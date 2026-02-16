Ciolacu acuză Guvernul Bolojan de falsificarea datelor bugetare: „Așa se construiește imaginea eroului salvator”

Fostul premier Marcel Ciolacu acuză Guvernul Bolojan că ar fi modificat retroactiv datele privind investițiile publice, mutând sume semnificative din execuția bugetară a anului 2024 în anul 2025. Potrivit social-democratului, datele oficiale ale Ministerul Finanţelor ar indica diferenţe majore între raportările de la finalul anului 2024 şi cele revizuite ulterior.

„Scandalul „coafării‟ bugetului este mai grav decât am crezut: au mutat cu totul investiții de 0,7% din PIB din 2024 (de la Ciolacu) în 2025 (la Bolojan)! Cu tupeu maxim, sfidând atât normele contabile, cât și legile statului (de drept)! Deci, nu mai este vorba doar despre o inginerie contabilă în bugetul pe 2025 - mutat banii din Împrumuturi PNRR la Granturi PNRR. Nu, au tăiat cu toporul, în stil Bolojan, 13 miliarde din investițiile făcute în 2024, în mandatul lui Ciolacu și le-au teleportat, integral, în 2025, ca și cum le-ar fi făcut guvernarea Bolojan!”, a scris social-democratul luni seară, pe Facebook.

Marcel Ciolacu susține că modificările ar fi fost făcute pentru a îmbunătăţi imaginea premierului Ilie Bolojan.

„Așa se construiește imaginea eroului salvator, falsificând fără jenă datele Ministerului Finanțelor, certificate de doi miniștri PNL – Boloș, la 31 decembrie 2024 și Nazare, la finalul lui 2025.

Date oficiale Ministerul de Finanțe 31 dec 2024: Investiții totale efectuate = 120,2 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 74 miliarde lei și investiții finanțate din fonduri europene 46,2 miliarde lei. Date oficiale Ministerul de Finanțe 31 dec 2025: Investiții totale efectuate în 2025 = 138,2 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 59,7 miliarde lei și investiții finanțate din fonduri europene 78,5 miliarde lei! Investiții totale în 2024 = 120 miliarde lei, din care Investiții finanțate din buget 61 miliarde lei (revizuit în scădere de la 74 miliarde lei) și investiții finanțate din fonduri europene 59 miliarde lei (revizuit în creștere de la 46 miliarde lei)”, a explicat Ciolacu.

Social-democratul afirmă că această mutare ar fi permis diminuarea artificială a deficitului bugetar pe 2025 cu 13 miliarde de lei, în timp ce deficitul real al anului 2024 ar fi rămas neraportat la nivelul corect.

„Deci, în loc să scadă deficitul din 2024 cu 13 miliarde lei (0,7% din PIB), când s-au făcut acele investiții, Bolojan le-a înregistrat în decembrie 2025 la el, reducând deficitul artificial cu 13 miliarde lei (0,68% din PIB-ul lui 2025)”

În finalul mesajului Marcel Ciolacu îi cere premierului să clarifice public trei aspecte:

„Solicit ca Bolojan să iasă public și să spună: 1. Cât din sumele puse la el la Venituri sunt din proiectele de investiții realizate în timpul guvernării mele din 2023 și 2024 și înregistrate la Cheltuieli? 2. Ce sume a mutat din Împrumuturi PNRR la Granturi PNRR, de la Împrumuturi PNRR la Fonduri europene? 3. Cât este cu adevărat deficitul în 2024 și deficitul în 2025?”