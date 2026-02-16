Se anunță negocieri tensionate la Geneva. Rusia vrea să abordeze direct chestiunile teritoriale cu Ucraina

Kremlinul a anunțat luni că negocierile de pace programate în această săptămână la Geneva vor aborda „problemele principale” din conflictul cu Ucraina, inclusiv chestiunile teritoriale, transmite Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Rusia intenționează să pună pe masă atât revendicările teritoriale, cât și celelalte solicitări formulate anterior, potrivit agenției, citate de News.ro.

„De data aceasta, ideea este de a discuta o gamă mai largă de probleme. Principalele discuții se referă atât la teritorii, cât şi la toate celelalte aspecte legate de cererile pe care le-am formulat”, a declarat Peskov.



Discuțiile, la care vor participa delegații din Rusia, Ucraina și Statele Unite, vor avea loc marți și miercuri.

Delegația rusă va fi condusă de Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin, iar șeful serviciilor de informații militare, Igor Kostiukov, va participa la discuții.

În paralel, un grup de lucru separat, coordonat de trimisul special Kirill Dmitriev, va aborda teme economice.



Presiuni internaționale și divergențe majore

Negocierile au loc într-un context tensionat, în care Kievul se confruntă cu presiuni crescânde din partea Washingtonului pentru a avansa către un acord, în timp ce Moscova insistă asupra controlului întregii regiuni Donbas.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că dorește să medieze încetarea unui conflict pe care l-a descris drept o „baie de sânge” inutilă.

Cu toate acestea, pozițiile Moscovei și Kievului rămân profund divergente în privința unor puncte-cheie: statutul teritoriilor ocupate, controlul centralei nucleare de la Zaporojie și rolul eventual al trupelor occidentale într-o Ucraină post-conflict.

Amintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut sâmbătă o serie de discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, înaintea noii runde de negocieri trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia, programate săptămâna viitoare la Geneva, potrivit The Guardian.

Într-un mesaj publicat pe X, Zelenski a precizat că discuțiile au vizat evoluțiile recente de după întâlnirile de la Abu Dhabi, subliniind însă că „nu totul poate fi dezvăluit la telefon”.