search
Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Medicament experimental contra obezității cu rezultate spectaculoase, dar cu efecte secundare semnificative

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un medicament experimental pentru tratarea obezității a arătat rezultate considerate drept printre cele mai puternice de până acum în domeniul tratamentelor pentru slăbire. Datele provin dintr-un studiu clinic de amploare și indică o pierdere în greutate semnificativ mai mare decât cea obținută în mod obișnuit cu medicamentele deja existente pe piață.

Studiul a inclus 2.339 de persoane obeze sau supraponderale
Studiul a inclus 2.339 de persoane obeze sau supraponderale

Potrivit datelor comunicate de Eli Lilly, participanții la studiu au înregistrat pierderi în greutate care, în unele cazuri, se apropie de rezultatele chirurgiei de bypass gastric — una dintre cele mai eficiente intervenții pentru obezitatea severă.

În cadrul studiului, care a inclus 2.339 de persoane obeze sau supraponderale, pacienții care au primit cea mai mare doză din medicamentul numit Retatrutidă au pierdut în medie aproximativ 32 de kilograme, respectiv 28% din greutatea corporală, după 80 de săptămâni de tratament, scrie NYT.

În subgrupurile cu obezitate mai severă (indice de masă corporală peste 35), pierderea medie a ajuns la aproximativ 36 de kilograme, echivalentul a 30,3% din greutatea corporală, după doi ani de tratament.

Prin comparație, intervențiile de tip bypass gastric duc, în general, la o scădere în greutate de aproximativ 30%–35% în aceeași perioadă, ceea ce plasează rezultatele medicamentului în zona celor mai eficiente opțiuni terapeutice actuale.

Mai eficient decât tratamentele existente, dar cu tolerabilitate dificilă

Retatrutida face parte dintr-o nouă generație de medicamente pentru obezitate, care includ deja tratamente precum Zepbound și Wegovy, considerate în prezent standarde de referință.

În timp ce aceste tratamente permit pierderi medii de aproximativ 20% din greutatea corporală, Retatrutida pare să depășească semnificativ acest prag în studiile clinice. În schimb, medicamentele orale aflate în dezvoltare sau deja disponibile au efecte mai moderate, în jur de 12%–14% pierdere în greutate.

Totuși, eficiența ridicată vine cu un cost important: efectele secundare. La dozele mai mari, o parte dintre participanți au raportat reacții adverse gastrointestinale, precum greață, vărsături, diaree sau constipație.

Potrivit datelor companiei, aproximativ 11% dintre participanții care au primit doza maximă au întrerupt tratamentul din cauza efectelor secundare, un procent mai ridicat decât în cazul altor medicamente similare.

Interes ridicat înainte de aprobarea oficială

Medicamentul nu a fost încă aprobat de autoritățile de reglementare și nu se află pe piață. Cu toate acestea, rezultatele preliminare au generat un interes considerabil în rândul comunității medicale și al pacienților.

În paralel, medicii au atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător: apariția unor versiuni contrafăcute ale medicamentelor pentru slăbit, comandate online din surse nesigure, inclusiv din China, fără supraveghere medicală, ceea ce ridică riscuri serioase pentru sănătate.

O alternativă posibilă la chirurgia bariatrică

Dacă va fi aprobat, retatrutida ar putea deveni o alternativă importantă la chirurgia bariatrică, în special pentru pacienții cu obezitate severă care evită intervențiile chirurgicale.

Specialiștii în obezitate estimează că nevoia de pierdere în greutate pentru pacienții cu obezitate severă poate ajunge la 80–100 de kilograme pentru a atinge un nivel considerat sănătos, obiectiv care este atins în prezent cel mai eficient prin chirurgie.

Medicul Carolyn Apovian, specialist în obezitate la Harvard Medical School, a explicat că, în astfel de cazuri, chirurgia rămâne una dintre puținele opțiuni capabile să producă reduceri masive și stabile în greutate, deși este mai puțin aleasă de pacienți în ultimii ani.

