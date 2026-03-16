Alarmă la frontiera NATO: cum pregătește Kremlinul „eliberarea” unui oraș din Estonia. „Ruși, nu sunteți singuri!”

Estonia este vizată în ultimele săptămâni de o campanie de propagandă rusă care promovează ideea proclamării unei „Republici Populare Narva”. Narva este un oraș de frontieră din estul țării, cu aproximativ 50.000 de locuitori, dintre care 90% sunt vorbitori de limbă rusă.

Ziarul german Bild scrie că, potrivit surselor din serviciile de informații estoniene, această campanie ar putea reprezenta o pregătire narativă pentru o posibilă invazie în estul țării, similară începutului invaziei ruse în Ucraina, în primăvara anului 2014.

De la începutul lunii martie au apărut pe rețelele sociale, în special pe Telegram și VKontakte, apeluri la acțiune.

Oamenii sunt îndemnați să distribuie pliante, să comită acte de sabotaj și să se înarmeze pentru a proclama „Republica Populară Narva” împotriva guvernului estonian și pentru a o apăra cu armele, cu sprijinul armatei ruse.

Sub sloganuri precum „Ruși, nu suntem singuri!” și „De la Narva la Püssi (n.r. un alt oraș din nord-estul Estoniei) se întinde pământ rusesc”, sunt lansate apeluri la luptă armată. În același timp sunt distribuite hărți și steaguri ale presupusei „republici”. Persoane mascate apar în fața unor steaguri verde-negru-alb și îi îndeamnă pe oameni să „devină activi împreună”.

Potrivit Martei Tuule, purtătoare de cuvânt a poliției de securitate estoniene Kapo, postările de pe rețelele sociale fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să creeze confuzie și să divizeze societatea.

„Astfel de tehnici au mai fost folosite în Estonia și în alte țări. Este o metodă simplă și ieftină de a destabiliza și intimida societatea”, a spus Tuule.

Ea a adăugat că „aceasta este o provocare, iar participarea la astfel de acțiuni poate avea consecințe penale”.

O sursă din serviciile de informații estoniene a declarat pentru BILD că „nu este o coincidență faptul că această campanie începe acum, când atenția lumii este îndreptată spre Iran”.

În octombrie 2025, Fostul campion mondial la șah și activist Garry Kasparov a avertizat că la un moment dat Kremlinul ar putea decide să desfășoare o operațiune militară terestră în Europa, sugerând că infanteria rusă ar putea încerca să pătrundă în zona Narva.

„Deși pare nebunesc, Kremlinul crede că Vestul nu este pregătit momentan să respingă o amenințare de amploare. Dar Europa se pregătește pentru război, iar Moscova înțelege acest lucru”, a spus Kasparov, potrivit dialog.ua.

Acesta a adăugat că planurile ruse ar putea fi implementate înainte de 2029, fiind realizate cu transparență în privința pregătirilor, dar că, pentru Vladimir Putin, fiecare an care trece joacă împotriva sa.