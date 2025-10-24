Trei ucraineni pro-ruşi, condamnați la închisoare pentru sabotaj în Polonia

Un tribunal polonez a pronunțat vineri pedepse cu închisoarea pentru trei ucraineni acuzați de implicare într-o serie de incendii provocate în Polonia şi în statele baltice, în timp ce autoritățile poloneze încearcă să combată ceea ce consideră a fi un val de sabotaje orchestrate de Rusia.

Polonia a fost ţinta mai multor acţiuni de sabotaj, despre care oficiali polonezi susţin că fac parte dintr-un "război hibrid" desfăşurat de Rusia pentru a destabiliza ţările care susţin Ucraina şi care implică tactici precum atacuri cibernetice sau declanşarea de incendii, scrie Agerpres.

Premierul liberal polonez Donald Tusk a acuzat serviciile secrete ruseşti că se află în spatele unui incendiu masiv care a distrus aproape complet un centru comercial din Varşovia în mai 2024.

Autorităţile poloneze cooperează cu cele din Lituania vecină, care la rândul ei acuză serviciile secrete militare ruseşti că ar fi provocat un incendiu la un magazin IKEA din Vilnius.

"Toţi cei trei inculpaţi au fost condamnaţi pentru participarea (în 2023 şi 2024) la un grup infracţional organizat care opera în Polonia, Lituania, Letonia, Ucraina şi Rusia, cu scopul de a comite acte de sabotaj şi terorism", afirmă instanţa poloneză. "Inculpaţii au acţionat în mod concertat şi în colaborare cu alte persoane identificate, împotriva cărora procedurile continuă", adaugă aceeaşi instanţă.

Dintre cei trei ucraineni, a căror identitate este prezentată doar cu prenumele şi iniţiala numelui lor, conform legislaţiei poloneze privind confidenţialitatea, Pavlo T. a fost condamnat la cinci ani şi jumătate de închisoare, Sergii R. la doi ani şi jumătate, iar Vladislav Y. la un an şi patru luni de închisoare.

Aceste condamnări vin la o săptămână după ce justiţia poloneză a respins extrădarea către Germania a unui alt ucrainean. Acesta, spre deosebire de cei trei condamnaţi acum, a acţionat împotriva Rusiei, fiind suspectat de justiţia germană că a participat la sabotajul din 2022 asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat că "nu este în interesul" ţării sale ca ucraineanul reţinut în Polonia pentru sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream să fie extrădat către Germania, el considerând că nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este o problemă, ci faptul că ele au fost construite.