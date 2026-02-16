search
Luni, 16 Februarie 2026
AI intră în prima linie. Armata SUA testează sisteme de inteligență artificială capabile să analizeze mii de ținte pe zi

Armata Statelor Unite avertizează că volumul uriaș de informații generate pe câmpul de luptă modern depășește cu mult capacitatea umană de analiză, motiv pentru care dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială a devenit esențială. Concluzia vine după exercițiul „Dynamic Front”, desfășurat recent în Europa alături de aliați NATO, potrivit Business Insider.

Exercițiul Dynamic Front, la care a participat și România. FOTO MApN
Exercițiul Dynamic Front, la care a participat și România. FOTO MApN

Colonelul Jeff Pickler, comandantul celei de-a doua Forțe Multi-Domeniu, arată că armata a investit ani la rând în senzori și sisteme conectate, însă acum se confruntă cu efectul secundar: o avalanșă de date imposibil de procesat în timp util de către analiști.

„Câmpul de luptă este plin de senzori, iar noi ne înecăm în date. Nu există suficienți oameni care să poată interpreta tot ce primim”, a explicat colonelul.

AI-ul militar: rapid, dar mai ales capabil să păstreze contextul

În timpul exercițiului, militarii au testat un sistem de inteligență artificială dezvoltat intern, capabil să preia și să sorteze informații din multiple surse. Avantajul nu este doar viteza, ci abilitatea AI-ului de a reține conexiuni și modele pe care oamenii le-ar putea omite.

Jeff Pickle a oferit un exemplu: AI-ul poate corela un raport de transport maritim, o pană de curent locală și o livrare de îngrășăminte, interpretându-le ca indicii ale pregătirii pentru alimentarea unor rachete.

„Diferența nu este între secunde și minute, ci între minute și luni. Nu pentru că AI-ul scanează mai repede, ci pentru că poate păstra contextul pe care oamenii nu îl pot memora”, a explicat colonelul.

Ținte imposibil de analizat fără automatizare

Armata estimează că, în eventualitatea unui scenariu de conflict major în Europa, ar putea fi necesară analiza a peste 1.500 de ținte pe zi, un volum imposibil de gestionat fără automatizare.

Sistemul AI se află încă în faza de testare, însă rezultatele sunt promițătoare. Militarii verifică manual fiecare etapă, iar obiectivul este ca algoritmul să ajungă la o concordanță de 90–95% cu evaluările umane.

AI-ul, integrat în tot mai multe domenii militare

Efortul face parte dintr-o strategie mai amplă a armatei SUA de a integra inteligența artificială în procesele operaționale. Companii precum Anduril, Palantir și Lockheed Martin dezvoltă sisteme ce oferă comandanților date în timp real despre muniție, mentenanță, informații de pe teren și simulări ale atacurilor inamice.

În paralel, AI-ul este folosit și în activități administrative, precum recrutare, logistică, mentenanță și gestionarea inventarelor, domenii în care armata consideră că automatizarea poate crește eficiența.

Deși Inteligența artificială poate identifica modele și conexiuni invizibile pentru analiști, armata subliniază că deciziile tactice și strategice vor rămâne în responsabilitatea personalului uman.

SUA

