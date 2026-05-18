Planul UE prin care firmele vor fi obligate să schimbe rețeaua de furnizori ca să evite China

UE elaborează planuri pentru a obliga companiile europene să cumpere componente critice de la cel puțin trei furnizori diferiți, în încercarea de a reduce dependența blocului comunitar de China.

Noile reguli ar afecta întreprinderile dintr-o serie de sectoare-cheie, precum industria chimică și producția de utilaje industriale, care s-au plâns de o creștere a importurilor ieftine din China, potrivit a doi oficiali ai UE familiarizați cu situația, scrie FT. Propunerile vin ca răspuns la restricțiile la export impuse de Beijing pentru tehnologii critice.

Noua legislație ar putea stabili plafoane, estimate la aproximativ 30–40%, pentru ponderea achizițiilor provenite de la un singur furnizor. Restul componentelor ar trebui să provină de la cel puțin trei furnizori diferiți, care nu ar putea aparține aceleiași țări.

Comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, dorește să abordeze deficitul comercial al Uniunii, estimat la aproximativ 1 miliard de euro pe zi, și să protejeze companiile europene de „înarmarea comerțului” practicată de China, au declarat oficialii. Unele linii de producție auto europene au fost oprite anul trecut, după ce Beijingul a impus controale asupra exportului de magneți din pământuri rare și alte componente esențiale.

Šefčovič plănuiește, de asemenea, o serie de tarife punitive asupra importurilor de substanțe chimice și utilaje din China, în încercarea de a contracara o creștere puternică a presiunii competitive care a afectat producătorii europeni, potrivit acelorași surse.

„În multe domenii devenim treptat dependenți de exporturile din China”, a declarat un înalt oficial al Comisiei. „Aceste dependențe au un cost și, prin urmare, trebuie să ne intensificăm eforturile de diversificare.”

Oficialul a adăugat că investițiile masive ale Chinei în industrie, susținute de subvenții semnificative raportate de FMI, reprezintă o amenințare serioasă pentru baza industrială a UE. Guvernul chinez a respins aceste acuzații, susținând că amploarea politicii sale industriale este adesea exagerată și că Uniunea Europeană „urmărește protecționismul sub pretextul concurenței loiale”.

Planurile vor fi prezentate pe 29 mai

Oficialii UE au avertizat că planurile se află într-un stadiu incipient, dar urmează să fie prezentate într-o reuniune a Comisiei dedicată relației cu China, programată pentru 29 mai. Dacă vor fi aprobate la nivelul comisarilor, propunerile ar putea fi ulterior discutate și validate de liderii UE în cadrul unui summit de la sfârșitul lunii iunie.

Un al doilea oficial a subliniat că măsurile nu vor viza exclusiv China, deoarece anumite materii prime și inputuri industriale provin dintr-un număr limitat de țări, precum heliul din Statele Unite și Qatar sau cobaltul din Republica Democratică Congo și Indonezia.

Comisia Europeană nu a oferit un comentariu oficial imediat.

UE intenționează, de asemenea, să își utilizeze rețeaua de acorduri de liber schimb cu peste 70 de țări pentru a diversifica lanțurile de aprovizionare și pentru a stimula investițiile în producție.

În paralel, anul trecut Uniunea Europeană a propus majorarea tarifelor pentru oțel la 50% și reducerea la jumătate a cotelor tarifare preferențiale, ca măsură de protecție pentru o industrie aflată în declin structural.

Totuși, oficialii au indicat că ar putea acorda cote mai generoase de import pentru partenerii considerați de încredere și le-ar putea reduce în mod disproporționat pentru alții, ceea ce ar amplifica impactul asupra Chinei.

Aceștia au afirmat că instrumentele tradiționale antidumping și antisubvenții sunt lente, necesitând investigații complexe care pot dura până la doi ani în conformitate cu regulile OMC. În acest timp, companiile afectate pot pierde competitivitatea, deoarece producătorii chinezi pot absorbi tarifele și pot continua să vândă profitabil datorită costurilor mai reduse.

Echipele de apărare comercială ale Comisiei sunt, de asemenea, sub presiune din cauza numărului ridicat de plângeri. Potrivit unor relatări, sectorul chimic a înregistrat un nivel record al sesizărilor, iar reprezentanți ai industriei au avertizat că situația este „la limită critică”.

„Nu vom avea nici timpul, nici resursele umane necesare pentru a le investiga pe toate”, a declarat unul dintre oficiali. „Dacă nu acționăm rapid, în doi ani putem pierde o întreagă industrie.”

Măsurile de salvgardare sunt activate în cazul unei creșteri bruște a importurilor și au o durată de până la cinci ani, oferind industriei un interval de ajustare și creștere a competitivității. Primul oficial a adăugat că măsurile privind oțelul au generat reacții negative puternice din partea țărilor exportatoare.