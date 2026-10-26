Ucraina a lansat un atac masiv cu drone orașul rusesc Voronej, în noaptea de duminică spre luni. Dronele ucrainene au lovit o fabrică de avioane și un pod din oraș. Guvernatorul regiunii, Alexander Gusev, a precizat că 113 drone au fost detectate deasupra regiunii și peste 70 deasupra Voronejului.

Atac ucrainean în Rusia Foto: X/Nexta

Două persoane au fost ucise şi 17 rănite într-un atac ucrainean cu drone la Voronej, la 500 km sud de Moscova, a anunţat luni guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev, transmit AFP şi Reuters.

Dronele ucrainene au lansat în noaptea de 25 spre 26 octombrie un atac masiv asupra orașului Voronej, potrivit guvernatorului regiunii Voronej, Alexander Gusev. Potrivit acestuia, un total de 113 drone au fost detectate deasupra regiunii, inclusiv peste 70 direct deasupra orașului Voronej.

„Din păcate, două persoane au fost ucise (bărbați născuți în 1960 și 1973) și 17 au fost rănite. Printre răniți se numără un copil. Toți primesc deja asistență medicală”, a scris Gusev pe Telegram. El a menționat că unele persoane au fost rănite într-un tren care circula în suburbiile orașului Voronej. Resturi dintr-o dronă doborâtă au căzut pe tren. Căile Ferate Ruse au clarificat că trenul circula de la Anapa la Moscova. Cinci persoane au fost rănite.

Atacul aerian a provocat incendii la mai multe instalații industriale, o clădire de birouri din centrul orașului, un bloc de apartamente, un stadion școlar și o cooperativă de garaje, a remarcat Gusev. „Au fost înregistrate daune la fațade și ferestre în aproape toate cartierele orașului”, a adăugat guvernatorul. Potrivit canalului ucrainean de monitorizare Supernova+, una dintre țintele atacului a fost Compania de Producție de Avioane Voronej (VASO), un important producător de aeronave care face parte din United Aircraft Corporation (UAC) și o filială a Complexului Aviatic Iliusin (Il). VASO are o importanță strategică pentru industria aeronautică rusă. Podul de Nord, care leagă Districtul Central de Districtul Jeleznodorojni, a fost, de asemenea, lovit.

Din fotografiile și înregistrările video ale martorilor oculari, exploziile din timpul atacului aerian au avut loc în zone rezidențiale. Mai exact, complexul rezidențial Uritsky, deschis acum un an, a fost avariat pe strada Uritsky. Una dintre drone a lovit și centrul de afaceri Galeria Chizhov de pe strada Koltsovskaya. Site-ul web al agenției susține că zgârie-noriul cu 25 de etaje „servește drept unul dintre principalele repere arhitecturale ale centrului orașului”. În plus, cel puțin zece mașini au luat foc pe strada Diviziei 45 de Pușcași.

Anterior, Forțele Armate Ucrainene (UAF) au lansat atacuri asupra Voronejului pe 23 octombrie. Apoi, dronele au atacat aerodromul militar din Baltimore.

În acest context, mai multe facultăţi ale Universităţii de Stat din Voronej, oraş cu peste un milion de locuitori, au decis să treacă temporar la cursuri online, a declarat un purtător de cuvânt al instituţiei, citat de agenţia oficială TASS.

Acest atac intervine în timp ce Rusia şi Ucraina se pregătesc să relanseze în noiembrie, cu medierea SUA, negocieri de pace, care, potrivit Moscovei, ar urma să aibă loc la Abu Dhabi.