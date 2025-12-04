Alianță navală menită să protejeze Atlanticul de Nord. Marea Britanie și Norvegia lansează un pact pentru vânarea navelor-spion rusești

Marea Britanie și Norvegia se pregătesc să semneze un acord de apărare fără precedent, care va crea o flotă navală comună dedicată monitorizării submarinelor rusești din Atlanticul de Nord, scrie The Independent. Inițiativa vine pe fondul unei creșteri vizibile a activității Moscovei în largul coastelor britanice, o tendință ce alimentează temerile privind posibile acțiuni asupra cablurilor submarine strategice.

Anunțul este făcut în timp ce premierul britanic, Sir Keir Starmer, îl găzduiește pe omologul său norvegian, Jonas Store, la baza RAF Lossiemouth, în nordul Scoției. Cei doi vor discuta cu echipajele avioanelor de patrulare P-8, care urmăresc regulat nave rusești precum Yantar – cunoscută pentru activități de spionaj și pentru incidentul recent în care a folosit lasere asupra unui avion aliat.

Acordul, botezat „Lunna House” după o locație din Insulele Shetland folosită de rezistența norvegiană în al Doilea Război Mondial, își are rădăcinile într-un contract de 10 miliarde de lire semnat în septembrie. În baza acestuia, la șantierul BAE Systems din Glasgow vor fi construite fregate Type 26, menite să formeze un grup comun de cel puțin 13 nave antisubmarin, dintre care cel puțin cinci vor aparține Norvegiei.

Misiunea noii flote este clară: monitorizarea mișcărilor navale rusești din zona dintre Groenlanda, Islanda și Marea Britanie. Este regiunea în care se află cablurile și conductele esențiale pentru comunicațiile, energia electrică și rețeaua de gaze a Regatului Unit – infrastructură aflată tot mai des în vizorul Kremlinului.

Documentul va fi semnat la Downing Street de ministrul britanic al apărării, John Healey, și omologul său norvegian, Tore Sandvik. În paralel, Londra se alătură programului Norvegiei de dezvoltare a navelor-mamă pentru sisteme autonome de vânătoare de mine și operațiuni subacvatice.

Cooperarea nu se oprește aici

Infanteria marină britanică va continua să se antreneze în Norvegia, în condiții de temperaturi extreme, iar cele două țări își vor aprofunda coordonarea privind utilizarea torpilelor britanice Sting Ray și vor conduce integrarea tehnologiilor autonome în zona nordică a flancului NATO. Marina Regală va adopta și rachete norvegiene Naval Strike Missile, capabile să lovească ținte aflate la peste 160 de kilometri.

„Într-o perioadă de instabilitate globală profundă, în care vedem tot mai multe nave rusești în apele noastre, trebuie să lucrăm cu partenerii internaționali pentru a ne proteja securitatea națională”, a declarat Keir Starmer. El susține că acordul cu Norvegia „fortifică protecția frontierelor și a infrastructurii critice”, întărind totodată industria navală britanică.

La rândul său, ministrul Healey afirmă că, „într-o epocă marcată de noi amenințări și de intensificarea activității ruse în Atlanticul de Nord, puterea derivă din forță militară și alianțe solide”. Acordul, spune el, consolidează cei peste 75 de ani de cooperare dintre Londra și Oslo pe flancul nordic al NATO.

Îngrijorările sunt alimentate de avertismente repetate privind riscul unor atacuri asupra infrastructurii submarine. Un raport al Comitetului pentru Strategia de Securitate Națională, publicat în septembrie, avertiza că o lovitură asupra cablurilor sau conductelor ar putea provoca o „perturbare catastrofală” a sistemelor financiare și de comunicații de care depinde Marea Britanie.