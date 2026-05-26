Medicament experimental contra obezității cu rezultate spectaculoase, dar cu efecte secundare semnificative

Un medicament experimental pentru tratarea obezității a arătat rezultate considerate drept printre cele mai puternice de până acum în domeniul tratamentelor pentru slăbire. Datele provin dintr-un studiu clinic de amploare și indică o pierdere în greutate semnificativ mai mare decât cea obținută în mod obișnuit cu medicamentele deja existente pe piață.

Potrivit datelor comunicate de Eli Lilly, participanții la studiu au înregistrat pierderi în greutate care, în unele cazuri, se apropie de rezultatele chirurgiei de bypass gastric — una dintre cele mai eficiente intervenții pentru obezitatea severă.

În cadrul studiului, care a inclus 2.339 de persoane obeze sau supraponderale, pacienții care au primit cea mai mare doză din medicamentul numit Retatrutidă au pierdut în medie aproximativ 32 de kilograme, respectiv 28% din greutatea corporală, după 80 de săptămâni de tratament, scrie NYT.

În subgrupurile cu obezitate mai severă (indice de masă corporală peste 35), pierderea medie a ajuns la aproximativ 36 de kilograme, echivalentul a 30,3% din greutatea corporală, după doi ani de tratament.

Prin comparație, intervențiile de tip bypass gastric duc, în general, la o scădere în greutate de aproximativ 30%–35% în aceeași perioadă, ceea ce plasează rezultatele medicamentului în zona celor mai eficiente opțiuni terapeutice actuale.

Mai eficient decât tratamentele existente, dar cu tolerabilitate dificilă

Retatrutida face parte dintr-o nouă generație de medicamente pentru obezitate, care includ deja tratamente precum Zepbound și Wegovy, considerate în prezent standarde de referință.

În timp ce aceste tratamente permit pierderi medii de aproximativ 20% din greutatea corporală, Retatrutida pare să depășească semnificativ acest prag în studiile clinice. În schimb, medicamentele orale aflate în dezvoltare sau deja disponibile au efecte mai moderate, în jur de 12%–14% pierdere în greutate.

Totuși, eficiența ridicată vine cu un cost important: efectele secundare. La dozele mai mari, o parte dintre participanți au raportat reacții adverse gastrointestinale, precum greață, vărsături, diaree sau constipație.

Potrivit datelor companiei, aproximativ 11% dintre participanții care au primit doza maximă au întrerupt tratamentul din cauza efectelor secundare, un procent mai ridicat decât în cazul altor medicamente similare.

Interes ridicat înainte de aprobarea oficială

Medicamentul nu a fost încă aprobat de autoritățile de reglementare și nu se află pe piață. Cu toate acestea, rezultatele preliminare au generat un interes considerabil în rândul comunității medicale și al pacienților.

În paralel, medicii au atras atenția asupra unui fenomen îngrijorător: apariția unor versiuni contrafăcute ale medicamentelor pentru slăbit, comandate online din surse nesigure, inclusiv din China, fără supraveghere medicală, ceea ce ridică riscuri serioase pentru sănătate.

O alternativă posibilă la chirurgia bariatrică

Dacă va fi aprobat, retatrutida ar putea deveni o alternativă importantă la chirurgia bariatrică, în special pentru pacienții cu obezitate severă care evită intervențiile chirurgicale.

Specialiștii în obezitate estimează că nevoia de pierdere în greutate pentru pacienții cu obezitate severă poate ajunge la 80–100 de kilograme pentru a atinge un nivel considerat sănătos, obiectiv care este atins în prezent cel mai eficient prin chirurgie.

Medicul Carolyn Apovian, specialist în obezitate la Harvard Medical School, a explicat că, în astfel de cazuri, chirurgia rămâne una dintre puținele opțiuni capabile să producă reduceri masive și stabile în greutate, deși este mai puțin aleasă de pacienți în ultimii ani.

Piață în expansiune și interes tot mai mare

Piața tratamentelor pentru obezitate este în expansiune rapidă, pe fondul succesului medicamentelor injectabile recente. Totuși, specialiștii consideră că retatrutida ar putea fi rezervată inițial pacienților cu forme severe de obezitate, urmând ca ulterior utilizarea să se extindă.

Reprezentanții Eli Lilly au declarat că obiectivul inițial al dezvoltării a fost tratarea cazurilor severe, însă interesul crescut din studiile clinice sugerează că medicamentul ar putea avea o utilizare mai largă în viitor, în funcție de rezultatele finale și de aprobările autorităților de reglementare.