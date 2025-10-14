Bulgaria introduce vigneta de o zi: ce trebuie să știe șoferii români care tranzitează țara în drum spre Grecia

Începând cu 1 ianuarie anul viitor, prețul unei vignete de o zi pentru vehicule de până la 3,5 tone în Bulgaria va fi de 4,09 euro (aproximativ 20 de lei). Guvernul a anunțat această decizie ca parte a modificărilor tarifului pentru taxele colectate pentru utilizarea rețelei rutiere republicane, aliniind sistemul la viitoarea adoptare a monedei euro și asigurând respectarea cerințelor legale.

Structura tarifelor respectă principiul proporționalității, perioadele de valabilitate mai scurte având costuri mai mari raportate la durată, în conformitate cu tarifele actuale pentru vignete, potrivit novinete.

Tarife vinietă Bulgaria

- 70 de lei un weekend

- 85 de lei o săptămână

- 135 de lei o lună.

Până acum, șoferii români care tranzitau Bulgaria erau oblicați să cumpere vignete de 30 de zile.

Pentru vehiculele grele sau supradimensionate, circulația fără permisele corespunzătoare sau depășirea dimensiunilor, greutății sau încărcării pe axă prescrise va atrage o taxă compensatorie de 1.200 de leva (aproximativ 613,55 €).

Autoritățile afirmă că această taxă este destinată să descurajeze încălcările: depășește costul permiselor necesare, dar rămâne mai mică decât amenzile oficiale, descurajând utilizarea neautorizată a drumurilor cu taxă.

În plus, taxele pentru autostrăzile expres neincluse anterior în tarif vor fi aliniate la tarifele pentru autostrăzi. O nouă prevedere stabilește taxele pentru eliberarea permiselor pentru organismele notificate care evaluează conformitatea furnizorilor serviciului european de taxare electronică.

Aceste actualizări cuprinzătoare reflectă pregătirile Bulgariei pentru tranziția la euro, modernizând în același timp cadrul de reglementare pentru utilizarea drumurilor și respectarea taxelor.