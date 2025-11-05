Adolescent prins când conducea un BMW cu 147 km/h, cu mama în dreapta. „Un comportament care ar fi putut costa o viață”

Jandarmeria din departamentul francez Vosges a transmis săptămâna trecută că un tânăr de 16 ani, însoțit de mama sa, a fost prins circulând cu 147 km/h, într-un loc unde limita de viteză este de 80 km/h.

„Ne-ați crede dacă v-am spune că un elev șofer, în vârstă de 16 ani și aflat în regim de conducere însoțită, a fost prins circulând cu 147 km/h, într-un loc unde limita de viteză este de 80 km/h?

Este însă ceea ce au constatat jandarmii din cadrul pelotonului motorizat de la Bulgnéville, marți, pe o mică șosea județeană din La Neuveville-sous-Montfort”, a transmis instituția citată.

Pe scaunul pasagerului se afla mama sa, în calitate de însoțitoare, care trebuia să vegheze la siguranța lui și să-l învețe să fie prudent. Așadar, tânărului i-a fost confiscat carnetul de începător și riscă până la 3 ani de interdicție de a susține examenul pentru permis.

De asemenea, mama tânărului a fost amendată și riscă suspendarea permisului până la 3 ani. Mașina a fost confiscată.

„Un comportament care ar fi putut costa o viață. Conducerea asistată presupune să înveți să protejezi, nu să riști”, a transmis jandarmeria.