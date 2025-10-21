Europa, sub atac hibrid: rețea de sabotaj pro-rusă, cu ramificații în România, destructurată în Polonia

O serie de rețineri spectaculoase anunțate de autoritățile poloneze dezvăluie amploarea unei operațiuni de sabotaj desfășurate pe teritoriul țării de agenți care ar fi acționat la comanda serviciilor secrete ruse. Potrivit premierului Donald Tusk, doar în ultimele zile au fost reținute opt persoane suspectate de implicare în tentative de sabotaj împotriva infrastructurii critice. În total, 55 de persoane au fost puse sub acuzare în ultimele luni în legătură cu acțiuni subversive, relatează onet.pl.

Anunțul vine pe fondul unei îngrijorări tot mai mari la Varșovia privind intensificarea unui așa-numit „război hibrid” purtat de Rusia împotriva țărilor care sprijină Ucraina. Autoritățile poloneze afirmă că acțiunile vizau destabilizarea internă, prin atacuri cibernetice, incendii provocate, activități de spionaj și tentative de transport al unor materiale explozive către Ucraina, prin teritoriul Poloniei și al României.

Un tânăr de 21 de ani, curier pentru explozibili

Unul dintre cazurile cele mai grave este cel al unui cetățean ucrainean de 21 de ani, Danilo H., angajat ca lucrător într-un depozit de lângă Varșovia. El este acuzat că, împreună cu alți complici — arestați ulterior în România —, a pus la punct un traseu de transport clandestin pentru materiale explozive, care urmau să ajungă în Ucraina.

Potrivit unui comunicat oficial emis de Agenția de Securitate Internă (ABW), reținerea acestuia a fost rezultatul unei cooperări strânse între serviciile poloneze și cele române (SRI). Operațiunea a fost parte dintr-o investigație mai amplă asupra activităților agresive desfășurate de serviciile secrete ruse în regiune.

Procurorii polonezi l-au acuzat pe Danilo H. de activitate de spionaj în favoarea unui stat străin și de pregătirea unor acte de sabotaj, în conformitate cu articolele 130 § 7 și 8 din Codul penal. Anchetatorii susțin că acesta a transmis colete cu materiale periculoase destinate conflictului din Ucraina, contribuind astfel la extinderea acțiunilor de destabilizare în regiune.

Incidente multiple și implicarea unor cetățeni ruși

Polonia a raportat o creștere alarmantă a tentativelor de sabotaj pe parcursul anului 2024. „Numărul acțiunilor de tip diversionist care vizează Republica Polonă și aliații din NATO și UE a crescut semnificativ”, avertiza ABW încă de la începutul anului.

Într-un alt caz notoriu, procuratura a pus sub acuzare doi cetățeni ruși — Igor R. și soția sa Irina R. — pentru încercarea de a furniza informații sensibile serviciilor secrete ruse. Anchetatorii au stabilit că aceștia au fost implicați și în trimiterea unui colet care conținea un dispozitiv exploziv de tip „bombă cumulativă”, capabil să provoace daune majore infrastructurii.

În total, 32 de persoane au fost arestate până în prezent sub suspiciunea de colaborare cu serviciile secrete ale Rusiei. Printre acestea se numără și un cetățean columbian, identificat drept autorul a două incendii provocate în Polonia la ordinul Moscovei.

Sabotaj și destabilizare: un front invizibil

Deși Moscova neagă constant acuzațiile, autoritățile poloneze subliniază că modelul de acțiune și țintele vizate indică o strategie sistematică de destabilizare, coordonată de serviciile speciale ruse. Activitățile ar viza slăbirea coeziunii interne a Poloniei și subminarea sprijinului său militar și logistic acordat Ucrainei.

Donald Tusk a avertizat că „aceste acțiuni nu sunt izolate”, ci parte a unui plan mai amplu de intimidare. Reamintim că Polonia joacă un rol-cheie în arhitectura defensivă a NATO și reprezintă principalul coridor logistic pentru asistența occidentală acordată Ucrainei.

Anchetele sunt în plină desfășurare și vizează și alte posibile conexiuni transfrontaliere. Cooperarea între serviciile secrete din Polonia, România și alte state europene devine tot mai strânsă, în contextul unei amenințări care nu mai poate fi ignorată.