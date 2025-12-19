Trump anunță organizarea „Jocurilor Patriotice”. Reacții ironice și referiri la Jocurile Foamei

Președintele Donald Trump a anunțat că, în 2026, Casa Albă va găzdui „Jocurile Patriotice”, o competiție sportivă dedicată tinerilor americani, menită să marcheze cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite. Inițiativa a stârnit reacții ironice în mediul online, mai ales din partea democraților, care au comparat evenimentul cu „Jocurile Foamei”.

Sursa video: X/ @amconmag

Trump a făcut anunțul joi, precizând că va fi vorba despre o competiție atletică de patru zile, fără precedent. „În toamnă, vom găzdui primele Jocuri Patriotice, un eveniment atletic fără precedent, de patru zile, la care participă cei mai mari sportivi de liceu – câte un tânăr și o tânără din fiecare stat și teritoriu”, a declarat președintele.

Jocurile Patriotice, parte din planurile pentru aniversarea a 250 de ani

Planurile privind organizarea Jocurilor Patriotice au fost prezentate într-un videoclip publicat de Freedom 250. Potrivit unui comunicat de presă, Freedom 250 este „o organizație națională, non-partizană, care conduce celebrarea de către Administrație a celei de-a 250-a aniversări a Americii”.

Nu este prima dată când Donald Trump vorbește despre această competiție. El a menționat-o pentru prima oară în luna iulie, afirmând atunci că evenimentul va fi televizat și coordonat de secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy.

Arc de triumf și gală UFC la Casa Albă

În cadrul aceluiași anunț, Trump a vorbit și despre alte idei legate de celebrarea aniversării. Printre acestea se numără inițierea construcției unui arc de triumf la Washington, dar și organizarea unei gale UFC pe peluza sudică a Casei Albe.

„De Ziua Drapelului, vom avea un eveniment UFC unic aici, la Casa Albă. Vor participa cei mai mari campioni din lume, toți luptând în aceeași noapte. Marele Dana White este gazda evenimentului și va fi ceva special”, a spus Trump, potrivit CNN.

Președintele și-a exprimat de mai mult timp dorința de a se implica direct în organizarea celebrării a 250 de ani de independență a Statelor Unite. În ultimul an, administrația prezidențială a făcut demersuri pentru a alinia finanțările publice cu prioritățile stabilite de liderul de la Casa Albă.

Comparații cu „Jocurile Foamei”

Anunțul privind Jocurile Patriotice a fost întâmpinat cu ironie în mediul online. Mai mulți democrați au comparat competiția cu „Jocurile Foamei”, celebrul roman distopic în care tinerii sunt forțați să participe la un concurs televizat, luptând până la moarte.