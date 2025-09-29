Trei motive pentru care Ucraina este importantă pentru SUA

Războiul din Ucraina „nu afectează Statele Unite... nu vă afectează prea mult pe voi. Desigur, sunteți mult mai aproape de situație decât noi. Pe noi ne desparte un ocean”, spunea Donald Trump în cadrul vizitei recente în Marea Britanie, se arată într-un editorial Kyiv Post.

Ucraina este totuși importantă pentru America, iar asta cel puțin din trei motive.

O înfrângere a Ucrainei de către Rusia ar fi dezastruoasă pentru Ucraina, dar ar fi astfel și pentru SUA.

Haos în Europa

Incursiunile cu drone în România, Polonia și în alte țări, cabluri de mare adâncime secționate, depozite și centre comerciale incendiate, ca și alte evenimente sunt doar o mostră a ceea ce ar putea urma, în eventualitatea în care Ucraina nu va mai ține linia, și care ar face mai mult decât să afecteze stabilitatea, ar arunca în haos Europa.

La o analiză superficială, s-ar putea crede că o Europă slăbită ar fi benefică pentru puterea strategică a SUA. Totuși, un scenariu cu Europa în război, cuprinsă de mari tulburări, ar fi catastrofală pentru America. În cazul unei confruntări de mare amploare, nu ar putea rezista mult timp ca simplă observatoare; ar fi mai curând atrasă în război dacă forțele armate ucrainene ar fi scoase din luptă, iar Rusia ar avansa spre granița cu Polonia, declanșând mobilizare, frică, teroare și o dezintegrare generală a calmului în Europa.

Dincolo de o situație dezastruoasă în Europa, subjugarea Ucrainei ar oferi autocraților dovezi incontestabile că Occidentul nu are nici curajul, nici rezistența și nici puterea militară de a opri războiul. Astfel, dacă SUA nu ar veni în ajutorul Ucrainei, atunci nicio țară nu va mai avea vreo siguranță că va fi protejată în fața unor puteri expansioniste.

Repercusiunile ar fi epocale în America: toate conflictele viitoare și toate relațiile sale economice ar fi modelate de acest final, or este puțin probabil ca aceste prefaceri să fie unele benefice.

Pe de altă parte, facilitarea unui final decisiv al războiului din Ucraina, furnizând Kievului tot ce are nevoie pentru a pune capăt agresiunii Moscovei, ar trimite un mesaj clar lumii că SUA are nu doar disponibilitatea de a se opune, ci și mijloacele și angajamentul necesare în acest scop.

În condițiile în care vorbim despre cea mai puternică armată a lumii și un partener crucial al Europei, o declarație potrivit căreia Ucraina nu este importantă pentru SUA creează premisele unei poziții potențial fatale. Ca și în 1939, americanii nu ar trebui să se lase liniștiți de credința falsă că lipsa unui impact tangibil asupra vieții lor înseamnă că soarta Ucrainei poate fi ignorată ca o preocupare îndepărtată.

Locul în care se decide soarta statelor libere

Dincolo de realpolitik, un al doilea motiv este că Ucraina este important prin prisma faptului că aici se decide soarta statelor libere.

În lupta de secole între statele care îmbrățișează ideile de demnitate și libertate individuală și cei pentru care puterea guvernului are întotdeauna prioritate în raport cu individul, o luptă bine cunoscută atenienilor antici în timp ce se confruntau cu perșii autocratici, Ucraina este locul în care aceeași determinare este pusă în acțiune.

Obiectul bătăliei nu este un conflict local cu privire la cine deține teritoriul unei anumite părți a globului, nici măcar o competiție pentru a proteja așa-numita ordine post-Al Doilea Război Mondial. Ci este pivotul care determină dacă viitorul se va deschide către democrație sau autocrație. Eșecul în Ucraina și despoții îl vor percepe ca pe o undă verde pentru ambițiile lor.

Astfel, o forță nouă, consolidată a puterilor autocratice, a cărei opoziție față de ordinea democratică devine din ce în ce mai agresivă pe zi ce trece, își va flexa mușchii cu mai multă forță și va avansa tot mai încrezătoare că nimeni nu o va opri. Pe termen lung, acest lucru va costa SUA mult mai mult, din punct de vedere economic, militar, dar și al influenței sale, decât dacă ar acționa ferm, arătând o dedicare hotărâtă pentru protejarea democrației.

Ca și în cazul Atenei antice, mărimea fizică a Ucrainei nu este reperul influenței sale asupra afacerilor politice globale. Dimpotrivă, la fel ca orașul grecesc antic, este depozitarul tuturor speranțelor că mentalitatea liberă poate ieși învingătoare.

Acei antagoniști și națiuni care se opun acestor obiective pricep bine acest lucru și, prin urmare, finalul războiului a căpătat o magnitudine mai amplă decât una pur geopolitică. A devenit testul ce va decide ce viziune a viitorului nostru va fi în prim-planul în deceniile următoare și cum va fi configurată civilizația mondială însăși.

O chestiune de principii

Al treilea motiv este înrădăcinat mai degrabă în principii și într-o perspectivă filozofică și politică. Se spune adesea că Statele Unite au fost una dintre primele țări, dacă nu prima, care a fost clădită pe o idee și nu pe un sentiment comun al istoriei sau al națiunii.

Statele Unite își au proveniența într-o noțiune radicală – că o națiune poate fi fondată pe ideea de libertate individuală și pe capacitatea unei persoane de a obține respect și recunoaștere prin propriile eforturi și nu printr-o descendență sau o toleranță din partea instituțiilor consacrate.

Aceste principii preocupă profund Ucraina, care se gândesc la faptul că americanii ar trebui să simtă empatie și afiliere cu orice popor care împărtășește punctul de vedere asupra ideilor centrale de libertate în viața cetățenilor și definiția unei națiuni.

Orice țară pentru care ideea de libertate constituie fundamentul său ar trebui instinctiv să aibă sentimentul unei cauze comune cu o țară care se străduiește să-și apere aceste libertăți.

Devotamentul cu care un popor încearcă să-și asigure independența și să-și protejeze dreptul de a alege cum să trăiască ar trebui să aibă o rezonanță profundă, chiar dacă toate celelalte caracteristici ale acelei populații ar fi complet diferite. Numai din acest considerent, și președintele Statelor Unite ale Americii ar trebui să se simtă impulsionat să-și exprime sprijinul fără niciun echivoc.

America contează pentru Ucraina. Ucrainenii văd America ca pe un partener în ambițiile lor economice, politice și sociale. Dar, în egală măsură, Ucraina contează pentru America. Este o balama a libertății, o țară angajată față de lărgirea câmpului de acțiune al libertății și, în plus, o țară care luptă pentru aceste idei.