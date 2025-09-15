Rusia și China inaugurează regimul fără viză. Începe „expansiune tăcută” a Chinei în Siberia?

Începând cu 15 septembrie, Rusia și China pun în aplicare un nou acord de regim fără vize pentru cetățenii celor două țări. Măsura este prezentată oficial drept o facilitate pentru turism și cooperare economică, dar unii analiști avertizează că ar putea marca un nou capitol în extinderea influenței chineze în regiunile din estul Rusiei.

Potrivit lui Andrii Kovalenko, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, această liberalizare are un impact asimetric. În timp ce pentru cetățenii ruși schimbarea este în mare parte simbolică – întrucât procesul de obținere a vizelor chineze era deja unul rapid – pentru China ar putea reprezenta un canal favorabil unei migrații lente, dar susținute, către Siberia și Orientul Îndepărtat rus.

Kovalenko afirmă că în aceste regiuni deja se conturează enclave economice dominate de muncitori chinezi, în care populația locală are acces limitat, iar profiturile ar fi direcționate către Beijing.

Un vid demografic cu implicații geopolitice

Într-o postare publică, oficialul ucrainean a sugerat că Rusia, afectată de o criză demografică profundă, nu mai este capabilă să-și populeze propriile teritorii, ceea ce creează premise pentru ca alți actori, precum China, să umple acest gol.

„Realitatea este că, în loc să investească în dezvoltarea regiunilor sale îndepărtate, Kremlinul le lasă în mod tacit deschise către o colonizare externă. Siberia și Orientul Îndepărtat sunt teritorii strategice pe care Moscova pare să le cedeze pas cu pas”, a declarat Kovalenko, citat de Zerkalo Nedeli.

Potrivit estimărilor sale, până în anul 2030, sute de mii de cetățeni chinezi ar putea să se stabilească în aceste regiuni.

O alianță strategică, dar inegală?

Regimul fără viză face parte dintr-o apropiere tot mai accentuată între Moscova și Beijing, accelerată de izolarea internațională a Rusiei în urma invaziei din Ucraina. Deși cele două părți prezintă parteneriatul drept unul „egal și reciproc avantajos”, unii observatori sugerează că balanța puterii în această relație se înclină tot mai mult în favoarea Chinei.

Până în prezent, autoritățile ruse nu au comentat public în legătură cu îngrijorările privind schimbările demografice din Estul îndepărtat sau despre impactul socio-economic al unei prezențe chineze în creștere.

Relațiile dintre Rusia și China s-au intensificat semnificativ în ultimii ani, în special în domeniile energetic, militar și tehnologic. Cu toate acestea, cooperarea extinsă ridică întrebări cu privire la suveranitatea regională a Rusiei, mai ales în zonele slab populate dar bogate în resurse naturale.