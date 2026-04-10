Presa rusă râde de armistițiul lui Trump cu Iranul: „Dar doar mintea febrilă a americanului poate considera acest lucru o victorie triumfătoare”

Reacții tăioase vin din Rusia după haosul generat de conflictul din Iran, unde presa apropiată Kremlinului îl ia în vizor pe președintele american Donald Trump, pe care îl descrie drept „arogant” și chiar instabil.

Publicațiile ruse resping categoric afirmațiile liderului de la Casa Albă privind o „victorie totală” în conflictul cu Teheranul.

Unul dintre ziare notează ironic: „Trump a reușit să iasă din capcana pe care singur și-a întins-o. Dar doar mintea febrilă a americanului poate considera acest lucru o victorie triumfătoare.”

În același ton, cotidianul Moskovski Komsomoleț ironizează termenii armistițiului propus, sugerând sarcastic că „singurul lucru care lipsește este ca liderul american să vină personal la Teheran, să se târască kilometri întregi și să-și ceară scuze public”.

La rândul său, publicația Rossiskaia Gazeta susține că războiul a scos la iveală limitele reale ale puterii americane: „Statele Unite nu sunt omnipotente. Capacitatea lor de a-și impune voința este semnificativă, dar limitată. Toată lumea va trage concluzii — aliați și adversari deopotrivă.”

Alte voci din presa rusă avertizează că Strâmtoarea Ormuz rămâne un punct nevralgic, iar Orientul Mijlociu continuă să fie „un butoi cu pulbere”, în ciuda încercărilor de calmare a situației.

Unele publicații merg și mai departe, susținând că acest conflict marchează sfârșitul „lumii unipolare” dominate de SUA și începutul unei noi ordini globale.

În plan economic, consecințele sunt la fel de îngrijorătoare. Presa rusă estimează că prețul petrolului ar putea rămâne la niveluri ridicate, în jur de 100 de dolari pe baril, iar o eventuală criză de aprovizionare s-ar putea prelungi până la finalul anului.

În paralel, Donald Trump a transmis că forțele americane rămân în stare de alertă, pregătite să reia atacurile dacă acordul de încetare a focului nu este respectat.

Situația rămâne însă extrem de fragilă. Iranul a avertizat că armistițiul ar putea eșua rapid, în condițiile în care nu există progrese reale pe fondul continuării operațiunilor militare ale Israel împotriva grupării Hezbollah din Lebanon.

Deși președintele american anunțase oprirea ostilităților în ultimul moment, luptele au continuat în regiune, iar reluarea completă a traficului prin Strâmtoarea Ormuz întârzie, alimentând incertitudinea globală.