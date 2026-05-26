search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum ne „actualizăm” creierul în era AI. Abilitățile uitate care ne ajută să facem față unei lumi în schimbare rapidă

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În era AI și, în general, a schimbărilor rapide în plan tehnologic și la nivelul societății în ansamblu, abilități trecute cu vederea de oamenii de știință devin esențiale pentru a ne adapta mai bine și a duce o viață înfloritoare, în acord cu potențialul fiecăruia dintre noi, spune cercetătoarea în neuroștiințe Hannah Critchlow, de la Universitatea Cambridge, citată de BBC Future.

Neuroștiințele scot la iveală secretele creierului uman FOTO shutterstock
Neuroștiințele scot la iveală secretele creierului uman FOTO shutterstock

În noua sa carte, Creierul în secolul 21, aceasta oferă un ghid cu privire la abilitățile necesare pentru a ne actualiza creierul și astfel a ține pasul cu o lume care evoluează într-un ritm alert, potențial copleșitor.

„Practic, am scris-o pentru mine, ca să pot lua decizii mai bune și să-mi îmbunătățesc propria viață, mai ales pe măsură ce traversez vârsta mijlocie”, spune Critchlow.

„Dar și pentru părinții mei, ca să-și poată menține un creier sănătos până la o vârstă înaintată, și pentru fiul meu, care are acum 10 ani. Ce pot face ca să-i ajut creierul să se dezvolte?”, arată ea.

La prima vedere, pare o sarcină aproape imposibilă: creierul nostru are în esență aceeași structură precum a strămoșilor din Epoca de Piatră. Apoi, analize arheologice au relevat faptul că chiar s-ar fi micșorat semnificativ în ultimii 10.000 de ani.

Dar, potrivit neurocercetătoarei, oamenii dispun de resursele cognitive necesare pentru a înfrunta provocările unei lumi ce se schimbă într-un ritm fără precedent. În acest sens, o abilitate centrală este flexibilitatea mentală, în esență capacitatea de a tolera incertitudinea, iar vestea bună este că aceasta poate fi antrenată.

Cum ne ajută cercetările din neuroștiințe să privim inteligența dintr-o altă perspectivă

Cercetătoarea a început cartea în urmă cu trei ani, înainte de explozia inteligenței artificiale – dar chiar și atunci, aceasta se dezvolta rapid și era evident că va acapara o mare parte a vieții – la nivel social și individual.

Atunci, ca și acum, această dezvoltare era privită, în egală măsură, cu teamă și entuziasm.

Dar, reflectând la cum a apărut inteligenta artificială, este clar că s-a bazat pe ce am aflat despre creierul nostru de la neuroștiiinte. Așa că de ce să nu punem întrebarea invers: cum ar fi să folosim această cunoaștere pentru a valorifica la potențialul maxim abilitatea noastră naturală de a ne adapta?

Cele mai valoroase abilități pentru secolul în care trăim

Cercetătoarea spune că s-a axat pe acele abilități adesea ignorate de oamenii de știință– și anume cele care stau la baza capacității noastre de a ne conecta unii cu alții, de a imagina o lume nouă, de a inova, de a rezolva probleme și de a gândi pe termen lung.

În esență, spune cercetătoarea, într-o perioadă de schimbări sociale și tehnologice fără precedent, trebuie examinată capacitatea noastră de a tolera schimbarea, incertitudinea și ambiguitatea.

Aceasta are mai multe fațete, și anume:

Abilitățile „soft”: Inteligența emoțională și empatia

Scorurile la acestea pot fi cei mai importanți predictori pentru satisfacția cu viața noastră, calitatea relațiilor si chiar ai succesului academic.

Deși au o componentă genetică, între 10% și 45%, inteligența emoțională și empatia sunt abilități ce pot fi antrenate. Potrivit lui Jamil Zaki, psiholog la Universitatea Stanford, se poate începe cu un exercițiu de compasiune față de sine, de pildă punând întrebarea: de ce simt această emoție și ce mă poate ajuta să trec peste senzația de disconfort pe care o provoacă?

