Video Partizanii pro-ucraineni au distrus calea ferată spre o uzină aerospațială din Rusia

Gruparea de partizani pro-ucraineni Atesh a revendicat duminică, 21 septembrie, detonarea unei linii de cale ferată care duce la o importantă uzină aerospațială din orașul Smolensk, în vestul Rusiei.

→ Imaginea 1/3: Partizanii pro-ucraineni au aruncat în aer o cale ferată din Rusia FOTO: Telegram

„Agenți ai mișcării noastre au aruncat în aer linia de cale ferată care duce la uzina aerospațială din Smolensk. Această uzină produce rachete Kh-59 pentru Ministerul rus al Apărării”, se arată într-un mesaj publicat de Atesh pe Telegram.

Potrivit partizanilor, sabotajul a dus la perturbarea logisticii militare. „Camarazii noștri de la Organizația Ucrainenilor din cadrul fabricii au confirmat că logistica rachetelor a fost perturbată”, au transmis aceștia, potrivit The Kyiv Independent. Gruparea a publicat si imagini și clipuri video cu urmările atacului.

„Vom continua să atacăm”

Atesh, nume care în limba tătară din Crimeea înseamnă „foc”, desfășoară frecvent operațiuni de sabotaj împotriva infrastructurii militare atât în teritoriile ucrainene ocupate, cât și în interiorul Rusiei. Gruparea a subliniat că acțiunea din Smolensk a fost realizată împreună cu Organizația Secretă a Ucrainenilor.

„Fabrica produce rachete, drone și alte echipamente. Este o țintă strategică și vom continua să atacăm astfel de instalații. Instalațiile complexului militar-industrial sunt neprotejate, iar întreruperile de producție se vor intensifica”, au adăugat partizanii.

Contextul recentelor atacuri

The Kyiv Independent notează că informațiile furnizate de Atesh nu au putut fi verificate independent. Smolensk se află la aproximativ 276 de kilometri nord de granița ruso-ucraineană.

Atesh a mai anunțat pe 17 septembrie un alt sabotaj asupra infrastructurii feroviare, iar cu câteva zile înainte un turn de comunicații a fost distrus la o uzină militară din orașul Tula, situat la 165 de kilometri sud de Moscova.