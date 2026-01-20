Beijingul respinge justificările SUA privind amenințarea chineză asupra Groenlandei

Purtătorul de cuvânt al ministerului de externe chinez, Guo Jiakun, a criticat SUA marți, 20 ianuarie, respingând afirmația că țara sa reprezintă o amenințare pentru Groenlanda.

„Facem apel la SUA să înceteze să folosească așa-numita «amenințare chineză» drept pretext pentru a urmări câștiguri egoiste”, a declarat Guo Jiakun, în cadrul unei conferințe de presă la Beijing, potrivit CNN afiliat CCTV.

Replica vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a afirmat într-o postare amplă pe rețelele sociale, sâmbătă, că Statele Unite trebuie să aibă control asupra Groenlandei pentru a contracara amenințările chineze și ruse în Arctica și pentru a dezvolta ceea ce a numit „Domul de Aur” pentru protejarea Americii de Nord împotriva rachetelor balistice.

„China și-a exprimat poziția în legătură cu Groenlanda de mai multe ori. Legea internațională, fundamentată pe scopurile și principiile Cartei ONU, stă la baza ordinii internaționale actuale și trebuie respectată”, a adăugat Jiakun.

Între timp, Danemarca și-a suplimentat forțele militare din Groenlanda, în contextul în care presiunile președintelui american Donald Trump privind anexarea insulei arctice se intensifică.

Luni, după o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a anunțat că Danemarca a solicitat oficial o misiune aliată în Groenlanda.

„Am propus acest lucru, iar secretarul-general a luat act”, a declarat el la Bruxelles.