Acuzații reciproce lansate de Lituania şi Belarus privind incursiuni cu aparate fără pilot. Ce noi sancțiuni pregătește UE

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a anunţat luni, 1 decembrie, că UE pregăteşte sancţiuni suplimentare împotriva Belarusului, ca urmare a „atacului hibrid” asupra Lituaniei cu baloane pentru contrabandă, în timp ce Belarusul a acuzat Lituania că foloseşte drone pentru spionaj şi pentru răspândirea de „materiale extremiste” împotriva preşedintelui Lukaşenko, după găsirea unei astfel de drone, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

Șefa Comisiei Europene a declarat că a discutat luni situaţia într-o conversaţie telefonică cu preşedintele lituanian, Gitanas Nauseda, potrivit Agerpres, care citează cele două agenții străine.

„Situaţia la frontiera cu Belarus se deteriorează, cu o creştere a incursiunilor cu baloane ale contrabandiştilor în spaţiul aerian lituanian", a afirmat Von der Leyen pe reţelele de socializare

Von der Leyen a adăugat că aceste „atacuri hibride ale regimului Lukaşenko sunt complet inacceptabile".

În acest context, a anunţat că UE „pregăteşte măsuri suplimentare” în cadrul regimului său de sancţiuni împotriva Belarusului, ţară aliată a Rusiei.Incursiunile baloanelor folosite de contrabandiştii de ţigări au perturbat în Lituania sute de zboruri şi au cauzat pierderi semnificative aeroporturilor din această ţară.

Lituania şi Bruxelles-ul spun că în aceste incursiuni nu este vorba doar despre contrabandă, ci şi despre o campanie hibridă mai amplă şi mai ţintită, împreună cu alte acţiuni, inclusiv traficul de migranţi.Apariţia acestor baloane urmează unor incursiuni cu drone dinspre Belarus.

O astfel de dronă a provocat în luna iulie panică în rândul autorităţilor de la Vilnius. Premierul Gintautas Paluckas (care între timp a demisionat) şi preşedintele parlamentului, Saulius Skvernelis, au fost atunci duşi pentru scurt timp în adăposturi antiaeriene. În cele din urmă, autorităţile şi-au dat seama că drona nu reprezenta niciun pericol.



O fronă a schimbat direcţia către Belarus şi apoi către Lituania

Tot în acea perioadă, o dronă ce pare că a fost lansată de Rusia în direcţia Ucrainei, dar a fost dezorientată de sistemele de război electronic ale armatei ucrainene, şi-a pierdut traiectoria şi astfel şi-a schimbat direcţia către Belarus şi apoi către Lituania, unde s-a prăbuşit întâmplător chiar în perimetrul unei baze militare, fiind descoperită acolo abia câteva zile mai târziu.

Lituania, acuzată că foloseşte împotriva sa drone pentru spionaj şi pentru a lansa „materiale extremiste"

Belarusul la rândul său a acuzat luni Lituania că foloseşte împotriva sa drone pentru spionaj şi pentru a lansa „materiale extremiste", în timp ce Lituania găzduieşte opozanţi ai lui Lukaşenko, ce s-au refugiat în această ţară pentru a nu ajunge în închisoare."O dronă de origine necunoscută a fost găsită ieri pe una dintre străzile din Grodno" un oraş din vestul Belarusului, a transmis luni Ministerul de Interne de la Minsk, care a publicat şi imagini cu ceea ce susţine că este respectiva dronă.

„În urma inspecţiei efectuate de poliţie, s-a constatat că drona era echipată cu o cameră foto şi video capabilă să colecteze informaţii. În plus, materiale tipărite extremiste au fost lansate din dronă", adaugă acelaşi minister, acuzaţii negate de guvernul de la Vilnius.