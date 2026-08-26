A fost reţinut un al doilea suspect după atacul mortal, cu sabia, dintr-un liceu din Suedia

Poliția suedeză a reținut un al doilea suspect în cazul atacului cu sabia, de vineri, de la o școală din Fagersta, în care o elevă de 17 ani a fost ucisă și alți trei elevi au fost răniți.

Poliţiştii suedezi au arestat un al doilea suspect după atacul sângeros dintr-un liceu din Suedia. Foto: captură video Reuters UK

Atacul a avut loc vineri, 21 august, la școala Brinell din Fagersta, o localitate aflată la nord-vest de Stockholm. O persoană înarmată cu o sabie a intrat în școală și a atacat mai multe persoane. O elevă de 17 ani a fost ucisă, iar trei elevi cu vârste între 12 și 17 ani au fost răniți, doi dintre ei suferind leziuni grave.

Poliția l-a identificat și l-a prins în aceeași zi pe principalul suspect, un adolescent de 18 ani. Pentru a-l opri, polițiștii au tras mai multe focuri de armă, iar tânărul a fost rănit la gambă. El se află în custodia poliției și este în arest preventiv de duminică.

Miercuri, 26 august, procuratura suedeză a anunțat reținerea unei alte persoane în legătură cu atacul. Potrivit procuraturii, aceasta este considerată complice al adolescentului de 18 ani şi este cercetată, la rândul său, tot pentru omor și tentativă de omor, notează Reuters.

Situația celui de-al doilea suspect urmează să fie clarificată până joi la prânz. Procurorul trebuie să decidă atunci dacă solicită arestarea sa preventivă sau dacă îl eliberează.

Motivul atacului nu rămâne în continuare necunoscut, însă poliția verifică dacă principalul suspect a avut legături cu grupuri extremiste din mediul online.