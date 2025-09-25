search
Joi, 25 Septembrie 2025
Americanul care a câștigat aproape un miliard de dolari la loto: „Acum sunt multimilionar, iar aseară spălam rufe”

Publicat:

Un bărbat din statul american Missouri, care a câștigat jumătate din uriașul jackpot Powerball de 1,8 miliarde de dolari, s-a prezentat pentru a-și ridica premiul. Este al doilea cel mai mare câștig din istoria loteriei americane.

Un american a câștigat aproape un miliard de dolari la loto FOTO: Getty
Un american a câștigat aproape un miliard de dolari la loto FOTO: Getty

Câștigătorul a ghicit toate numerele la extragerea din 6 septembrie și a povestit cu umor momentul care i-a schimbat viața. „Acum sunt multimilionar, iar aseară spălam rufe”, a spus acesta, recunoscând că nu a dormit nopți la rând după ce a realizat cât de mare este suma câștigată.

Bărbatul, care s-a descris ca fiind o persoană casnică, a spus că își dorește o pauză de la rutina zilnică și timp alături de soția sa. „O să fac ce doresc vreme de un an. Pentru mine, ziua perfectă este să stau acasă și să mă relaxez”, a declarat el la sediul Missouri Lottery din Jefferson City. Totodată, a glumit că acum se așteaptă ca soția sa „să-l scoată din oraș”, conchizând că premiul este „cea mai bună problemă” cu care s-a confruntat vreodată.

Câți bani ia acasă

Câștigătorul a ales varianta plății unice și va primi 893,5 milioane de dolari, sumă impozabilă, în locul unei plăți forfetare pe termen lung, relatează CNN, citând organizatorii.

Biletul norocos a fost cumpărat de la o benzinărie din St. Louis, care a primit la rândul ei un bonus de 50.000 de dolari din partea loteriei. Celălalt bilet câștigător a fost vândut într-un magazin din Fredericksburg, Texas.

Un premiu care intră în istorie

Cele șase numere extrase pe 6 septembrie au fost 11, 23, 44, 61 și 62, cu Powerball 17 și Power Play 2. Acest moment a pus capăt unei serii de 42 de extrageri consecutive fără un câștigător al marelui premiu, care nu mai fusese revendicat din luna mai.

Cel mai mare jackpot Powerball rămâne cel de 2,04 miliarde de dolari, câștigat în California, pe 7 noiembrie 2022.

