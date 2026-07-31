Premiul de aproape un milion de lei la Loto 5/40 a fost câștigat de o persoană din Galați

O persoană din Galați a câștigat premiul de categoria I la tragerea Loto 5/40 de joi, 30 iulie, în valoare de 988.285,60 de lei, după ce a jucat biletul norocos la o agenție loto din municipiu, a anunțat vineri Loteria Română.

Potrivit instituției, acesta este cel mai important câștig al tragerii de joi, în timp ce la jocul Noroc s-a înregistrat un premiu de categoria a II-a în valoare de 110.610 lei, biletul fiind jucat online, pe platforma AmParcat.ro.

În total, la tragerile loto organizate joi, Loteria Română a acordat 23.429 de câștiguri, cu o valoare cumulată de peste 3 milioane de lei.

Report de peste 9 milioane de euro la Loto 6/49

Duminică, 2 august, vor avea loc noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar premiile puse în joc rămân consistente.

La Loto 6/49, reportul la categoria I a ajuns la peste 47,50 milioane de lei, echivalentul a peste 9,05 milioane de euro.

La Noroc, reportul cumulat depășește 3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro).

La Joker, reportul la categoria I este de peste 2,98 milioane de lei (aproximativ 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a și a III-a se înregistrează reporturi de peste 39.000 de lei fiecare.

La Noroc Plus, reportul este de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro), iar la Super Noroc premiul estimat depășește 344.000 de lei, echivalentul a peste 65.600 de euro.