search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ciolacu acuză Guvernul Bolojan de falsificarea datelor bugetare: „Așa se construiește imaginea eroului salvator”

0
0
Publicat:

Fostul premier Marcel Ciolacu acuză Guvernul Bolojan că ar fi modificat retroactiv datele privind investițiile publice, mutând sume semnificative din execuția bugetară a anului 2024 în anul 2025. Potrivit social-democratului, datele oficiale ale Ministerul Finanţelor ar indica diferenţe majore între raportările de la finalul anului 2024 şi cele revizuite ulterior.

Premierul marcel Ciolacu si a dat demisia 4 mai 2025 Foto Inquam Photos Octav Ganea (7) jpg

„Scandalul „coafării‟ bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât și legile statului (de drept)! Deci, nu mai este vorba doar despre o inginerie contabilă în bugetul pe 2025 - mutat banii din Împrumuturi PNRR la Granturi PNRR. Nu, au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investițiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu și le-au teleportat, integral, în 2025, ca și cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan!”, a scris social-democratul luni seară, pe Facebook.

Marcel Ciolacu susține că modificările ar fi fost făcute pentru a îmbunătăţi imaginea premierului Ilie Bolojan.

„Așa se construiește imaginea eroului salvator, falsificând fără jenă datele Ministerului Finanțelor, certificate de doi miniștri PNL – Boloș, la 31 decembrie 2024 și Nazare, la finalul lui 2025. 

Date oficiale Ministerul de Finanțe 31 dec 2024: Investiții totale efectuate = 120,2 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 74 miliarde lei și investiții finanțate din fonduri europene 46,2 miliarde lei. Date oficiale Ministerul de Finanțe 31 dec 2025: Investiții totale efectuate în 2025 = 138,2 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 59,7 miliarde lei și investiții finanțate din fonduri europene 78,5 miliarde lei! Investiții totale în 2024 = 120 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 61 miliarde lei (revizuit în scădere de la 74 miliarde lei) și investiții finanțate din fonduri europene 59 miliarde lei (revizuit în creștere de la 46 miliarde lei)”, a explicat Ciolacu.

Social-democratul afirmă că această mutare ar fi permis diminuarea artificială a deficitului bugetar pe 2025 cu 13 miliarde de lei, în timp ce deficitul real al anului 2024 ar fi rămas neraportat la nivelul corect.

„Deci, în loc să scadă deficitul din 2024 cu 13 miliarde lei (0,7% din PIB), când s-au făcut acele investiții, Bolojan le-a înregistrat în decembrie 2025 la el, reducând deficitul artificial cu 13 miliarde lei (0,68% din PIB-ul lui 2025)”

În finalul mesajului Marcel Ciolacu îi cere premierului să clarifice public trei aspecte:

„Solicit ca Bolojan să iasă public și să spună: 1. Cât din sumele puse la el la Venituri sunt din proiectele de investiții realizate în timpul guvernării mele din 2023 și 2024 și înregistrate la Cheltuieli? 2. Ce sume a mutat din Împrumuturi PNRR la Granturi PNRR, de la Împrumuturi PNRR la Fonduri europene? 3. Cât este cu adevărat deficitul în 2024 și deficitul în 2025?”

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan adoptă prin OUG reforma administrației. Coaliția va revizui și taxele și impozitele locale. Pe ce decizii au căzut de acord liderii
gandul.ro
image
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
mediafax.ro
image
Dosarul Iohannis: Șeful ANAF, acuzat că vrea să pună presiune pe judecătorii. Contre dure cu avocatul fostului președinte: ”Are relații în Sibiu”
fanatik.ro
image
Gestul făcut de Kim Jong-un care trădează cât de mare este numărul soldaților nord-coreeni morți în războiul din Ucraina
libertatea.ro
image
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
digi24.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
digisport.ro
image
Zelenski se dezlănțuie împotriva rușilor: „Du-te dracului în Rusia!” / Ce a generat furia președintelui Ucrainei
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
O casă veche de 500 de ani săpată în stâncă, desprinsă parcă din Evul Mediu, scoasă la vânzare
observatornews.ro
image
Primul concurent care merge la Asia Express 2026! Ce fost fotbalist celebru a semnat cu Antena 1
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Anul 2026 aduce trei vineri 13. Un fenomen rar după mai bine de 10 ani
playtech.ro
image
Gică Hagi, mesaj de ultimă oră din partea naționalei României: „Nu va fi ușor!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
De ce nu este bine să te speli pe cap în MARȚEA ALBĂ. Tradiții și superstiții în Săptămâna Albă 2026
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Comunele care trebuie să rămână rapid fără primari: Mai citiți o dată până realizați ce înseamnă așa ceva
mediaflux.ro
image
Prăpăd în urma „stejarilor” » Gazonul arenei, distrus complet: s-au investit peste 500.000 de euro
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor fi fericite în dragoste în luna martie. Durerea dispare, iar bucuria înflorește în inimile lor
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
bkg iubiri celebre Antoniu si Cleopatra fb jpg
Marc Antoniu și Cleopatra, povestea cuplului care ar fi putut stăpâni întregul Imperiu Roman...
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie a purtat colierul blestemat al lui Elizabeth Taylor. I-a adus ghinion?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!