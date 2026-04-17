Rapper american, arestat după ce o adolescentă a fost găsită dezmembrată în portbagajul mașinii sale

Cântărețul american D4vd a fost arestat sub suspiciunea de crimă în legătură cu moartea unei adolescente al cărei corp descompus a fost descoperit anul trecut în portbagajul unui autoturism Tesla abandonat, au anunțat joi, 16 aprilie, autoritățile din Los Angeles.

Artistul, în vârstă de 21 de ani, cunoscut pentru piesa „Romantic Homicide” și al cărui nume real este David Anthony Burke, este reținut fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune, potrivit unui comunicat al Los Angeles Police Department.

Poliția a precizat că dosarul va fi prezentat luni, 20 aprilie, Biroului Procurorului Districtual din comitatul Los Angeles, iar divizia de infracțiuni majore va analiza cazul.

Avocații artistului au transmis că sunt pregătiți să-i apere „cu fermitate” nevinovăția.

„Să fie clar — probele reale din acest caz vor arăta că David Burke nu a ucis-o pe Celeste Rivas Hernandez”, au declarat avocații artistului. Aceștia au subliniat că nu există o inculpare oficială sau o plângere penală depusă împotriva lui, conform NBC News.

Rămășițele lui Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani, au fost descoperite pe 8 septembrie 2025 în portbagajul unui vehicul Tesla, înmatriculat pe numele rapperului american în ascensiune D4vd. Polițiștii au fost alertați din cauza unui miros puternic provenit din vehicul.

Conform documentelor din anchetă, într-un sac mortuar au fost găsite capul și trunchiul în stare de descompunere, iar într-un al doilea sac se aflau alte părți ale corpului, dezmembrate.

Cauza exactă a morții nu este, deocamdată, cunoscută. Biroul medicului legist a precizat anterior că nu poate face publice detalii privind cauza și modul de deces din cauza unei restricții impuse de poliție.

Adolescenta fusese dată dispărută în 2024 din Lake Elsinore, o localitate situată la sud-est de Los Angeles.

La momentul descoperirii rămășițelor, David Anthony Burke se afla în turneul „Withered World Tour”. Un purtător de cuvânt declara atunci că artistul era la curent cu situația și coopera pe deplin cu autoritățile.