„Plajele roșii” ale Taiwanului. Unde ar putea începe o invazie chineză

O eventuală invazie ar începe, cel mai probabil, pe așa-numitele „plaje roșii” – considerate astăzi printre cele mai periculoase locuri de pe glob, scrie The Telegraph.

Într-o zi mohorâtă din nordul Taiwanului, câțiva pescari stau de vorbă pe plaja Linkou, discutând despre captura zilei. Zona se află la aproximativ 30 de minute de mers cu mașina de Taipei, iar în zilele mai calde plaja este frecventată de familii care caută o pauză de la agitația orașului.

La prima vedere, Linkou nu pare diferită de alte porțiuni de coastă. În realitate, este considerată una dintre cele mai vulnerabile zone ale Taiwanului în cazul unui conflict militar cu China.

„Plajele roșii” ale Taiwanului

Linkou este una dintre cele aproximativ 20 de „plaje roșii” – sectoare de coastă identificate de experții militari drept posibile puncte de debarcare pentru trupele chineze într-un scenariu de invazie.

Plaja face parte din New Taipei City, municipiul care înconjoară capitala, și este considerată cea mai strategică dintre toate. Se află în apropierea celui mai mare aeroport al Taiwanului, lângă portul Taipei – un nod maritim de mare adâncime – și la gura râului Tamsui, care traversează capitala înainte de a se vărsa în Strâmtoarea Taiwan.

Dr. Su Tzu-yun, director de cercetare la Institutul pentru Apărare Națională și Securitate din Taiwan, afirmă că ocuparea acestei zone ar avea un impact major.

„Capturarea acestui punct ar tăia principalele legături externe ale Taipeiului, ar izola capitala, ar perturba aprovizionarea cu alimente și ar submina moralul. Ar fi, practic, o campanie de tip blitzkrieg”, spune el.

Demonstrații de forță ale Beijingului

Riscurile nu sunt doar teoretice. China a lansat recent cele mai ample exerciții militare de până acum în jurul Taiwanului, simulând blocarea porturilor principale și lansând rachete în apropierea insulei. Beijingul a descris aceste acțiuni drept un „avertisment sever” adresat forțelor separatiste taiwaneze și „interferenței externe”.

Experții estimează că, în eventualitatea unei debarcări reușite la Linkou – un scenariu considerat extrem de dificil – forțele chineze ar putea ajunge la centrele de comandă ale Taiwanului în mai puțin de o oră.

O invazie de proporții fără precedent

Un astfel de atac ar necesita sute de mii de soldați bine instruiți și o flotă uriașă, alcătuită atât din nave de război moderne, cât și din vase civile adaptate pentru uz militar. Pregătirea unei asemenea operațiuni ar dura luni sau chiar ani, însă Beijingul pare să construiască deja această capacitate.

China deține una dintre cele mai mari industrii de construcții navale din lume. Deși bugetul său militar este mult mai mic decât cel al Statelor Unite, capacitatea sa de a produce nave este estimată a fi de cel puțin 200 de ori mai mare.

În prezent, marina chineză are aproximativ 405 nave de război, comparativ cu 295 ale SUA, iar numărul este în creștere. Un raport recent al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm arată că, în timp ce multe companii chineze din domeniul apărării au pierdut venituri, sectorul construcțiilor navale continuă să se extindă.

De la armată terestră la putere maritimă

Modernizarea militară a Chinei a fost mult timp concentrată pe forțele terestre. În ultimele decenii însă, accentul s-a mutat decisiv spre mare, pe fondul disputelor din Marea Chinei de Sud și al ambițiilor legate de Taiwan.

Președintele Xi Jinping a făcut din „reunificarea” Taiwanului un obiectiv central al mandatului său. Subiectul este reluat constant în discursurile oficiale de la Beijing și a căpătat o vizibilitate sporită în urma unor declarații recente ale Japoniei și a livrărilor de armament american către Taipei.

O flotă civilă cu rol militar

Chiar și așa, navele militare existente nu ar fi suficiente pentru o invazie, spun experții. China s-a orientat astfel spre utilizarea navelor civile cu dublă destinație, adaptate pentru transport militar.

Din 2015, constructorii de nave civile sunt obligați să proiecteze vase care pot fi rapid convertite pentru uz militar. Printre acestea se numără nave container, cargouri și feriboturi de tip „roll-on/roll-off”, capabile să transporte vehicule grele și echipamente militare.

Producția acestor nave a crescut semnificativ, iar unele sunt deja testate în exerciții care par să simuleze o operațiune în Taiwan.

Alte scenarii de presiune

Totuși, o invazie directă nu ar fi neapărat primul pas. Alexander Huang, expert taiwanez în simulări strategice, afirmă că Beijingul ar putea opta inițial pentru atacuri cibernetice și sabotarea infrastructurii critice sau pentru o „carantină maritimă”.

O astfel de strategie ar viza blocarea importurilor de energie și alimente, de care Taiwanul depinde aproape în totalitate. Specialiștii estimează că rezervele actuale ale insulei ar putea susține economia doar câteva săptămâni.

China a testat deja astfel de tactici prin desfășurări masive de nave și avioane în jurul Taiwanului, într-o strategie cunoscută drept „zona gri”, menită să exercite presiune fără a declanșa un război deschis.

Provocările unei debarcări

Strâmtoarea Taiwan este dificil de traversat, din cauza condițiilor meteo, a curenților puternici și a sezonului taifunurilor. În plus, majoritatea navelor mari nu pot ajunge direct la țărm.

Pentru a depăși aceste obstacole, China a construit barje speciale, capabile să creeze porturi temporare în larg, de unde trupele și echipamentele ar putea fi transferate spre coastă.

Chiar și așa, unii experți rămân sceptici cu privire la fezabilitatea unei debarcări la scară largă, invocând modificările geografice ale coastelor Taiwanului și pregătirile defensive ale armatei insulare.

O flotă de dimensiuni istorice

În paralel, China continuă să își extindă flota de nave de război avansate. Recent, a lansat portavionul Fujian, dotat cu un sistem electromagnetic de lansare a avioanelor, comparabil cu cel al celor mai moderne portavioane americane.

Un al patrulea portavion, posibil cu propulsie nucleară, este deja în construcție, ceea ce ar permite Chinei să mențină navele pe mare pentru perioade îndelungate.

Într-un eventual conflict, aceste nave militare s-ar alătura flotei comerciale adaptate, creând o concentrare de forțe fără precedent.

„Mulți subestimează amploarea unei astfel de operațiuni”, avertizează Tom Shugart, analist la Center for a New American Security. „Nu ar fi vorba de zeci de nave în strâmtoare, ci de mii.”