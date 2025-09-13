search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Descoperire uimitoare: Ouă de dinozaur, vechi de 86 de milioane de ani, au fost găsite în China. Planul autorităților

0
0
Publicat:

O serie de 28 de ouă de dinozaur descoperite în rezervația fosilă Qinglongshan din centrul Chinei a fost datată la aproximativ 86 de milioane de ani folosind metoda „ceasului atomic”.  

Cuibul de ouă dezvăluie trecutul vechi de zeci de milioane de ani al Pământului / Sursa foto: CNN
Cuibul de ouă dezvăluie trecutul vechi de zeci de milioane de ani al Pământului / Sursa foto: CNN

Cele 28 de ouă de dinouzaur au fost datate de cercetătorii chinezi ca fiind vechi de 86 de milionioane de ani 

Un grup de 28 de ouă de dinozaur descoperite în rezervația fosilă Qinglongshan din centrul Chinei are aproximativ 86 de milioane de ani, conform oamenilor de știință care au folosit o metodă de datare numită „ceas atomic”. Cercetătorii speră că ouăle, precum și tehnica folosită pentru a le evalua vârsta, ar putea oferi indicii despre modul în care dinozaurii care trăiau în Bazinul Yunyang din China s-au adaptat la o climă mai rece, potrivit CNN.com,

Tehnica de datare utilizată, cunoscută mai formal sub numele de datare uraniu-plumb a carbonatelor (U-Pb), este un proces comun pentru determinarea vârstei mineralelor de tip carbonat — cele care conțin calciu, fier, mangan și magneziu. Uranul este prezent în aceste minerale și, în timp, se descompune în plumb.

Oamenii de știință au folosit un micro-laser pentru a îndepărta fragmente din cochiliile fosilizate ale ouălor, au vaporificat fragmentele minerale și au numărat atomii de uraniu și plumb. Prin evaluarea raportului uraniu-plumb, au putut determina vârsta ouălor.

Recenta identificare a calcitului — o formă de carbonat de calciu — în cochiliile fosilizate a sugerat că ouăle sunt bune candidați pentru datarea U-Pb, au raportat cercetătorii joi în revista Frontiers in Earth Science. Aceste ouă sunt primele fosile datate cu certitudine din rezervația fosilă Qinglongshan, care cuprinde trei situri ce conțin peste 3.000 de ouă, majoritatea semi-expuse și conservate tridimensional, cu formele lor originale în mare parte intacte.

Majoritatea ouălor aparțin speciei Placoolithus tumiaolingensis din familia Dendroolithidae, o clasificare derivată din ouă și nu din scheletele fosile ale dinozaurilor. (Dinozaurul care a depus ouăle nu a fost încă identificat.) Ouăle sunt sferice, ușor turtite, cu lungimea de aproximativ 12–17 cm, iar cochiliile mineralizate nu depășesc 2,4 mm grosime.

Cochiliile din acest grup tind să fie relativ poroase pentru ouăle de dinozaur, iar această caracteristică ar putea oferi indicii despre ecosistemul Cretacicului (145–66 milioane de ani în urmă), perioadă în care Pământul începea să se răcească.

Cuibul de ouă descoperit ar putea oferi indicii despre ecosistemul Cretacicului / Sursa foto: CNN
Cuibul de ouă descoperit ar putea oferi indicii despre ecosistemul Cretacicului / Sursa foto: CNN

Metoda „ceasului atomic”, o nouă tehnică precisă de datare dezvăluie vârsta ouălor de dinozaur din China

Paleontologii estimează adesea vârsta fosilelor de plante și animale pe baza sedimentelor în care materialul organic a fost conservat. Totuși, fosilele pot ajunge într-un loc înainte sau după formarea rocilor, lavelor sau cenușii vulcanice din apropiere, ceea ce înseamnă că acestea pot fi mai vechi sau mai tinere decât locul unde sunt găsite.

Citește și: O specie rară de dinozaur cu două gheare, descoperită de oamenii de știință în deșertul Gobi din Mongolia

Ideea de a testa datarea U-Pb pe calcit în cochiliile fosilizate „a apărut oarecum întâmplător, prin discuții cu cercetători specializați în cronologia stalagmitelor folosind metodele U-Pb”, a spus Bi Zhao, cercetător la Institutul de Geosciences din Hubei, Wuhan, China, pentru CNN. „Am decis să încercăm pe ouăle din Qinglongshan, fără să ne așteptăm la rezultate atât de clare și fiabile.”

