Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
Rubio, mesaj de unitate la Conferința de la Munchen: Avem nevoie de o Europă puternică pentru a remodela împreună ordinea globală

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat sâmbătă, în discursul său de la Conferinţa de Securitate de la Munchen (MSC) că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală, relatează news.ro.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

„Statele Unite ale Americii se vor angaja din nou în procesul de reînnoire şi restaurare, motivaţi de viziunea unui viitor la fel de mândru, suveran şi vital ca civilizaţiile noastre din trecut, şi suntem pregătiţi, dacă este necesar, să facem acest lucru singuri. Preferăm şi sperăm să facem acest lucru împreună cu voi, prietenii noştri din Europa”, a Rubio.

El a afirmat că SUA doresc să vadă o Europă puternică. „Destinul nostru este şi va fi întotdeauna legat de al vostru, deoarece ştim că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru propria noastră securitate naţională”, a punctat secretarul american de stat.

În acelaşi timp, el a subliniat că Europa trebuie să aibă „voinţa de a supravieţui” şi de a se apăra singură.

Secretarul de stat american şi-a început discursul de la München celebrând alianţa Americii cu Europa, afirmând că SUA şi Europa „aparţin una alteia”. În acest context, Rubio a spus că SUA doresc să vadă o Europă puternică.

Statele Unite ale Americii, sub preşedinţia lui Donald Trump, doresc să conducă „reînnoirea şi restaurarea” globală, a declarat Rubio la Conferinţa de securitate de la München. „Şi, deşi suntem pregătiţi, dacă este necesar, să facem acest lucru singuri, preferăm şi sperăm să îl facem împreună cu voi, prietenii noştri din Europa”, a transmis Marco Rubio, discursul său contrastând, cel puţin ca ton, cu cel de anul trecut de la MSC, susţinut de vicepreşedintele JD Vance, care criticase dur Europa pentru politiciile în materie de imigraţie şi libertate de exprimare.

După preambulul discursului său, care a servit ca o ramură de măslin clară pentru Europa, Rubio a invocat preocupările de lungă durată ale administraţiei Trump cu privire la impactul globalizării şi a atins, la rândul său, tema imigraţiei. Susţinând că migraţia în masă nu este „o preocupare marginală cu consecinţe minore”, Rubio a afirmat că aceasta „continuă să fie o criză care transformă şi destabilizează societăţile din întreaga lume occidentală”.

„Împreună, putem reindustrializa economiile noastre şi reconstrui capacitatea de a ne apăra popoarele. Dar activitatea acestei noi alianţe nu ar trebui să se concentreze doar pe cooperarea militară şi recuperarea industriilor din trecut. Ar trebui să se concentreze şi pe promovarea intereselor noastre comune, pentru a construi un nou secol occidental”, a îndemnat el.

Sfârşitul erei transatlantice „nu este nici obiectivul, nici dorinţa noastră”

Într-o altă încercare de a câştiga simpatia publicului european, Rubio a afirmat că „într-o perioadă în care titlurile din presă anunţă sfârşitul erei transatlantice, trebuie să fie clar pentru toată lumea că acesta nu este nici obiectivul, nici dorinţa noastră, deoarece pentru noi, americanii, casa noastră se află poate în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna copii ai Europei”, a spus Rubio, enumerând legăturile strânse dintre Europa şi SUA, bazându-se pe istoria comună – povestea SUA începe cu un explorator italian, primele colonii construite de colonişti englezi şi modelate de scoţieni şi irlandezi, precum şi de fermieri germani, care, a glumit el, „au îmbunătăţit dramatic calitatea berii americane”.

El a invocat inclusiv povestea sa personală, ca să arate că SUA şi Europa au un destin comun şi un viitor împreună.

Rubio a părut să vrea să repare şi gafa şefului său, Donald Trump, care i-a revoltat pe aliaţi spunând că în Afganistan aceştia au preferat să stea în spatele liniei frontului. Rubio a făcut referire la trupele NATO, spunând: „Am sângerat şi am murit cot la cot”.

