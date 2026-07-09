O femeie a aflat de la știri că a câștigat 12 milioane de lire la Loto, dar biletul fusese deja aruncat la gunoi

O mamă a doi copii susține că a câștigat un premiu de 12 milioane de lire sterline la loterie (aproximativ 14 milioane de euro), dar a aflat acest lucru abia la câteva ore după ce un comerciant i-a aruncat biletul la gunoi.

Kath Main, în vârstă de 46 de ani, din Pontypridd, în sudul Țării Galilor, spune că a auzit la știri că marele premiu de la extragerea din 6 iunie nu fusese revendicat. Ea a realizat atunci că numerele câștigătoare erau aceleași pe care le joacă de aproximativ 20 de ani, potrivit Daily Mail.

Entuziasmată de perspectiva unui câștig care i-ar fi schimbat viața, Kath a vorbit cu mama sa, Fiona, cea care cumpără în fiecare săptămână biletele la loterie, și i-a cerut să verifice din nou numerele extrase în luna iunie.

Însă Fiona i-a spus că biletul nu putea fi câștigător, deoarece, atunci când l-a prezentat pentru verificare la un magazin Londis din Abercynon, comerciantul i-a spus că aparatul nu înregistrase niciun premiu.

Convinsă că biletul nu avea nicio valoare, Fiona a fost de acord ca vânzătorul să îl arunce la gunoi. Kath a aflat abia câteva ore mai târziu că biletul era, de fapt, câștigător, însă până atunci tomberonul fusese deja golit. Mai mult, magazinul nu dispune de camere de supraveghere video, deoarece se află în renovare.

Operatorul Loteriei Naționale, Allwyn, investighează acum dacă eroarea s-a produs din cauza unei greșeli umane sau a unei defecțiuni a aparatului de verificare a biletelor. Kath a fost informată că ar putea fi nevoită să aștepte până la 30 de zile pentru ca Allwyn să ia o decizie.

Ea a predat drept dovezi bonul de cumpărare și imagini surprinse de camerele unui salon de coafură din apropiere, în care Fiona apare cumpărând biletul.

Într-o declarație pentru publicația The Sun, Kath a spus: „Mă simt rău tot timpul. Cel mai greu este că nu știu ce se va întâmpla și trebuie să aștept. Încerc să nu mă gândesc la ce aș face cu banii, în cazul în care, până la urmă, nu îi voi primi.”