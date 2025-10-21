search
Marți, 21 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Europa, sub atac hibrid: rețea de sabotaj pro-rusă, cu ramificații în România, destructurată în Polonia

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O serie de rețineri spectaculoase anunțate de autoritățile poloneze dezvăluie amploarea unei operațiuni de sabotaj desfășurate pe teritoriul țării de agenți care ar fi acționat la comanda serviciilor secrete ruse. Potrivit premierului Donald Tusk, doar în ultimele zile au fost reținute opt persoane suspectate de implicare în tentative de sabotaj împotriva infrastructurii critice. În total, 55 de persoane au fost puse sub acuzare în ultimele luni în legătură cu acțiuni subversive, relatează onet.pl.

Operațiune a Agenției de Securitate Internă (ABW)/ FOTO:X
Operațiune a Agenției de Securitate Internă (ABW)/ FOTO:X

Anunțul vine pe fondul unei îngrijorări tot mai mari la Varșovia privind intensificarea unui așa-numit „război hibrid” purtat de Rusia împotriva țărilor care sprijină Ucraina. Autoritățile poloneze afirmă că acțiunile vizau destabilizarea internă, prin atacuri cibernetice, incendii provocate, activități de spionaj și tentative de transport al unor materiale explozive către Ucraina, prin teritoriul Poloniei și al României.

Un tânăr de 21 de ani, curier pentru explozibili

Unul dintre cazurile cele mai grave este cel al unui cetățean ucrainean de 21 de ani, Danilo H., angajat ca lucrător într-un depozit de lângă Varșovia. El este acuzat că, împreună cu alți complici — arestați ulterior în România —, a pus la punct un traseu de transport clandestin pentru materiale explozive, care urmau să ajungă în Ucraina.

Potrivit unui comunicat oficial emis de Agenția de Securitate Internă (ABW), reținerea acestuia a fost rezultatul unei cooperări strânse între serviciile poloneze și cele române (SRI). Operațiunea a fost parte dintr-o investigație mai amplă asupra activităților agresive desfășurate de serviciile secrete ruse în regiune.

Procurorii polonezi l-au acuzat pe Danilo H. de activitate de spionaj în favoarea unui stat străin și de pregătirea unor acte de sabotaj, în conformitate cu articolele 130 § 7 și 8 din Codul penal. Anchetatorii susțin că acesta a transmis colete cu materiale periculoase destinate conflictului din Ucraina, contribuind astfel la extinderea acțiunilor de destabilizare în regiune.

Incidente multiple și implicarea unor cetățeni ruși

Polonia a raportat o creștere alarmantă a tentativelor de sabotaj pe parcursul anului 2024. „Numărul acțiunilor de tip diversionist care vizează Republica Polonă și aliații din NATO și UE a crescut semnificativ”, avertiza ABW încă de la începutul anului.

Într-un alt caz notoriu, procuratura a pus sub acuzare doi cetățeni ruși — Igor R. și soția sa Irina R. — pentru încercarea de a furniza informații sensibile serviciilor secrete ruse. Anchetatorii au stabilit că aceștia au fost implicați și în trimiterea unui colet care conținea un dispozitiv exploziv de tip „bombă cumulativă”, capabil să provoace daune majore infrastructurii.

În total, 32 de persoane au fost arestate până în prezent sub suspiciunea de colaborare cu serviciile secrete ale Rusiei. Printre acestea se numără și un cetățean columbian, identificat drept autorul a două incendii provocate în Polonia la ordinul Moscovei.

Sabotaj și destabilizare: un front invizibil

Deși Moscova neagă constant acuzațiile, autoritățile poloneze subliniază că modelul de acțiune și țintele vizate indică o strategie sistematică de destabilizare, coordonată de serviciile speciale ruse. Activitățile ar viza slăbirea coeziunii interne a Poloniei și subminarea sprijinului său militar și logistic acordat Ucrainei.

Donald Tusk a avertizat că „aceste acțiuni nu sunt izolate”, ci parte a unui plan mai amplu de intimidare. Reamintim că Polonia joacă un rol-cheie în arhitectura defensivă a NATO și reprezintă principalul coridor logistic pentru asistența occidentală acordată Ucrainei.

Anchetele sunt în plină desfășurare și vizează și alte posibile conexiuni transfrontaliere. Cooperarea între serviciile secrete din Polonia, România și alte state europene devine tot mai strânsă, în contextul unei amenințări care nu mai poate fi ignorată.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
stirileprotv.ro
image
Visul unei vieți simple și ieftine în Bulgaria s-a transformat într-un COȘMAR pentru doi britanici: „Sistemul medical aproape m-a ucis de două ori”
gandul.ro
image
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
mediafax.ro
image
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7 minute? Ne-a înjurat de morți!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Fostul jurnalist Andrei Zaharescu, „uitat” de MAE în postul de consul general la Cape Town de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
playtech.ro
image
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a dezgustat”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă: ,,Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace”. Familia face mărturisiri cutremurătoare
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
Vești proaste pentru români. Pensiile ajung mai târziu în noiembrie
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadiei Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
Britney Spears foto Profimedia jpg
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Apariția luxoasă a lui Meghan! Ducesa s-a îmbrăcat old-money în ținută estivală de 7000 de dolari, în plină toamnă

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze