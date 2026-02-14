Geoană, despre discursul lui Rubio la Conferința de Securitate de la München: „echilibrat și încurajator”

Relația transatlantică rămâne „esențială și unică”, însă este nevoie de găsirea unui nou echilibru și a unui numitor comun, a declarat sâmbătă Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO. Declarația a fost făcută în contextul discursului susținut de secretarul de stat american Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Mircea Geoană a apreciat discursul lui Marco Rubio ca fiind „echilibrat și încurajator”, subliniind contrastul față de intervenția de anul trecut a lui J.D. Vance, dar și mesajul ferm transmis Europei.

„Un discurs echilibrat şi încurajator al secretarului de stat Marco Rubio la Conferinţa de Securitate de la Munchen, în contrast cu cel al lui J.D. Vance de anul trecut, însă la fel de clar în privinţa faptului că America se schimbă, lumea se schimbă şi Europa trebuie să se schimbe la rândul său. Relaţia transatlantică rămâne esenţială şi unică, însă are nevoie de găsirea unui nou echilibru şi numitor comun. O operaţiune delicată şi complexă, mai ales pentru ţări ca România, unde predictibilitatea relaţiei transatlantice şi relaţia cu SUA reprezintă cheia de boltă a securităţii naţionale şi a politicii noastre externe”, a scris Mircea Geoană.

Mesajul Washingtonului: Europa trebuie să fie mai puternică

La rândul său, Marco Rubio a declarat, sâmbătă, la Conferința de Securitate de la München, că Statele Unite, sub conducerea președintelui Donald Trump, sunt pregătite să contribuie la „reinstaurarea” ordinii mondiale.

„Vrem ca Europa să fie puternică, credem că Europa poate supravieţui”, a spus Rubio, adăugând că Statele Unite „vor fi mereu un copil al Europei”.

Secretarul de stat american a subliniat că Washingtonul nu urmărește să slăbească alianța transatlantică, ci să o consolideze: „SUA nu încearcă să divizeze, ci să revitalizeze” parteneriatul cu Europa.

Marco Rubio a explicat că Statele Unite nu își doresc aliați slabi, ci parteneri capabili să se apere singuri, astfel încât niciun adversar să nu fie tentat să testeze angajamentele de securitate ale Washingtonului.

„Acţionând împreună cu Europa vom reinstaura o politică externă sănătoasă”, a promis secretarul de stat american.

Declarațiile vin într-un moment-cheie pentru relațiile transatlantice, marcate de schimbări geopolitice majore și de nevoia redefinirii rolului Europei în arhitectura de securitate globală, inclusiv pentru statele din flancul estic al NATO, precum România.