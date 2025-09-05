De ce nu ar trebui să folosești telefonul când stai pe toaletă. Avertismentul specialiștilor: „Scurtați timpul petrecut pe WC”

Cititul pe toaletă este o obișnuință pentru mulți, însă smartphone-urile ne-ar putea face să petrecem mai mult timp decât este sănătos pe vasul de WC.

Un nou studiu arată că persoanele care folosesc telefonul în timp ce sunt la toaletă au un risc cu 46% mai mare de a dezvolta hemoroizi – vene inflamate în zona rectului inferior, cauzate de presiune crescută.

Cercetătorii americani au analizat 125 de pacienți care urmau să facă o colonoscopie: peste 40% aveau hemoroizi, iar 93% au declarat că folosesc telefonul pe toaletă cel puțin o dată pe săptămână. Aproximativ jumătate citesc știri, 44% petrec timpul pe rețelele sociale, iar 30% trimit mesaje sau emailuri. Mulți dintre participanți au spus că stau mai mult de 6 minute la baie, iar smartphone-ul este motivul principal pentru această întârziere.

„Este posibil ca modul și locul în care folosim telefoanele – cum ar fi în baie – să aibă consecințe neintenționate”, a declarat gastroenterologul Trisha Satya Pasricha, de la Beth Israel Deaconess Medical Center din Boston, coordonatorul studiului publicat în revista PLOS (Public Library of Science) One.

Deși studiul este de mici dimensiuni și arată doar o corelație, nu o cauzalitate directă, specialiștii atrag atenția că statul prelungit pe toaletă poate slăbi și dilata vasele de sânge din jurul anusului și rectului, crescând riscul de hemoroizi. Unii medici recomandă să nu petrecem mai mult de 10 minute pe vasul de WC, alții merg chiar mai departe și sugerează maximum 3 minute.

„Păstrați timpul petrecut la toaletă cât mai scurt și lăsați telefonul în afara băii”, recomandă specialiștii.