Rubio a spus că SUA „trasează calea către un nou secol de prosperitate”, dar a dat asigurări doreşte să o facă împreună cu Europa şi a insistat că SUA „nu caută să se separe, ci să revitalizeze o veche prietenie”.

„Vrem aliaţi care să se poată apăra singuri”

SUA nu sunt interesate să fie „custodele declinului controlat al Occidentului”, a punctat Rubio.

„Nu vrem ca aliaţii noştri să fie slabi, pentru că asta ne face şi pe noi mai slabi. Vrem aliaţi care să se poată apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu fie tentat să ne testeze puterea colectivă. De aceea nu vrem ca aliaţii noştri să fie împovăraţi de vinovăţie şi ruşine. Vrem aliaţi care să fie mândri de cultura şi moştenirea lor, care să înţeleagă că suntem moştenitori ai aceleiaşi civilizaţii măreţe şi nobile şi care, împreună cu noi, sunt dispuşi şi capabili să o apere, şi de aceea nu vrem ca aliaţii să raţionalizeze statu-quo-ul defectuos, în loc să ia în considerare ceea ce este necesar pentru a-l repara. Pentru că noi, în America, nu avem niciun interes să fim un custode politicos şi ordonar ai declinului controlat al Occidentului”, a subliniat şeful diplomaţiei americane.

Onu şi organismele internaţionale trebuie reformate urgent

Rubio a mai spus că, deşi vechile organizaţii internaţionale nu trebuie desfiinţate, ele trebuie reconstruite şi reformate urgent pentru a face faţă noilor provocări.

În acest context, el a spus că ONU are „un potenţial enorm”, dar nu a putut rezolva războiul din Gaza sau Ucraina, dovedindu-se „neputincioasă” de fiecare dată, acest lucru contrastând cu paşii decisivi ai SUA de a schimba situaţia.

„Într-o lume perfectă, toate aceste probleme şi multe altele ar fi rezolvate de diplomaţi şi de rezoluţii formulate în termeni fermi. Dar nu trăim într-o lume perfectă şi nu putem continua să permitem celor care ameninţă în mod flagrant şi deschis cetăţenii noştri şi pun în pericol stabilitatea globală să se ascundă în spatele abstracţiilor dreptului internaţional pe care ei înşişi le încalcă în mod sistematic”, a subliniat Marco Rubio.

The Guardian: Europa răsuflă uşurată

Se poate auzi un suspin de uşurare pe tot continentul, scrie The Guardian într-o analiză-fulger după discursul lui Rubio..

A fost un discurs foarte diferit de cel al lui JD Vance de anul trecut în ceea ce priveşte stilul, dacă nu neapărat şi fondul.

Rubio a subliniat în repetate rânduri admiraţia sa personală şi a Statelor Unite faţă de Europa, încadrând toate preocupările – sau dezacordurile şi frustrările – în acest context. Fraza potrivit căreia Statele Unite vor fi întotdeauna un copil al Europei a fost o notă deosebit de plăcută.

Este o figură de stil inteligentă, pe care JD Vance a încercat să o folosească parţial şi el anul trecut (uneori), dar a eşuat din cauza tonului său mult mai conflictual, aproape acuzator.

Rubio a ales să procedeze complet diferit – cu referiri inteligente la istoria comună şi la legăturile europene şi, în special, germane cu SUA – şi a reuşit în mod clar, convingând audienţa să-i acorde aplauze puternice şi o ovaţie parţială la final.

Cu siguranţă cunoaşteţi celebrul citat că „un diplomat este o persoană care poate să-ţi spună să te duci la naiba într-un mod care te face să aştepţi cu nerăbdare această călătorie”.n Ei bine, Rubio este, până la urmă, diplomatul şef al SUA, conchide The Guardian.

Europa

