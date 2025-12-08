WP: Ipocrizia UE în privința Ucrainei. Franța, Germania și Belgia văd paiul din ochiul lui Trump, dar nu observă bârna din ochiul lor

Franța a fost în luna august a acestui an al treilea cel mai mare cumpărător de energie rusă din Europa.

Cu astfel de prieteni, cine mai are nevoie de dușmani? „Există posibilitatea ca SUA să trădeze Ucraina în ceea ce privește teritoriul, fără claritate în privința garanțiilor de securitate”, i-a avertizat președintele francez Emmanuel Macron pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferințe telefonice, potrivit Der Spiegel.

Macron a avertizat asupra „unui mare pericol”, în contextul în care administrația Trump își continuă misiunea de a pune capăt războiului și de a negocia concesii între Rusia și Ucraina.

Liderii europeni ar trebui să se asigure că sunt fără păcat înainte de a arunca cu pietre atât de grele. Cum explică Macron, de exemplu, faptul că Franța este al treilea cel mai mare cumpărător de energie rusă din Europa? Nu este vorba de perioada anterioară anului 2022 sau 2014, când președintele rus Vladimir Putin a lansat invaziile ilegale în Ucraina. Este vorba de luna august, scrie într-o analiză The Washington Post.

Aceasta este o problemă la nivel european. Liderii își exprimă „angajamentul și solidaritatea neclintite față de Ucraina”. În teorie. În practică, continentul nu reușește adesea să ajungă la un acord, darămite să acționeze, pentru a face alegerile și sacrificiile necesare pentru a-și ajuta vecinul.

Atât Merz, cât și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-au rugat vineri pe premierul belgian Bart De Wever să nu blocheze planurile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Ucrainei în anul viitor. De Wever este îngrijorat că blocul „minimizează” preocupările sale cu privire la modul în care confiscarea unor active în valoare de aproximativ 140 de miliarde de euro ar afecta negocierile de pace.

În declarația acordată ziarului belgian La Libre, De Wever a spus: „Moscova ne-a spus clar că, dacă activele sale vor fi confiscate, Belgia și eu vom simți consecințele pentru eternitate”. El a adăugat: „Cine crede cu adevărat că Rusia va pierde în fața Ucrainei? Este o fabulă, o iluzie totală. Nici măcar nu este de dorit ca ea să piardă și ca instabilitatea să se instaleze în țara care deține arme nucleare”. Chiar și în comparație cu toate declarațiile surprinzătoare pe care președintele Donald Trump le-a făcut vreodată despre Putin, aceasta este totuși o opinie remarcabil de cinică.

Dacă războiul se extinde, Europa va fi în vizorul Moscovei. Acest lucru face ca încercările liderilor săi de a moraliza acțiunile Americii să fie și mai ciudate. UE abia acum se pregătește să aprobe o interdicție la nivel de bloc asupra importurilor de gaze rusești – începând din 2027. Între timp, țările europene au apelat la India pentru aprovizionarea cu energie, trecând cu vederea adevărul incomod că petrolul brut rusesc curgea prin multe dintre rafinăriile sale. În primele trei trimestre ale anului 2024, importurile din aceste rafinării au crescut cu 20%.

Președintele SUA are obiceiul neplăcut de a trata aliații mai puțin cu amabilitate decât adversarii, dar înțelege și realitatea brutală a modului în care se exercită puterea. Vorbele nu costă nimic, iar europenii sunt bogați. Pot face mai mult.