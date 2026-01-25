Epurări fără precedent în armata Chinei. Generalul cu cel mai înalt rang din țară, anchetat pentru „încălcări grave ale disciplinei și ale legii”

Campania de epurare declanșată de liderul chinez Xi Jinping în rândul armatei a atins un nivel fără precedent. Generalul Zhang Youxia, al doilea om în ierarhia militară a Chinei după președintele Xi, a fost plasat sub anchetă pentru „încălcări grave ale disciplinei și ale legii”, a anunțat sâmbătă Ministerul Apărării de la Beijing. Decizia marchează cea mai dură lovitură de până acum în ofensiva lansată de liderul chinez împotriva elitei Armatei Populare de Eliberare.

Zhang Youxia deține funcția de vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale, organismul Partidului Comunist care controlează forțele armate. În același timp, autoritățile au confirmat că și generalul Liu Zhenli, un alt membru al comisiei și șef al Statului Major Interarme, este investigat. Comunicatul oficial nu oferă detalii despre faptele imputate celor doi.

În sistemul politic chinez, plasarea publică sub anchetă echivalează, în majoritatea cazurilor, cu o condamnare politică definitivă, scrie The New York Times. Căderea lui Zhang este cu atât mai spectaculoasă cu cât acesta era considerat un apropiat al lui Xi Jinping, legătura dintre cei doi datând de zeci de ani. Tații lor, ambii veterani ai războaielor revoluționare conduse de Mao Zedong, se cunoșteau personal, iar Xi îl menținuse pe Zhang în funcție peste vârsta informală de pensionare de aproximativ 70 de ani.

„Este un gest fără precedent în istoria armatei chineze și echivalează cu anihilarea completă a conducerii militare de vârf”, a comentat Christopher K. Johnson, fost analist CIA specializat în politica de la Beijing.

În urma eliminării celor doi generali, Comisia Militară Centrală a rămas practic cu doar doi membri activi: Xi Jinping, în calitate de președinte, și generalul Zhang Shengmin, responsabil chiar cu supervizarea epurărilor interne. Din cei șase generali numiți de Xi în comisie în 2022, doar unul mai rămâne în funcție.

„Este o lovitură serioasă pentru moralul intern al Armatei Populare de Eliberare”

Potrivit analiștilor, mesajul transmis este unul clar: Xi Jinping pare să fi ajuns la concluzia că problemele din armată sunt atât de profunde, încât actuala conducere nu mai poate fi reformată din interior. „Decizia de a-l sacrifica inclusiv pe Zhang Youxia arată că nu mai există limite în zelul anticorupție al lui Xi”, apreciază Johnson, care susține că liderul chinez caută o nouă generație de ofițeri, considerată mai puțin „contaminată”.

Zvonurile privind posibila cădere a generalului circulau de câteva zile, după ce acesta și Liu Zhenli au lipsit de la o reuniune importantă a Partidului Comunist. Totuși, anunțul oficial a venit mai rapid decât în alte cazuri, semn că Beijingul a încercat să limiteze efectele negative asupra imaginii lui Xi și asupra moralului armatei, spun experții.

„Este o lovitură serioasă pentru moralul intern al Armatei Populare de Eliberare”, avertizează Su Tzu-yun, expert în probleme militare la Institutul pentru Cercetări în Apărare și Securitate Națională din Taipei. Zhang și Liu erau principalii comandanți cu responsabilități operaționale directe, iar eliminarea lor creează un gol semnificativ de experiență.

„La acest nivel, nu mai există în prezent lideri cu experiență reală în operațiuni sau în coordonarea exercițiilor militare. Impactul va fi profund și probabil vor urma și alte epurări”, consideră Shanshan Mei, cercetătoare la RAND.

Din 2023, zeci de comandanți de rang înalt, ofițeri și directori din industria de armament au fost îndepărtați sau au dispărut din viața publică. Primele anchete au vizat Forța de Rachete a Chinei, responsabilă de arsenalul nuclear, iar ulterior au fost afectați comandanți regionali, amirali și membri ai Comisiei Militare Centrale.

Ironia este că mulți dintre cei vizați fuseseră promovați chiar de Xi Jinping după venirea sa la putere, în 2012, în numele luptei împotriva corupției. După mai bine de un deceniu, liderul chinez pare să fi ajuns la concluzia că inclusiv propriii săi protejați au fost atrași în sistemul tradițional de mită și favoritism din armată.

Dimensiunea epurărilor a devenit evidentă anul trecut, la o reuniune a Comitetului Central al Partidului Comunist: din cei 44 de ofițeri numiți în 2022, aproape două treimi fuseseră între timp eliminați sau nu mai apăreau public.

Ce urmărește Xi Jinping?

Pe termen lung, Xi mizează pe ideea că aceste măsuri vor face armata mai loială și mai eficientă, inclusiv în eventuale scenarii sensibile, precum presiunile asupra Taiwanului. Pe termen scurt însă, analiștii avertizează că destabilizarea conducerii militare ar putea reduce capacitatea reală de reacție a Chinei.

„Este o dilemă majoră”, explică Su Tzu-yun. „Xi vrea să curețe sistemul, dar prin eliminarea acestor ofițeri de rang înalt se pierde o cantitate uriașă de experiență.”

Zhang Youxia era unul dintre puținii comandanți chinezi cu experiență reală de luptă, dobândită în conflictul cu Vietnamul început în 1979. A condus ulterior Departamentul General pentru Armamente – o structură notorie pentru riscurile de corupție – și a fost promovat în Comisia Militară Centrală în 2017. Alți generali proveniți din aceeași structură, inclusiv fostul ministru al Apărării Li Shangfu, au fost deja eliminați.

Reconstruirea lanțurilor de comandă și formarea unei noi elite militare ar putea dura ani de zile. „Refacerea completă a conducerii ar putea să-i ia lui Xi cinci ani sau chiar mai mult”, estimează Su. „În acest context, probabilitatea unui conflict militar major pe termen scurt, inclusiv în jurul Taiwanului, a scăzut.”