Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
Cum a ajuns „Micul Marco” unul dintre cei mai loiali locotenenţi ai preşedintelui Trump, deși i-a fost rival

Înainte de a pleca, joi, la Conferinţa de securitate de la Munchen, Marco Rubio a fost întrebat ce vor să audă oficialii europeni de la el. „Sincer, vor să ştie încotro ne îndreptăm”, a spus secretarul de stat şi consilierul pentru securitate naţională al lui Donald Trump.

Marco Rubio, secretar de stat SUA FOTO: EPA EFE
Anul trecut, abia reinstalat la Casa Albă, Trump l-a trimis pe vicepreşedintele JD Vance la reuniunea din Germania. Cei mai apropiaţi aliaţi ai Americii au fost şocaţi când vicepreşedintele a acuzat societăţile europene că reprimă libertatea de exprimare şi a prezentat „ameninţarea din interior” ca fiind cea mai mare provocare cu care se confruntă continentul care trece prin cel mai mare conflict armat de la al Doilea Război Mondial încoarce.

Rubio a adoptat, cum mulţi anticipau, un ton mai puţin combativ. „Este foarte bun la a se prezenta şi a linişti”, a declarat pentru Financial Times Jeremy Shapiro, director de cercetare la Consiliul European pentru Relaţii Externe, scrie News.

Totuşi, este posibil ca acest lucru să nu fie suficient pentru aliaţii SUA, care se confruntă cu o serie de măsuri agresive de politică externă.

Apariţia lui Rubio la Munchen urmează celei mai grave crize transatlantice din ultimele decenii, după ce Trump a ameninţat luna trecută cu impunerea de tarife vamale asupra mai multor ţări europene care au îndrăznit să se opună planurilor sale de a prelua controlul Groenlandei, insula arctică semiautonomă, cu suveranitate daneză. Deşi în cele din urmă Trump a renunţat la această măsură, prejudiciul a fost deja făcut.

În acelaşi timp, aliaţii din Orientul Mijlociu sunt îngrijoraţi de ameninţările sale tot mai intense împotriva Iranului, în contextul continuării unor negocieri precare cu Teheranul.

În America de Sud, Rubio a fost figura reprezentativă a deciziei controversate a lui Trump de a-l aresta pe preşedintele venezuelean Nicolás Maduro în timpul unui raid îndrăzneţ nocturn, luna trecută.

Pe tot parcursul acestor evenimente, Rubio a apărut în mod constant alături de Trump pentru a amplifica şi justifica alegerile acestuia, consolidându-şi metamorfoza de la critic şi rival în 2016 – supranumit în batjocură „Micul Marco” de Trump – la unul dintre cei mai loiali locotenenţi ai preşedintelui, scrie Financial Times.

„Funcţionarii republicani aleşi în era Trump au două opţiuni: se pot adapta la noul lider al partidului lor sau pot demisiona”, spune Whit Ayres, un sociolog care a lucrat pentru Rubio în timpul campaniei electorale din 2016. „Rubio s-a adaptat şi acest lucru a funcţionat foarte bine pentru el”, a explicat Ayres.

Cine este Marco Rubio

Născut în Miami în 1971, Rubio este fiul unor imigranţi cubanezi care au părăsit insula în 1956. „Tatăl meu era barman. Mama mea era casieră, femeie de serviciu şi magazioneră la K-Mart”, a declarat el la Convenţia Republicană din 2012.

„Este un anticomunist convins şi un pro-american convins”, spune Carlos Gimenez, congresman republican care îl cunoaşte de două decenii.

Rubio a studiat ştiinţe politice la Universitatea din Florida şi drept la Universitatea din Miami. În 1998 s-a căsătorit cu Jeanette Dousdebes, o majoretă a echipei Miami Dolphins, şi au patru copii. „Este un om foarte religios... credinţa lor le aduce multe beneficii”, spune Gimenez.

Cariera sa politică a început cu funcţia de comisar al oraşului West Miami, înainte de a activa în legislativul din Florida. Apoi, în 2010, a profitat de valul „Tea Party” pentru a ajunge în Senatul SUA, unde a fost ales să răspundă în numele republicanilor la discursul lui Barack Obama din 2013 privind starea Uniunii. Discursul său a fost criticat pe scară largă după ce a fost nevoit să se întindă stângaci după o sticlă de apă. „Dumnezeu are un mod amuzant de a ne reaminti că suntem oameni”, a glumit el a doua zi dimineaţă.

