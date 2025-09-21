search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Partizanii pro-ucraineni au distrus calea ferată spre o uzină aerospațială din Rusia

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Gruparea de partizani pro-ucraineni Atesh a revendicat duminică, 21 septembrie, detonarea unei linii de cale ferată care duce la o importantă uzină aerospațială din orașul Smolensk, în vestul Rusiei.

Partizanii pro-ucraineni au aruncat în aer o cale ferată din Rusia FOTO: Telegram
Imaginea 1/3: Partizanii pro-ucraineni au aruncat în aer o cale ferată din Rusia FOTO: Telegram
Partizanii pro-ucraineni au aruncat în aer o cale ferată din Rusia FOTO: Telegram
Partizanii pro-ucraineni au aruncat în aer o cale ferată din Rusia FOTO: Telegram
Partizanii pro-ucraineni au aruncat în aer o cale ferată din Rusia FOTO: Telegram

„Agenți ai mișcării noastre au aruncat în aer linia de cale ferată care duce la uzina aerospațială din Smolensk. Această uzină produce rachete Kh-59 pentru Ministerul rus al Apărării”, se arată într-un mesaj publicat de Atesh pe Telegram.

Potrivit partizanilor, sabotajul a dus la perturbarea logisticii militare. „Camarazii noștri de la Organizația Ucrainenilor din cadrul fabricii au confirmat că logistica rachetelor a fost perturbată”, au transmis aceștia, potrivit The Kyiv Independent. Gruparea a publicat si imagini și clipuri video cu urmările atacului. 

„Vom continua să atacăm”

Atesh, nume care în limba tătară din Crimeea înseamnă „foc”, desfășoară frecvent operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii militare atât în teritoriile ucrainene ocupate, cât și în interiorul Rusiei. Gruparea a subliniat că acțiunea din Smolensk a fost realizată împreună cu Organizația Secretă a Ucrainenilor.

Fabrica produce rachete, drone și alte echipamente. Este o țintă strategică și vom continua să atacăm astfel de instalații. Instalațiile complexului militar-industrial sunt neprotejate, iar întreruperile de producție se vor intensifica, au adăugat partizanii.

Contextul recentelor atacuri

The Kyiv Independent notează că informațiile furnizate de Atesh nu au putut fi verificate independent. Smolensk se află la aproximativ 276 de kilometri nord de granița ruso-ucraineană.

Atesh a mai anunțat pe 17 septembrie un alt sabotaj asupra infrastructurii feroviare, iar cu câteva zile înainte un turn de comunicații a fost distrus la o uzină militară din orașul Tula, situat la 165 de kilometri sud de Moscova.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Kim Jong Un, apariție de senzație pe „insula comorilor”. Liderul nord-coreean, ținută fashion în fața supușilor. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Care este mâncarea preferată a lui Luka Modric. Alimentul care se găsește în toate magazinele din România îl menține în cea mai bună formă la 40 de ani
fanatik.ro
image
Înmormântarea lui Charlie Kirk: 100.000 de oameni sunt așteptați la discursurile lui Donald Trump, JD Vance, Marco Rubio și Pete Hegseth
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
digisport.ro
image
TRADAREA CANALIILOR
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Şoferul maşinii pe care a căzut fetiţa de doi ani, de la etajul patru, în Chiajna: "Nu îmi trebuie nimic"
observatornews.ro
image
Şi-a transformat amanta în copia fidelă a soţiei decedate! Familia Anei Maria Vasiliu, tânăra ucisă în Olanda, lansează acuzaţii grave: 'Mama e distrusă…
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Gardul dintre vecini: ce se întâmplă dacă este ridicat fără acord. Ai dreptul să ceri demolarea?
playtech.ro
image
Cum se menține Mihai Stoica în formă la 60 de ani. Ce supliment ia oficialul FCSB: „E singurul. Fac șase antrenamente pe săptămână”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
digisport.ro
image
KIRK - DECLICUL DICTATURII SUVERANISTE
stiripesurse.ro
image
Un motociclist și-a pierdut viața la Timișoara. Un alt șofer i-ar fi tăiat calea fără să se asigure
kanald.ro
image
Unde verifici vechimea în muncă dacă firma la care ai lucrat s-a închis. Ce pași trebuie să urmezi
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Cine va fi NAȘA Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan. Este o vedetă extrem de iubită și respectată în showbiz: O să cânt la nunta lor!
romaniatv.net
image
Ultimele zile pentru a beneficia de voucher de energie! Termenul limită a fost anunțat
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Cât au plătit Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin, pentru o săptămână de vis în Grecia: „Am învățat să călătorim «light»”. Actrița a împărtășit secretul vacanțelor accesibile
click.ro
image
Cât costă cazarea în perioada sărbătorilor de iarnă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov? Gică Hagi vă așteaptă la Mamaia: „Întâlnire cu Moș Crăciun”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?