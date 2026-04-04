search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vila care a divizat Italia: de ce statul a cumpărat casa lui Mussolini. Numele dictatorului va rămâne pe clădire

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un consiliu local a cumpărat o vilă unde Benito Mussolini şi-a petrecut vacanţele de vară, parţial pentru a evita ca proprietatea să cadă în mâinile „nostalgicilor fascişti”.

Vila Mussolini din Riccione FOTO: X

Daniela Angelini, primarul de stânga al oraşului Riccione, un oraş aproape de Rimini, de pe coasta Adriatică a Italiei, a declarat că achiziţionarea Vilei Mussolini printr-o licitaţie a fost „un act de dragoste şi viziune” şi că readucerea acesteia în mâini publice a fost o victorie pentru întregul oraş, scrie News.

Consiliul din Riccione a respins concurenţa unui cumpărător privat, fost membru al Mişcării Sociale Italiene, partidul neofascist fondat în 1946 de susţinătorii rămaşi ai lui Mussolini.

Vila are o istorie lungă şi, aşa cum era de aşteptat, controversată. Construită la câţiva paşi de mare în 1893, a fost cumpărată de a doua soţie a lui Mussolini, Rachele, în 1934. Dictatorul fascist, născut în Predappio, un alt oraş din regiunea Emilia-Romagna, sosea cu hidroavionul şi folosea adesea vila pentru discuţii guvernamentale în timpul şederilor sale. Familia Mussolini a extins proprietatea pentru a include un etaj al treilea, 20 de camere şi un teren de tenis.

După cel de-al Doilea Război Mondial şi căderea regimului fascist din Italia, vila a intrat în proprietate publică. În timpul boom-ului economic al oraşului Riccione din anii 1950 şi 1960, a fost folosită în diverse scopuri comerciale, inclusiv o clinică veterinară pentru câini şi un restaurant. Un primar comunist din Riccione a încercat să o demoleze cu buldozerul la sfârşitul anilor 1970.

Vila a fost abandonată ani înainte de a fi cumpărată la sfârşitul anilor 1990 de Cassa di Risparmio din Rimini, care a restaurat-o şi a deschis-o în 2005 ca loc pentru expoziţii de artă şi alte evenimente publice, inclusiv nunţi civile.

Edificiul şi legăturile lui cu Mussolini au divizat mult timp Riccione, dezbaterea reapărând anul trecut, când fundaţia Cassa di Risparmio a decis să o scoată la licitaţie. Consilierii de la Fratelli d'Italia, partidul de extremă dreapta al prim-ministrului Giorgia Meloni, au susţinut că oricine a cumpărat proprietatea nu trebuie să-i schimbe numele din Villa Mussolini.

Angelini a declarat că numele va fi păstrat, în ciuda presiunilor din partea unora dintre aliaţii săi de a-l schimba.

Ea a spus că istoria trebuie cultivată şi nu „anulata” şi că schimbarea numelui ar fi putut avea „efectul periculos” de a transforma vila într-un loc pentru „nostalgici fascişti... Ceva ce această administraţie nu va accepta niciodată”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
digi24.ro
image
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
gandul.ro
image
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
mediafax.ro
image
Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”
fanatik.ro
image
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
libertatea.ro
image
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
digi24.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
A cucerit elita Franței, dar România îl umilește cu „dosarul cu șină”. Povestea geniului în scaun cu rotile care vrea să fie român
antena3.ro
image
Reacția unei tinere din China, impresionată de magnoliile din Capitală: "Superbe, am văzut asta pe Instagram"
observatornews.ro
image
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
cancan.ro
image
O pensionară de 75 de ani trăiește cu 600 lei pe lună. „Nu-mi permit nici măcar o cupă de înghețată”
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
prosport.ro
image
3 lucruri pe care nu trebuie să le ții pe telefon în 2026: greșeli care îți pun datele în pericol
playtech.ro
image
Fotbalistul promovat de Mirel Rădoi la FCSB, criză de nervi în vestiar: a spart tot! Gigi Becali i-a pus clauză de 50 de milioane de euro!
fanatik.ro
image
„TVA majorat în 2026”. Șansele ca pragul să fie ridicat la 24%. Anunț din coaliție. Avertismentul unui profesor de economie
ziare.com
image
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
digisport.ro
image
Brigitte Macron, despre despărțirea dificilă care se prefigurează: "O să fie o suferință sfâșietoare”
stiripesurse.ro
image
Prohodul legii salarizării. Sutele de milioane de euro care s-ar putea să nu mai vină
cotidianul.ro
image
Vortexul polar face ravagii înainte de Paşte 2026. Se întorc ninsorile!
romaniatv.net
image
800.000 de pensionari primesc bani în plus. Anunțul Casei de Pensii
mediaflux.ro
image
Ședință de urgență la Arena Națională! Primarul Ciucu, date șocante despre stadion: „Știți câți bani pierde Primăria pe an?”. Care e planul primarului
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume
click.ro
image
O femeie de 40 de ani a fost audiată în cazul medicului anestezist ucis în București. Ar fi cunoscut-o pe victimă
click.ro
image
Oana Ioniță face dezvăluiri despre relația secretă cu Cove: „Nu m-am mai întâlnit cu el”
click.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
Kate, William, George, Charlotte, Louis, Paște 2026, Profimedia (2) jpg
Varianta finală și unită! Kate și William au preluat ”conducerea” familiei regală la slujba de Paște
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
Prințul Louis, adorabil și de Paștele 2026. Cu ce a atras din nou atenția mezinul regal

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?