Vila care a divizat Italia: de ce statul a cumpărat casa lui Mussolini. Numele dictatorului va rămâne pe clădire

Un consiliu local a cumpărat o vilă unde Benito Mussolini şi-a petrecut vacanţele de vară, parţial pentru a evita ca proprietatea să cadă în mâinile „nostalgicilor fascişti”.

Daniela Angelini, primarul de stânga al oraşului Riccione, un oraş aproape de Rimini, de pe coasta Adriatică a Italiei, a declarat că achiziţionarea Vilei Mussolini printr-o licitaţie a fost „un act de dragoste şi viziune” şi că readucerea acesteia în mâini publice a fost o victorie pentru întregul oraş, scrie News.

Consiliul din Riccione a respins concurenţa unui cumpărător privat, fost membru al Mişcării Sociale Italiene, partidul neofascist fondat în 1946 de susţinătorii rămaşi ai lui Mussolini.

Vila are o istorie lungă şi, aşa cum era de aşteptat, controversată. Construită la câţiva paşi de mare în 1893, a fost cumpărată de a doua soţie a lui Mussolini, Rachele, în 1934. Dictatorul fascist, născut în Predappio, un alt oraş din regiunea Emilia-Romagna, sosea cu hidroavionul şi folosea adesea vila pentru discuţii guvernamentale în timpul şederilor sale. Familia Mussolini a extins proprietatea pentru a include un etaj al treilea, 20 de camere şi un teren de tenis.

După cel de-al Doilea Război Mondial şi căderea regimului fascist din Italia, vila a intrat în proprietate publică. În timpul boom-ului economic al oraşului Riccione din anii 1950 şi 1960, a fost folosită în diverse scopuri comerciale, inclusiv o clinică veterinară pentru câini şi un restaurant. Un primar comunist din Riccione a încercat să o demoleze cu buldozerul la sfârşitul anilor 1970.

Vila a fost abandonată ani înainte de a fi cumpărată la sfârşitul anilor 1990 de Cassa di Risparmio din Rimini, care a restaurat-o şi a deschis-o în 2005 ca loc pentru expoziţii de artă şi alte evenimente publice, inclusiv nunţi civile.

Edificiul şi legăturile lui cu Mussolini au divizat mult timp Riccione, dezbaterea reapărând anul trecut, când fundaţia Cassa di Risparmio a decis să o scoată la licitaţie. Consilierii de la Fratelli d'Italia, partidul de extremă dreapta al prim-ministrului Giorgia Meloni, au susţinut că oricine a cumpărat proprietatea nu trebuie să-i schimbe numele din Villa Mussolini.

Angelini a declarat că numele va fi păstrat, în ciuda presiunilor din partea unora dintre aliaţii săi de a-l schimba.

Ea a spus că istoria trebuie cultivată şi nu „anulata” şi că schimbarea numelui ar fi putut avea „efectul periculos” de a transforma vila într-un loc pentru „nostalgici fascişti... Ceva ce această administraţie nu va accepta niciodată”.