În timpul rivalităţii lor din 2016, Trump a amintit în mod frecvent în mod batjocoritor povestea sticlei de apă, în timp ce Rubio l-a numit pe Trump „escroc”. Dar, deşi candidatura lui Rubio la Casa Albă a eşuat în cele din urmă, ambiţiile sale nu s-au soldat cu un eşec.

Cum a devenit un loialist al lui Trump

În timpul primei administraţii Trump, Rubio a îmbrăţişat din ce în ce mai mult populismul preşedintelui, în special în ceea ce priveşte tarifele şi imigraţia. Dar chiar şi aşa, mulţi aliaţi ai SUA au răsuflat uşuraţi când Trump l-a numit pe Rubio secretar de stat în al doilea mandat. Ei au fost liniştiţi de reputaţia sa de bipartizan şi de susţinător ferm al NATO şi al drepturilor omului.

Mai presus de toate, însă, Rubio s-a dovedit a fi un loialist. În timp ce Trump reducea ajutorul extern şi făcea presiuni asupra Ucrainei să ajungă la un acord cu Rusia, Rubio a intervenit în mass-media pentru a-l susţine, generând furie şi nedumerire în rândul celor care au considerat acest lucru o trădare a propriilor sale poziţii. „Senatorul Rubio nu ar fi tolerat ceea ce face secretarul Rubio”, a spus Thomas Melia, fost director adjunct al comitetului democrat pentru relaţii externe al Senatului.

Preferinţa lui Trump de a-i trimite pe prietenul său Steve Witkoff şi pe ginerele său Jared Kushner să negocieze unele dintre cele mai grave crize mondiale a alimentat speculaţiile că Rubio este marginalizat. Dar în mai, el a fost promovat consilier pentru securitate naţională, pe lângă funcţia de secretar de stat. Acest lucru înseamnă ore lungi petrecute la Casa Albă, aproape de urechea lui Trump.

Rival pentru Vance?

Acest lucru a dus inevitabil la speculaţii că Rubio ar putea fi un rival pentru Vance la alegerile prezidenţiale din 2028. Un fost asistent a spus că mai este „mult până acolo”. Şi adăugat: „Cred că Trump va avea un cuvânt greu de spus în alegerea candidatului. Cred că mulţi susţinători şi asistenţi ai lui Trump se adună în jurul lui Vance, dar, ştiţi, Trump însuşi îi indică pe amândoi”.

Tensiunile anterioare sunt clar de domeniul trecutului. „Oamenii pot dezvolta relaţii personale”, spune un oficial al Departamentului de Stat, menţionând că Trump „glumeşte” cu el.

La rândul său, Rubio oferă în mod regulat admiraţia publică aşteptată de la membrii cabinetului. „Donald J. Trump este o persoană care nu se limitează la ceea ce alţii spun că este posibil sau imposibil”, a declarat el în faţa publicului de la Davos.

Vorbind fluent spaniola, Rubio este un apărător deosebit de „elocvent” al politicilor lui Trump, potrivit lui Ayres, care adaugă că, de asemenea, „nu îşi pierde uşor cumpătul”.

La Casa Albă, Rubio este apropiat de şefa de cabinet Susie Wiles, o colegă din Florida. „Cunoştinţele aprofundate ale lui Marco sunt de necontestat, dar spiritul său agil şi umorul său îl fac atât de admirat”, spune ea.

După München, Rubio se va îndrepta spre Slovacia şi apoi spre Ungaria, ţări mai aliniate cu Trump decât aliaţii tradiţionali europeni. „Este mult de apreciat modul în care Ungaria abordează lucrurile şi este dispusă să rezolve problemele... într-un mod în care alţi parteneri nu pot în acest moment”, a spus un oficial, adăugând că „percepţia” Europei de Vest asupra Rusiei ca „o ameninţare existenţială pentru ei... face foarte dificilă ajungerea la o concluzie diplomatică” în Ucraina.

Dar Ayres are în continuare încredere că, chiar dacă Rubio susţine mişcările lui Trump de a răsturna diplomaţia SUA, acesta nu va conduce America la statutul de superputere rebelă. „Marco a crezut întotdeauna că lumea este un loc mai bun şi mai sigur când America joacă un rol proeminent şi cred că încă mai crede asta”, spune el. „El nu a fost niciodată un izolaţionist, nu a fost niciodată un susţinător al ideii «să ne retragem din lume»”, dă asigurări expertul.

