Letonia, sub presiune: o rețea pro-rusă pregătea incendieri ale obiectivelor de apărare

Serviciul de Securitate al Statului leton (VDD) a anunțat descoperirea unei rețele care ar fi acționat la ordinul serviciilor secrete ruse, având ca scop sabotarea infrastructurii critice a țării. Potrivit autorităților, grupul plănuia incendieri ale unor obiective cu relevanță strategică pentru apărarea națională.

VDD a transmis procuraturii o solicitare oficială de inițiere a procedurilor penale împotriva celor patru persoane reținute, suspectate de implicare în acțiuni coordonate împotriva securității statului.

O operațiune cu rădăcini în 2023

Ancheta, începută încă din 10 iunie 2024, a scos la iveală o poveste care începe cu un an mai devreme. Potrivit datelor obținute de serviciul leton, gruparea ar fi fost constituită la inițiativa serviciilor secrete ruse, cu misiunea de a provoca incendii în locuri sensibile din Letonia.

Trei dintre suspecți au fost arestați în primăvara acestui an, iar al patrulea era deja încarcerat pentru o altă faptă penală.

Investigația arată că, în toamna lui 2023, aceștia ar fi incendiat un obiect aparținând unei companii private implicate într-un proiect din domeniul apărării. Gestul, aparent minor, ar fi făcut parte dintr-o campanie mai amplă de intimidare și sabotaj economic.

Ținte: infrastructura critică și transporturile ucrainene

La începutul anului 2024, gruparea ar fi plănuit un nou atac: incendierea unei camioane cu numere de înmatriculare ucrainene, aflată în incinta unui obiectiv strategic. Înainte de acțiune, membrii rețelei au efectuat o recunoaștere detaliată a zonei, realizând fotografii și filmări pe care le-au transmis coordonatorilor lor din Rusia.

VDD mai precizează că aceleași persoane au cercetat și alte posibile ținte – de la companii cu legături în domeniul apărării până la facilități logistice importante pentru NATO. Autoritățile au reușit însă să intervină la timp, prevenind alte atacuri.

Rețelele de influență ruse – o provocare constantă pentru statele baltice

Letonia, stat membru al NATO și al Uniunii Europene, se confruntă tot mai des cu tentative de sabotaj și campanii de dezinformare orchestrate de Moscova. Serviciile de securitate din regiune avertizează că aceste acțiuni hibride – care combină spionaj, sabotaj și război informațional – vizează să submineze încrederea publicului în instituțiile statului și să afecteze cooperarea militară cu aliații occidentali.

În prezent, trei dintre suspecți rămân în arest preventiv, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili întreaga rețea de complicități și legătura directă cu structurile ruse de informații.

Pentru Riga, mesajul e clar: războiul hibrid al Kremlinului nu se poartă doar în Ucraina, ci și la granițele NATO.