă consumată și efortul depus. 

Pe lângă momentul propriu-zis, modul de aplicare și particularitățile fiecărei specii joacă un rol la fel de important.

De aceea, înțelegerea mecanismelor prin care apa interacționează cu solul, cu rădăcinile și cu atmosfera este primul pas pentru a face o alegere informată. 

Dimineața, înainte ca soarele să se ridice prea sus pe cer, este momentul pe care mulți agronomi îl consideră ideal pentru udarea grădinii de legume și flori. Dimineața, temperatura solului și a aerului este încă scăzută, iar evaporarea este minimă, permițând apei să pătrundă eficient în stratul radicular. 

Când se udă grădina de legume, dimineața sau seara?

Pentru legume, care au nevoi hidrice ridicate și sunt adesea sensibile la stresul termic, momentul udării poate influența direct productivitatea și calitatea recoltei. 

Dimineața, între orele 6 și 9, este considerată de majoritatea cercetătorilor agronomi ca fiind fereastra optimă pentru udarea legumelor. 

În această perioadă, solul este încă rece, iar evaporarea este minimă, ceea ce permite apei să pătrundă adânc în zona rădăcinilor, acolo unde este cu adevărat necesară. În plus, frunzele udate dimineața au timp să se usuce complet pe parcursul zilei, reducând riscul apariției bolilor fungice, care sunt frecvente în culturile de castraveți, roșii sau dovlecei. 

Pe de altă parte, udarea de seară, după apusul soarelui, oferă avantajul unei infiltrări mai bune, deoarece nu există pierderi prin evaporare, iar plantele beneficiază de umiditate pe tot parcursul nopții. 

Totuși, acest moment prezintă riscul menținerii umidității prelungite pe frunze și în stratul superficial al solului, ceea ce poate favoriza dezvoltarea mucegaiurilor și a putregaiului. 

Astfel, pentru majoritatea legumelor, stropitul de dimineață este preferabil, dar în perioadele de caniculă extremă, o udare suplimentară ușoară seara poate fi benefică, cu condiția ca apa să fie aplicată direct la baza plantelor, fără a umezi frunzișul.

Când este momentul ideal să uzi florile?

În cazul florilor, fie ele anuale sau perene, ritualul udării trebuie adaptat la particularitățile fiecărei specii, deoarece unele preferă solul mai uscat, iar altele au nevoie de umiditate constantă. 

Florile cu frunze delicate, precum petuniile sau begoniile, reacționează mai bine la udarea de dimineață, deoarece frunzele ude pe timp de noapte sunt predispuse la boli criptogamice. 

În schimb, florile rezistente la secetă, cum ar fi lavanda sau crizantemele, pot fi udate seara fără probleme, atâta timp cât apa nu stagnează la nivelul rădăcinii. 

Un aspect esențial este temperatura apei. Apa rece, administrată brusc pe timp de caniculă, poate provoca un șoc termic rădăcinilor, motiv pentru care mulți specialiști recomandă udarea cu apă de ploaie sau cu apă care s-a încălzit în prealabil în butoaie. 

Pentru florile din ghivece sau jardiniere, care se încălzesc mai repede, stropitul de seară este adesea mai potrivit, deoarece permite substratului să absoarbă apa peste noapte, reducând evaporarea. 

Cum se udă grădina vara, pe caniculă

Când mercurul termometrului depășește 35 de grade Celsius, regulile obișnuite de udare se schimbă radical, iar prioritățile devin protejarea plantelor împotriva stresului hidric și păstrarea umidității în sol pentru cât mai mult timp. 

În aceste condiții, specialiștii recomandă stropitul mai rar, dar mai abundent, care să asigure o penetrare profundă a apei, de cel puțin 20–25 de centimetri, stimulând astfel dezvoltarea unui sistem radicular puternic. 

Udarea superficială, efectuată zilnic, este contraproductivă, deoarece apa se evaporă rapid și nu ajunge la rădăcinile mai adânci, lăsând plantele vulnerabile. 

În zilele caniculare, momentul ideal este fie dimineața devreme, înainte de ora 8:00, fie seara, după ora 20:00, când soarele nu mai arde cu putere. 

O metodă apreciată de horticultori este udarea prin picurare, care livrează apa direct la sol, cu pierderi minime, și poate fi programată să funcționeze noaptea, pentru a profita de temperaturile mai scăzute. 

De asemenea, mulcirea stratului de sol cu paie, frunze uscate sau compost este o măsură extrem de eficientă pe timp de caniculă, deoarece reduce evaporarea cu până la 50% și menține rădăcinile mai răcoroase. 

Este important de reținut că, în perioadele de arșiță, udarea în plină arșiță, între orele 10 și 17, este strict contraindicată, nu doar din cauza pierderilor mari de apă, ci și pentru că picăturile de apă rămase pe frunze pot provoca arsuri foliare, iar apa rece pe sol fierbinte poate afecta negativ microflora benefică din sol.

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