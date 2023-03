Alimentele viitorului. O chiftea din carne de mamut, prezentată de oamenii de ştiinţă

Oamenii de ştiinţă au prezentat marţi, la Amsterdam, o chiftea uriașă din carne obţinută în laborator din ADN de mamut lânos, specie preistorică dispărută. Oamenii de știință au afirmat că produsul din proteine străvechi deschide calea către alimentele viitorului.

Chifteaua, care a fost expusă sub un clopot de sticlă la muzeul de ştiinţe NEMO din capitala Ţărilor de Jos, a fost creată de compania australiană Vow care a afirmat că a vrut astfel să-i facă pe oameni să vorbească despre carnea de cultură, pe care o consideră o alternativă mai sustenabilă la carnea convenţională, potrivit Agerpres.

„Am vrut să creăm ceva care să fie total diferit de orice se poate obţine acum”, a declarat pentru Reuters fondatorul Vow, Tim Noakesmith, adăugând că un motiv în plus pentru a alege mamutul este că oamenii de ştiinţă cred că dispariţia animalului a fost cauzată de schimbările climatice.

„Ne confruntăm cu o soartă similară dacă nu facem lucrurile diferit, cum ar fi schimbarea practicilor precum agricultura la scară largă şi modul în care mâncăm”, a mai spus el.

Mioglobina, cea mai importantă

Cultivată timp de câteva săptămâni, carnea a fost realizată de oamenii de ştiinţă care au identificat mai întâi secvenţa de ADN a mioglobinei de mamut, proteină ce conferă gustul cărnii.

„Când vine vorba de carne, mioglobina este responsabilă pentru aroma, culoarea şi gustul său”, a declarat James Ryall, cercetător ştiinţific în cadrul Vow.

Pentru a umple cele câteva goluri în secvenţa mioglobinei de mamut obţinută de Vow s-a folosit ADN de elefant african, cea mai apropiată rudă în viaţă a mamutului.

Chifteaua, care are aroma cărnii de crocodil, nu este destinată deocamdată consumului. „Proteina sa are, literalmente, 4.000 de ani. Asta înseamnă că vrem să o supunem la teste riguroase, ceva ce am face cu orice produs am aduce pe piaţă”, a declarat Noakesmith. Startup-ul Vow, cu sediul la Sydney, nu îşi doreşte să limiteze consumul de carne, ci să „ofere ceva mai bun”, a spus fondatorul său, Tim Noakesmith.

„Am ales să facem o chiftea de mamut pentru a atrage atenţia asupra faptului că viitorul alimentaţiei poate fi mai bun şi mai durabil”, a adăugat el.