Geocronologia — știința determinării precise a vârstei rocilor și mineralelor — prin analiza U-Pb „este, de departe, cea mai precisă tehnică de datare”, a spus Heriberto Rochín-Bañaga, cercetător asociat la Departamentul de Științe ale Pământului de la Universitatea din Toronto. Rochín-Bañaga, care nu a fost implicat în noul studiu, a folosit metoda pentru a analiza corali și belemnite antice, un ordin dispărut de cefalopode asemănătoare calmarelor.

Oamenii de știință au folosit datarea U-Pb pe roci cu vârste între 1 milion și sute de milioane de ani, cu un nivel ridicat de certitudine în rezultate, a spus Zhao. Există și alte sisteme de dezintegrare radioactivă pentru analiza geologică antică, dar „sistemul U-Pb este considerat cel mai precis”, a scris Rochín-Bañaga într-un email.

Progresele recente au făcut metoda U-Pb mai accesibilă, însă aceasta nu este încă utilizată pe scară largă pentru analiza fosilelor, potrivit lui Zhao. „Necesită echipamente foarte sofisticate și condiții stricte de laborator”, iar probele trebuie colectate și examinate cu atenție pentru a evita contaminarea cu alte materiale care ar putea compromite cronologia. Deși prezența calcitului în cochiliile ouălor a făcut analiza posibilă, acest lucru poate să nu fie valabil pentru alte tipuri de fosile.

„În teorie, această metodă ar putea fi aplicată și altor fosile care conțin minerale carbonat primare. Totuși, nu am încercat încă acest lucru”, a spus Zhao. „Fezabilitatea depinde de conservarea materialului carbonat și de contextul geologic.”

Locul unde a fost făcută descoperirea oferă o imagine rară asupra Cretacicului terestru și ar putea schimba tot ce știam despre dinozauri

Sit-ul Qinglongshan oferă o imagine rară asupra Cretacicului terestru, arătând comportamentul de cuibărire al dinozaurilor și modul în care grupuri de dinozauri interacționau cu mediul lor.

Porozitatea acestor ouă poate reprezenta o adaptare evolutivă a acestei specii neidentificate de dinozaur, însă nu se știe dacă cochiliile poroase au fost un avantaj sau un dezavantaj pe măsură ce clima se răcea.

Odată ce studiul a demonstrat că datarea U-Pb este o metodă viabilă pentru determinarea vârstei ouălor fosilizate, cercetătorii plănuiesc să aplice tehnica și în alte situri cretacice din apropiere „pentru a înțelege mai bine originea și evoluția acestor ouă distincte” și obiceiurile de cuibărire ale dinozaurilor care le-au depus, a spus Zhao.

Cu peste 200 de situri cu ouă de dinozaur în întreaga lume, dintre care doar câteva au fost datate cu precizie, metoda U-Pb ar putea deveni un instrument valoros pentru studiul ouălor fosilizate și al modului în care reproducerea dinozaurilor s-a schimbat în timp.

„Dacă va fi aplicată pe scară largă”, a spus Zhao, „această abordare ar putea ajuta la stabilirea unui cadru cronologic solid pentru comportamentul reproductiv al dinozaurilor.”

China

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
digi24.ro
image
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Revoluție la ANAF! Cine va fi noul șef al Fiscului Bucureşti! Se schimbă toți directorii de colectare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața lui Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața unei școli din Maramureș. Martorii fac dezvăluiri tulburătoare
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Alertă! Cutremure neobișnuite în România. Mai multe seisme au avut loc în zone atipice
playtech.ro
image
La 43 de ani, Serena Williams a luat o decizie neașteptată. Legendara sportivă a făcut marele anunț: „Am fost uluită când am văzut”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”OZN-ul” din România, 85% gata: 120.000.000 de lei!
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ofertă de nerefuzat de la PPC. În 72 de ore, angajaţii companiei sunt la uşa ta!
romaniatv.net
image
Românii plătesc taxă pe apa de ploaie! Ce reflectă costurile din factură
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Jeremy Clarkson foto Profimedia jpg
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Cum să atragi banii? Reguli Feng Shui care te vor transforma într-un magnet al prosperității