Apoi, de la compasiunea de sine la empatie tranziția se face firesc, spune cercetătorul.

Inteligența corpului

Aceasta se bazează pe resursele de energie - combustibilul bun pentru creier, dar și microbiomul ce susține sănătatea intestinului.

Un studiu realizat de Hilke Plassmann de la Insead din Fontainebleau, Franța, și colegii ei, pe 100 de voluntari sănătoși care au luat pre- și probiotice, a ajuns la o concluzie surprinzătoare: după 7 săptămâni, s-a constatat că aceștia aveau un microbiom intestinal mai variat, comparativ cu cei care au luat placebo, dar și niveluri mai ridicate de altruism – tradus prin disponibilitatea de a oferi mai mult din câștigurile proprii în numele egalității.

Deși mecanismul nu este pe deplin înțeles, se știe că celulele nervoase din intestin au o conexiune cu creierul: de pildă, sunt trimise semnale de la nervul vag la insulă, regiunea din creier responsabilă de colectarea de informații din mediul exterior și luarea deciziilor.

Carte de excepţie scrisă de un psihiatru clujean: „Geniul. De la neuroplasticitate la realitate”

Ce se întâmplă, potrivit ipotezelor neurocercetătorilor, este că bacteriile din intestin produc acei neurotransmițători capabili să modifice conexiunile neuronale asociate cu comportamentul, inclusiv cel social.

Creativitatea

Potrivit lui Critchlow, diferenta de creativitate dintre un Wolfgang Amadeus Mozart și o persoană obișnuită este mai degrabă una de grad: are la bază un talent înnăscut, dar nu este mai puțin o abilitate.

În această privință, visarea cu ochii deschiși sau a-ți lăsa mintea să hoinărească este o stare naturală a minții ce poate fi valorificată. De fapt, 20% din timpul unei zile este ocupat cu această activitate fără scop sau obiect precis – mintea pur și simplu rătăcește fără a se fixa pe ceva specific. Sunt condițiile ideale pentru a da voie ideilor noi să apară. Poate fi de ajutor o simplă plimbare în natură – aceasta crește activitatea așa-numitelor unde alfa, asociate cu o stare de calm al minții și gândirea creativă.

Așa se explică probabil faptul că Arhimede și-a avut momentul eureka pe când făcea baie și corpul său era relaxat.

Benefic este și somnul și, în special, momentele ce îl premerg, când apar gânduri fragmentare și chiar stranii – această stare crește activitatea undelor cerebrale asociate cu creativitatea, pentru că mintea intră într-o stare intermediară între veghe și vis, propice pentru asocieri inedite de idei.

Exercițiile fizice

Nu ajută doar corpul să fie tonifiat, ci și creierul, întrucât astfel iau naștere noi neuroni și conexiuni nervoase – adică practic mijloace ce ajută mintea să se întărească și să producă noi idei și să încorporeze noi informații – păstrând-o ageră și flexibilă.

Secretele bioenergeticii: combustibilul pentru minte și creier

Mitocondriile, micile centrale energetice din celulele noastre, trebuie să funcționeze eficient pentru a produce combustibilul necesar pentru corp și minte.

Creierul consumă cantități uriașe de energie și are nevoie de combustibil bun pentru acel tip de gimnastică mentală necesar adaptării fluente la un mediu în continuă schimbare – ce poate fi copleșitor din cauza surplusului de informații care dau năvală într-un anumit moment.

Ce se întâmplă cu mintea și corpul tău dacă meditezi 5 minute pe zi. De ce ar trebui să începi chiar de azi

Potrivit cercetătoarei, acest combustibil poate fi produs în mai multe moduri interconectate.

Ea spune că face exerciții fizice, pentru că ajută la multiplicarea mitocondriilor, astfel încât corpul să dispună de suficiente centrale energetice pentru a funcționa optim.

