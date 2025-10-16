Alertă meteo în Bulgaria. Staţiunea Elenite, deja afectată de inundații, amenințată de noi ploi abundente

Autoritățile din sudul Bulgariei au emis o nouă avertizare de vreme severă pentru regiunea Burgas, după ce stațiunea Elenite a fost deja grav afectată de inundațiile recente.

Guvernatorul regional al regiunii Burgas a activat avertizarea BG-Alert, care acoperă toate localităţile din sudul zonei, inclusiv stațiunile Sveti Vlas și Elenite, ca măsură preventivă pentru protecția populației şi a turiştilor.

Oamenii sunt sfătuiți să fie foarte prudenți și să contacteze serviciile de urgență la numărul 112 în caz de nevoie. Autoritățile locale recomandă limitarea deplasărilor mai ales pe timpul nopții și evitarea ieșirilor, dacă nu este absolut necesar, anunţă Novinite.

Totodată, centrul de criză din Primorsko funcționează non-stop și coordonează acțiunile cu instituțiile responsabile, echipele mobile de intervenție fiind pregătite să intervină imediat în caz de urgență.

Stațiunea Elenite, foarte populară printre turiștii români, deja afectată de inundații, este din nou ameninţată de precipaţii abundente. Vă reamintim că aceasta a fost grav afectată la începutul lunii de ploi abundente, care au adus peste 100 de litri de apă pe metru pătrat.

Imaginile publicate pe rețelele sociale arată cum apa a inundat mai bine de jumătate din clădiri și străzi, iar mașinile parcate au fost pur și simplu luate de şuvoaie. În urma acelor inundații, cinci persoane și-au pierdut viața, iar pagubele materiale au fost considerabile.