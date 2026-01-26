search
Descoperirea șocantă a unui cuplu care a cumpărat o biserică veche: 83 de cadavre ascunse sub podea. „Erau îngropați soți, părinți cu copii”

0
0
Publicat:

O biserică veche de aproape 900 de ani din Peterstone Wentlooge, Țara Galilor, ascundea un secret șocant. Un cuplu care a cumpărat clădirea pentru a o transforma într-o casă a descoperit rămășițele a 83 de persoane, îngropate sub podea de-a lungul secolelor.

Biserica a fost transformată în casă FOTO: Lucy Thomas/Instagram
Biserica a fost transformată în casă FOTO: Lucy Thomas/Instagram

Lucy Thomas, în vârstă de 53 de ani, și soțul ei Rhys, 45 de ani, au achiziționat St Peter’s Church, o biserică cu o vechime de aproximativ 900 de ani din Peterstone Wentlooge, Țara Galilor, pentru suma de 466.000 de euro. Clădirea fusese listată ca o casă cu cinci dormitoare, ceea ce i-a făcut să creadă că transformarea fusese deja realizată.

„Am fost surprinși să descoperim că era încă o biserică și că lucrările de conversie nu au fost începute. Am crezut că vizionăm o casă cu cinci dormitoare! Existau planuri pentru schimbarea destinației în locuință. Nu ne-am gândit să facem multe lucrări – cu atât mai puțin să convertim întreaga biserică. Dar atunci era prea târziu și am fost amândoi cuceriți complet de clădire și de farmecul ei”, a povestit Lucy, potrivit The Sun.

Cuplul galez FOTO: Lucy Thomas/Instagram
Cuplul galez FOTO: Lucy Thomas/Instagram

Cei doi au aflat că este obișnuit ca persoanele influente sau bogate din comunitate să fie îngropate în interiorul bisericilor, însă niciunul dintre ei nu se aștepta la o asemenea descoperire.

În timpul lucrărilor, cuplul, asistat de un arheolog, a scos podeaua veche și a dat peste rămășițele a 83 de persoane.

„Primele câteva descoperiri au fost incomode, dar ne-am obișnuit treptat. Oamenii erau îngropați împreună – soți și soții, părinți cu copii – așa că am decis să îi lăsăm în locurile lor de odihnă finală și să continuăm construcția în jurul lor”, a spus Lucy.

Craniu găsit sub podea FOTO: Lucy Thomas/Instagram
Craniu găsit sub podea FOTO: Lucy Thomas/Instagram

Renovarea, care a durat patru ani, a fost o provocare, mai ales pentru că proprietatea era monument istoric și toate lucrările trebuiau să respecte restricțiile impuse. 

Cu toate acestea, cuplul a reușit să păstreze multe dintre elementele originale ale bisericii, cum ar fi zidurile, turnul clopotului și gravurile din piatră, adăugând totodată facilități moderne, precum încălzire prin pardoseală, geamuri secundare și un jacuzzi.

Astăzi, fostul lăcaș de cult a devenit o proprietate impresionantă cu șase dormitoare și șase băi, listată pe platforma Airbnb, combinând istoria clădirii cu confortul unei case moderne.

„Am pus sufletul nostru în acest proiect și am face-o din nou fără ezitare”, a mai spus Lucy.

