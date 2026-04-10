Aeroporturile europene riscă să rămână fără combustibil în trei săptămâni, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu

Aeroporturile din Europa s-ar putea confrunta cu o penurie de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, avertizează experții, într-un context de perturbări majore cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Potrivit ACI Europe, rezervele de combustibil ar putea fi epuizate în mai puțin de trei săptămâni, dacă livrările din regiune nu sunt reluate. Situația este legată direct de blocarea Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de petrol și gaze, scrie The Sun.

Organizația avertizează că, în lipsa unei redeschideri stabile a acestei rute, „deficitul sistemic de combustibil pentru aviație ar putea deveni realitate”, cu efecte semnificative asupra operațiunilor aeroportuare și conexiunilor aeriene.

În consecință, pasagerii ar putea fi afectați de anulări de zboruri și creșteri ale prețurilor biletelor, într-un moment sensibil pentru sezonul de vacanțe.

Primele semne ale crizei au apărut deja în Italia, unde mai multe aeroporturi au semnalat dificultăți în aprovizionarea cu combustibil. La Aeroportul Brindisi-Casale, alimentarea cu kerosen a fost temporar suspendată, fiind permisă doar pentru zboruri de urgență, inclusiv medicale.

Măsuri similare au fost raportate și pe aeroporturi din Milano, Veneția și Bologna, deși autoritățile locale au încercat să calmeze temerile privind o criză iminentă.

Impactul nu se limitează la Europa

Autoritățile din Australia au avertizat că rezervele de combustibil pentru aviație ar putea acoperi doar aproximativ 30 de zile.

În paralel, unele companii aeriene au început deja să reducă operațiunile. Transportatori precum Scandinavian Airlines și LOT Polish Airlines au anulat zboruri, iar Air New Zealand a redus mii de curse din cauza incertitudinilor legate de aprovizionare.

În Regatul Unit, operatorul regional Skybus a suspendat unele rute interne, invocând creșterea costurilor cu combustibilul și scăderea cererii.

Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a avertizat că există riscul unor perturbări majore ale aprovizionării în lunile următoare, dacă conflictul nu se încheie rapid.

Prețurile combustibilului pentru aviație s-au dublat comparativ cu perioada anterioară conflictului, amplificând presiunea asupra companiilor aeriene și, implicit, asupra pasagerilor.

În același timp, tensiunile din regiune au afectat și destinațiile turistice. Dubai, un hub major de transport, a fost temporar scos din circuit, după închiderea spațiului aerian și a aeroportului în urma escaladării conflictului.

Deși unele zboruri au fost reluate, numeroase companii aeriene continuă să evite regiunea, ceea ce afectează și rutele către Thailanda, Vietnam sau Australia.

Operatori precum British Airways au redus suplimentar zborurile către Orientul Mijlociu, iar riscul unor noi anulări rămâne ridicat.

În aceste condiții, sezonul estival ar putea fi marcat de perturbări majore, iar unii pasageri riscă să rămână blocați în străinătate, pe fondul unei crize care continuă să se extindă.