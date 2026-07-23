AI „Marіcika” îi va ajuta pe comandanții Forțelor Armate ucrainene să ia decizii mai rapid pe câmpul de luptă

Forțele Armate ale Ucrainei au prezentat un prototip al sistemului „Maricika”, o platformă bazată pe inteligență artificială care, potrivit dezvoltatorilor, poate reduce procesul de analiză și planificare militară de la câteva ore la câteva minute.

Institutul Central de Cercetare al Forțelor Armate ale Ucrainei a prezentat un nou sistem de comandă și analiză denumit „Maricika”, conceput pentru a sprijini comandanții militari în procesul de luare a deciziilor în timpul operațiunilor de luptă.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui briefing de colonelul Iurii Kliat, directorul institutului, care a declarat că platforma utilizează inteligența artificială pentru a analiza datele de pe câmpul de luptă și pentru a genera scenarii de acțiune.

Reducerea timpului de analiză

Potrivit lui Kliat, în prezent comandanții de brigadă, corp de armată sau ai altor formațiuni au nevoie, în general, între 6 și 12 ore pentru a analiza informațiile disponibile și a pregăti o decizie operațională.

Acest proces presupune examinarea a aproximativ 20 de documente și evaluarea unor factori precum raportul de forțe, distribuirea unităților și capacitatea de luptă.

Oficialul ucrainean a afirmat că sistemul „Maricika” centralizează informațiile disponibile, calculează automat raportul dintre forțe și resurse și propune mai multe variante de acțiune.

„Sistemul evaluează diferite scenarii și modelează posibile cursuri de acțiune, însă decizia finală aparține întotdeauna comandantului”, a declarat Kliat.

Potrivit dezvoltatorilor, utilizarea platformei ar putea reduce procesul de pregătire a unei decizii la doar câteva minute.

„În condițiile actuale ale războiului, unde situația de pe front se poate schimba rapid, o decizie luată după șase ore poate deveni deja depășită”, a adăugat colonelul.

Sistemul se află în faza de testare

„Maricika” se află în prezent în stadiul de prototip operațional.

După finalizarea testelor, dezvoltatorii intenționează să integreze sistemul în rețele militare securizate și să obțină autorizațiile necesare pentru prelucrarea informațiilor clasificate.

Pe termen mai lung, autoritățile ucrainene intenționează să utilizeze platforma ca bază pentru un sistem securizat destinat gestionării informațiilor cu niveluri ridicate de clasificare.

Integrarea inteligenței artificiale în sistemele de comandă

Adjunctul comandantului-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Andrii Lebedenko, a declarat că proiectul face parte dintr-o strategie mai amplă de integrare a inteligenței artificiale în sistemele de comandă și control.

Potrivit acestuia, platforma nu este destinată doar operării unor echipamente individuale, precum dronele, ci urmărește conectarea mai multor niveluri de comandă într-un sistem unificat.

„Acest lucru va permite accelerarea procesării informațiilor, îmbunătățirea conducerii trupelor, coordonarea utilizării armamentului și gestionarea resurselor de pe câmpul de luptă”, a declarat Lebedenko.

Autoritățile ucrainene continuă procesul de digitalizare a sistemelor de comandă militară.

Anterior, Ministerul Apărării de la Kiev a anunțat finalizarea implementării sistemului unificat de gestionare a dronelor în cadrul ecosistemului digital DELTA – Mission Control, utilizat în prezent de unitățile militare ucrainene.

În aprilie, Ucraina și Germania au semnat, de asemenea, un acord privind schimbul de date din domeniul apărării, primul memorandum de acest tip încheiat de Ucraina în domeniul cooperării militare digitale.