Piață în expansiune și interes tot mai mare

Piața tratamentelor pentru obezitate este în expansiune rapidă, pe fondul succesului medicamentelor injectabile recente. Totuși, specialiștii consideră că retatrutida ar putea fi rezervată inițial pacienților cu forme severe de obezitate, urmând ca ulterior utilizarea să se extindă.

Reprezentanții Eli Lilly au declarat că obiectivul inițial al dezvoltării a fost tratarea cazurilor severe, însă interesul crescut din studiile clinice sugerează că medicamentul ar putea avea o utilizare mai largă în viitor, în funcție de rezultatele finale și de aprobările autorităților de reglementare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău
digi24.ro
image
Europa a primit aprobarea preliminară din partea SUA pentru a fabrica rachete Patriot. Țara care le va produce
stirileprotv.ro
image
O instituție pe care Bolojan o voia desființată a devenit loc călduț pentru sinecuriștii PNL. Au loc numiri politice pe bandă din rândul liberalilor, în ultimele zile
gandul.ro
fără imagine
Download our new free desktop app
temp.sh
image
Imagini emoționante cu Pep Guardiola postate de fiica sa. Cum arăta celebrul antrenor în urmă cu 10 ani
fanatik.ro
image
Cum a explicat ministrul de Interne al Austriei decizia de veto în Schengen contra României de acum câțiva ani: „Nu a fost împotriva voastră, ci un strigăt al meu adresat comunității europene”
libertatea.ro
image
Un bărbat a stabilit un nou record în sistemul de reciclare după ce a introdus 8.000 de sticle în opt ore
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
După peste 40 de milioane de euro investite, Dan Șucu s-a decis
digisport.ro
image
Loredana Groza, mai frumoasă decât la 20 de ani! Artista, impecabilă pe rețelele de socializare: „Zici că ești prăjitura Albă ca Zăpada!”
click.ro
image
O familie care și-a plătit o vacanța de vis în Egipt a avut un șoc major când a ajuns la Hurghada: „Ne-am îmbolnăvit”
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
observatornews.ro
image
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care români vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
prosport.ro
image
Cât câştigă o menajeră în Bucureşti. Salariul poate depăşi 10.000 de lei în anumite condiţii, în 2026
playtech.ro
image
De câte ori s-a băgat Mihai Rotaru peste antrenorul Craiovei: “De 3 ori în 13 ani!” Patronul Universității a dezvăluit ce discuții a avut cu tehnicienii
fanatik.ro
image
Se cere demisia lui Sorin Grindeanu și a „celor doi soți de la Craiova”: „PSD are o cifră istorică în jos, în jur de 13-14% VIDEO
ziare.com
image
Andrei Rațiu a primit vestea de la Barcelona: au început negocierile!
digisport.ro
image
Astrele se aliniază perfect pentru aceste zodii, între 27 mai și 12 iunie! Urmează o perioadă de aur, cu oportunități neașteptate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
DIGI, anunț pentru toți clienții din România! Decizia a venit după șapte ani. Intră în vigoare de miercuri, 27 mai
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Cristina Spătar a ajuns la clinica de neurologie: „Mi-am scanat creierul”. Ce a îngrijorat-o pe vedetă
click.ro
image
Valentin Sanfira, noi dezvăluiri după divorțul de Codruța Filip. Ce se întâmplă în viața artistului: „Iubirea este un lucru greu de definit”
click.ro
image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Măcel într-o comună de lângă Cluj: o femeie a fost ucisă de fostul iubit al fiicei sale. Agresorul a așteptat polițiștii râzând
image
Cristina Spătar a ajuns la clinica de neurologie: „Mi-am scanat creierul”. Ce a îngrijorat-o pe vedetă

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
Boala secretă a actriței Anne Hathaway aproape că a orbit-o! 10 ani s-a luptat cu ea!

Click! Sănătate

image
O mișcare a mâinii poate preveni demenţa