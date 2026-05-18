search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Planul UE prin care firmele vor fi obligate să schimbe rețeaua de furnizori ca să evite China

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

UE elaborează planuri pentru a obliga companiile europene să cumpere componente critice de la cel puțin trei furnizori diferiți, în încercarea de a reduce dependența blocului comunitar de China.

Containere într-un port
UE încearcă să reducă dependența de China. Foto Shutterstock

Noile reguli ar afecta întreprinderile dintr-o serie de sectoare-cheie, precum industria chimică și producția de utilaje industriale, care s-au plâns de o creștere a importurilor ieftine din China, potrivit a doi oficiali ai UE familiarizați cu situația, scrie FT. Propunerile vin ca răspuns la restricțiile la export impuse de Beijing pentru tehnologii critice.

Noua legislație ar putea stabili plafoane, estimate la aproximativ 30–40%, pentru ponderea achizițiilor provenite de la un singur furnizor. Restul componentelor ar trebui să provină de la cel puțin trei furnizori diferiți, care nu ar putea aparține aceleiași țări.

Comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, dorește să abordeze deficitul comercial al Uniunii, estimat la aproximativ 1 miliard de euro pe zi, și să protejeze companiile europene de „înarmarea comerțului” practicată de China, au declarat oficialii. Unele linii de producție auto europene au fost oprite anul trecut, după ce Beijingul a impus controale asupra exportului de magneți din pământuri rare și alte componente esențiale.

Šefčovič plănuiește, de asemenea, o serie de tarife punitive asupra importurilor de substanțe chimice și utilaje din China, în încercarea de a contracara o creștere puternică a presiunii competitive care a afectat producătorii europeni, potrivit acelorași surse.

„În multe domenii devenim treptat dependenți de exporturile din China”, a declarat un înalt oficial al Comisiei. „Aceste dependențe au un cost și, prin urmare, trebuie să ne intensificăm eforturile de diversificare.”

Oficialul a adăugat că investițiile masive ale Chinei în industrie, susținute de subvenții semnificative raportate de FMI, reprezintă o amenințare serioasă pentru baza industrială a UE. Guvernul chinez a respins aceste acuzații, susținând că amploarea politicii sale industriale este adesea exagerată și că Uniunea Europeană „urmărește protecționismul sub pretextul concurenței loiale”.

Planurile vor fi prezentate pe 29 mai

Oficialii UE au avertizat că planurile se află într-un stadiu incipient, dar urmează să fie prezentate într-o reuniune a Comisiei dedicată relației cu China, programată pentru 29 mai. Dacă vor fi aprobate la nivelul comisarilor, propunerile ar putea fi ulterior discutate și validate de liderii UE în cadrul unui summit de la sfârșitul lunii iunie.

Un al doilea oficial a subliniat că măsurile nu vor viza exclusiv China, deoarece anumite materii prime și inputuri industriale provin dintr-un număr limitat de țări, precum heliul din Statele Unite și Qatar sau cobaltul din Republica Democratică Congo și Indonezia.

Comisia Europeană nu a oferit un comentariu oficial imediat.

UE intenționează, de asemenea, să își utilizeze rețeaua de acorduri de liber schimb cu peste 70 de țări pentru a diversifica lanțurile de aprovizionare și pentru a stimula investițiile în producție.

În paralel, anul trecut Uniunea Europeană a propus majorarea tarifelor pentru oțel la 50% și reducerea la jumătate a cotelor tarifare preferențiale, ca măsură de protecție pentru o industrie aflată în declin structural.

Totuși, oficialii au indicat că ar putea acorda cote mai generoase de import pentru partenerii considerați de încredere și le-ar putea reduce în mod disproporționat pentru alții, ceea ce ar amplifica impactul asupra Chinei.

Aceștia au afirmat că instrumentele tradiționale antidumping și antisubvenții sunt lente, necesitând investigații complexe care pot dura până la doi ani în conformitate cu regulile OMC. În acest timp, companiile afectate pot pierde competitivitatea, deoarece producătorii chinezi pot absorbi tarifele și pot continua să vândă profitabil datorită costurilor mai reduse.

Echipele de apărare comercială ale Comisiei sunt, de asemenea, sub presiune din cauza numărului ridicat de plângeri. Potrivit unor relatări, sectorul chimic a înregistrat un nivel record al sesizărilor, iar reprezentanți ai industriei au avertizat că situația este „la limită critică”.

Nu vom avea nici timpul, nici resursele umane necesare pentru a le investiga pe toate”, a declarat unul dintre oficiali. „Dacă nu acționăm rapid, în doi ani putem pierde o întreagă industrie.”

Măsurile de salvgardare sunt activate în cazul unei creșteri bruște a importurilor și au o durată de până la cinci ani, oferind industriei un interval de ajustare și creștere a competitivității. Primul oficial a adăugat că măsurile privind oțelul au generat reacții negative puternice din partea țărilor exportatoare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Victorie în Parlament pentru transparența banilor din ONG-uri. Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor. Unul dintre partide s-a răzgândit la vot
gandul.ro
image
Ciucu: Președintele ne-a întrebat ce părere avem de un tehnocrat. I-am spus că proastă
mediafax.ro
image
Gigi Becali dă afară 5 jucători de la FCSB după 0-2 cu Hermannstadt: „Li s-a șters fotbalul din cap!”. Ce se întâmplă cu Ngezana
fanatik.ro
image
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
libertatea.ro
image
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: "Cu o jigodie nu stau la masă!"
digisport.ro
image
Zodia care va fi vedeta lunii iunie. E „lovită” de noroc din toate părțile, primește o sumă mare de bani și scapă de o problemă de sănătate
click.ro
image
Un radar defect l-a „prins” pe un șofer cu Opel Astra conducând cu 700 km pe oră și a primit o amendă pe măsură
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"
observatornews.ro
image
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
cancan.ro
image
Care pensionari nu mai plătesc CASS la pensie de luna viitoare? Ce documente trebuie să depună?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cât costă un metru pătrat de teren extravilan lângă București în 2026. Zonele unde prețurile au explodat
playtech.ro
image
Ce a pățit Raluca Hogyes într-o vacanță în Turcia. Prezentatoarea știrilor Digisport a rămas uimită
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Cea mai bună lună în care te poți căsători: „Relațiile din iubire vor dăinui”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
NUNTĂ mare în politică. Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a recăsătorit cu soția lui. Adina e director la Curtea de Conturi, iar în trecut a fost avocat în baroul Cluj. Bolojan a fost invitatul special!
romaniatv.net
image
ANAF schimbă regulile privind veniturile. Se elimină obligativitatea pentru români
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Rareș Cojoc, dezvăluiri cutremurătoare despre divorțul de Andreea Popescu: „De ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea? Are un plan / M-am simțit trădat / Nu sunt de vină pentru divorț”
actualitate.net
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Mette Marit, Profimedia (1) jpg
Deși i se pregătește Tronul pentru a fi viitoare regină, această prințesă abia mai poate respira și sta în picioare, iar Prințul e devastat
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
"E o replică ieftină a unei prințese!" Nimeni nu vrea să fie văzut cu ea. Motivul pentru care Meghan și Harry au fost părăsiți de prieteni

Click! Pentru femei

image
Fostul chitarist de la Bon Jovi și-a condus fiica la altar. Richie Sambora a renunțat la muzică pentru ea!

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas