China a prezentat recent racheta de croazieră hipersonică YJ-19, iar analiștii susțin că integrarea acestei rachete în dotarea submarinelor de atac ar putea crește semnificativ capacitatea lor de transport a rachetelor şi eficienţa în misiuni anti-navă ale flotei.

Potrivit imaginilor şi relatărilor apărute în presa internaţională, YJ-19 are un diametru mai mic decât celelalte rachete din seria YJ (YJ-17, YJ-20) şi pare proiectată pentru a fi lansată din tuburi torpilă standard de 533 mm, nu din lance-rachete verticale — ceea ce i-ar permite submarinelor chineze să transporte mai multe unităţi de muniţie hipersonică simultan.

Faţă de rachetele hipersonice de dimensiuni mai mari, YJ-19 este aşteptată să aibă o rază de acţiune mai scurtă şi o încărcătură explozivă mai redusă — estimările neoficiale vorbesc despre o rază posibilă în jurul a 500 km.

Rachetele hipersonice anti-navă lansate de pe nave sunt încă relativ rare la nivel mondial; până acum, Rusia şi Coreea de Nord au demonstrat capabilităţi în acest domeniu, iar China a operaționalizat anterior racheta YJ-21, considerată una dintre cele mai performante astfel de arme la scară maritimă. Anunţarea YJ-19 face parte dintr-un set mai larg de lansări şi prezentări de sisteme YJ văzute la parada militară din 3 septembrie, potrivit Financial Times.

Analiștii militari notează că YJ-19 ar putea echipa atât submarinele nucleare de atac Type 093 (cu rază lungă de acţiune), cât şi numeroasele submarine diesel-electrice Type 039 aflate în serviciu, sporind astfel flexibilitatea şi densitatea lansatoarelor hipersonice ale Marinei chineze. Această evoluţie ar complica planificarea apărării navale a potenţialilor adversari regiona­li.

Rachetele hipersonice oferă două avantaje cheie: viteze foarte ridicate care scurtează timpul de reacţie al ţintelor şi, prin profilul de zbor şi manevrabilitate, o probabilitate redusă de interceptare de către sistemele convenţionale de apărare antirachetă.