De asemenea, somnul suficient este vital pentru a elimina reziduurile toxice rezultate din producerea de energie.

La fel, alimentele sănătoase – mai puțin procesate și bogate în zahăr- au rolul lor: furnizează mitocondriilor combustibilul potrivit pentru energia de care au nevoie deopotrivă mintea și corpul.

Tensiunea din inima ființei noastre

Este cumva paradoxal faptul că creierul uman are uneori dificultăți să suporte și se luptă atât de mult să gestioneze incertitudinea și ambiguitatea care o însoțește.

Pe de altă parte, ca specie, oamenii au fost împinși mereu să inoveze și să se dezvolte, să exploreze și să-și mențină curiozitatea vie.

În concluzie, suntem constant prinși într-un vârtej: creăm schimbarea, dar ne și temem de ea. Este o tensiune importantă, dar care definește abilitatea psihologică a viitorului: toleranța la incertitudine.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
digi24.ro
image
Europa a primit aprobarea preliminară din partea SUA pentru a fabrica rachete Patriot. Țara care le va produce
stirileprotv.ro
image
O instituție pe care Bolojan o voia desființată a devenit loc călduț pentru sinecuriștii PNL. Au loc numiri politice pe bandă din rândul liberalilor, în ultimele zile
gandul.ro
fără imagine
Download our new free desktop app
temp.sh
image
Imagini emoționante cu Pep Guardiola postate de fiica sa. Cum arăta celebrul antrenor în urmă cu 10 ani
fanatik.ro
image
Cum a explicat ministrul de Interne al Austriei decizia de veto în Schengen contra României de acum câțiva ani: „Nu a fost împotriva voastră, ci un strigăt al meu adresat comunității europene”
libertatea.ro
image
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
După peste 40 de milioane de euro investite, Dan Șucu s-a decis
digisport.ro
image
Loredana Groza, mai frumoasă decât la 20 de ani! Artista, impecabilă pe rețelele de socializare: „Zici că ești prăjitura Albă ca Zăpada!”
click.ro
image
O familie care și-a plătit o vacanța de vis în Egipt a avut un șoc major când a ajuns la Hurghada: „Ne-am îmbolnăvit”
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
observatornews.ro
image
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care români vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Cât câştigă o menajeră în Bucureşti. Salariul poate depăşi 10.000 de lei în anumite condiţii, în 2026
playtech.ro
image
De câte ori s-a băgat Mihai Rotaru peste antrenorul Craiovei: “De 3 ori în 13 ani!” Patronul Universității a dezvăluit ce discuții a avut cu tehnicienii
fanatik.ro
image
Se cere demisia lui Sorin Grindeanu și a „celor doi soți de la Craiova”: „PSD are o cifră istorică în jos, în jur de 13-14% VIDEO
ziare.com
image
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
digisport.ro
image
Astrele se aliniază perfect pentru aceste zodii, între 27 mai și 12 iunie! Urmează o perioadă de aur, cu oportunități neașteptate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
DIGI, anunț pentru toți clienții din România! Decizia a venit după șapte ani. Intră în vigoare de miercuri, 27 mai
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Cristina Spătar a ajuns la clinica de neurologie: „Mi-am scanat creierul”. Ce a îngrijorat-o pe vedetă
click.ro
image
Valentin Sanfira, noi dezvăluiri după divorțul de Codruța Filip. Ce se întâmplă în viața artistului: „Iubirea este un lucru greu de definit”
click.ro
image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Măcel într-o comună de lângă Cluj: o femeie a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale. Agresorul a așteptat polițiștii râzând
image
Cristina Spătar a ajuns la clinica de neurologie: „Mi-am scanat creierul”. Ce a îngrijorat-o pe vedetă

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
Boala secretă a actriței Anne Hathaway aproape că a orbit-o! 10 ani s-a luptat cu ea!

Click! Sănătate

image
O mișcare a mâinii poate preveni demenţa