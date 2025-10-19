Șofer de 24 de ani, prins cu viteză de peste 220 km/h pe A0. Cât va plăti pentru inconștiența sa

Un tânăr de 24 de ani a fost prins de polițiști sâmbătă, 18 octombrie, circulând cu 227km/h pe Autostrada A0, km 24, în județul Ilfov (zona Corbeanca).

„La data de 18 octombrie 2025, ora 14.03, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au depistat pe Autostrada A0, km 24, în județul Ilfov (zona Corbeanca), un bărbat, de 24 de ani, din Puchenii Mari, județul Prahova, care circula cu 227km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130km/h”, transmite Poliția Română într-un comunicat.

Șoferul a fost amendat cu 3.037 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

„Reamintim că nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, iar respectarea legislației de către toți participanții la trafic ar reduce semnificativ dramele care se întâmplă pe șosele”, adaugă sursa citată.